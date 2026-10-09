Halk TV Türkiye Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için adli kontrol talebi

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için adli kontrol talebi Fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları konuşmalar nedeniyle savcıya ifade veren İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.