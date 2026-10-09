Fenerbahçe'de anlaşma sağlandı: 3 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul'un ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım kulüpte üst düzey yöneticilik yapan 3 isimle yollarını ayırdı.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

SporON Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Aziz Yıldırım; Finans Direktörü Çağdaş Koçak, İç Denetim Direktörü Vedat Uslusoy ve Pazarlama Direktörü Tezcan Şaylı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sercan Hamzaoğlu konuşmasında "Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi bazı kulüp önemli görevlerde ve önemli pozisyonda olan kişilerle yolları ayırdılar. Bu süreçte öncelikle finans direktörü, çok yıllardan beri Fenerbahçe'nin bütün finans ve bütün transferinden tut kulübün ödemelerine kadar CEO gibi diyebiliriz, Çağdaş Koçak'la yollar ayrıldı. Karşılıklı görüşülerek iç denetim direktörü Fenerbahçe'de Vedat Uslusoy ile yollar ayrıldı. Pazarlama direktörü Tezcan Şaylı beyle karşılıklı görüşerek yollar ayrıldı" dedi.

"BEN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

Ayrılık sürecine dair Sercan Hamzaoğlu, "Kendi istekleri de olabilir. Hatta Çağdaş Bey şey diyormuş: 'Ben kendi isteğimle ayrıldım' diyormuş. Yani kimileri kendi isteğimle ayrıldım diyor, kimileri karşılıklı belki yani yeni bir yönetim gelebilir ve yeni yönetim onun çalışma şeklini beğenmeyebilir. Karşılıklı oturup bir uzlaşıp yolları ayırabiliyorlar. Hanım burada tamamıyla Aziz Yıldırım gönderdi diyemem, onlar da gönderildi diyemezler" ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan 3 isimle yolların ayrılması dikkat çekerken günlerde bir veda açıklaması yapması bekleniyor.