Fonzi FBSK'nın ifadesini iktidar medyası yalanladı! 'HTS kayıtları öyle demiyor'

Fon skandalında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken ihmaller de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, "HTS kayıtları ve fondan olaylı çıkış" başlıklı yazısında dikkat çekici iddialara yer verdi.

Gülbek, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakkında çıkan fon iddialarının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesinde şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini belirtti.

Kaya, hakkındaki iddiaları yalanlayarak borsa yatırımlarını kendi iradesiyle yardım almadan yaptığını savundu.

Gülbek, Kaya'nın ifadesine rağmen savcılığın elinde çok daha önemli bilgi ve belgeler bulunduğuna dikkat çekti. Gülbek'in aktardığına göre savcılığın elinde, HTS kayıtları, dolandırıcılıktan tutuklanan kişilerin verdikleri ifadeler var.

Daha da önemlisi dosyada, Kaya ile eşinin fondan çıkarken uyguladıkları sistem nedeniyle birçok mağduriyete sebep olduğu yönündeki bilgilerin yer alıyor.

Yazıda, bu bilgi ve belgelere göre Kaya ve eşinin borsada "Insider Trading" (içerideki öğrenicilerin ticareti) suçu işlediklerinin gayet net ve açık şekilde görülebildiği ifade edildi.

Bir şirketin kamuya açıklanmamış gizli ve hisse fiyatını etkileyebilecek nitelikteki içsel bilgilerini kullanarak borsada manipülasyon yaptıkları iddia edilen Kaya çiftinin, fon dolandırıcıları ile kurmuş oldukları ilişkinin ifadelerde açıkça görüldüğü belirtildi.

HTS kayıtlarına bakıldığında ise bu kişilerle yapılan yüz yüze görüşmeler ve kamuya açık alanlardaki buluşmaların dosyaya delil olarak girdiğine dikkat çekildi.

DÜŞÜK KARA RAZI OLMUŞLAR

Kubilay Gülbek, 2026'nın eylül ayında fondan ayrılmaya karar veren Fatma Betül Sayan Kaya’yı bir sürprizin beklediğini belirtti.

Hisse senetlerinin TEFAS (Türkiye Elektronik Fon İşlem Platformu) üzerinden satışa çıkması gerektiğini ve kimin ne zaman satın alacağı sürecin uzamasına sebep olabileceğini, yani fon kağıtlarını elden çıkarmanın satın almaktan daha zor olduğunu aktaran Gülbek, savcılık ifadelerine geçen bilgilere göre fon dolandırıcılarının burada da Kaya’nın yardımına koştuğunu kaydetti.

İddiaya göre Kaya ailesinin elinde bulunan senetlerin değeri olduğundan düşük gösterilerek satışa sunuldu. Alıcılara ise fon kağıtlarının kısa sürede yükseleceği ve resmi rakamın altında satışa çıktığı algısı oluşturularak denizcilik şirketine ait olan binlerce lotluk hisse senedinin bir çırpıda yeni kurbanların hesabına geçtiği ifade edildi.

Aslına bakarsanız bu oyunla birlikte küçük birikimcinin ikinci kez dolandırılmış olduğu vurgulandı.

NEDEN İKİ KATINI ÖDEMEDİ?

Kaya’nın yaptığı işlemler sonucu elde ettiği karı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) gösterdiği bankalara yatırmasının iyi niyet göstergesi olarak kabul edildiğini belirten Gülbek, "Peki Kaya neden karının iki katını değil de anaparayı yatırdı?" sorusunu yöneltti.

Bu sorunun cevabının savcılığın Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yazdığı resmi yazıda gizli olduğunu ifade eden Gülbek, SPK’yı hileli kazanç yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunması için resmi bir yazı ile uyararak savcılığın bu uyarısına cevap alamadığını aktardı.

Bunu fırsat bilen Kaya'nın ise suç duyurusundan önce kardan elde edilen parayı yatırarak hem cezadan kurtulmayı hedeflediği hem de iyi niyet göstergesinde bulunmuş olduğu belirtildi.