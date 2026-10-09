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Halk TV Türkiye Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için adli kontrol talebi

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için adli kontrol talebi

Fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları konuşmalar nedeniyle savcıya ifade veren İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için adli kontrol talebi
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Fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları konuşmalar nedeniyle savcıya ifade veren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi. İki gazeteci, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılık, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri yönünde talimat vermişti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci İsmail Saymaz Murat Ağırel
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