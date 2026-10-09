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Hacıosmanoğlu tamam mı devam mı? TFF'deki kritik oylama sonucu belli oldu

TFF'de kader toplantısı bugün yapılacak. Hacıosmanoğlu tamam mı devam mı? TFF'deki kritik oylama sonucu belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu tamam mı devam mı? TFF'deki kritik oylama sonucu belli oldu

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetim kurulu kader toplantısını bugün yapacak. İbrahim Hacıosmanoğlu tamam mı devam mı? TFF'deki kritik oylama sonucu belli oldu.

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Saat 15.00'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda önemli kararlar alınacak. TFF yönetiminden hakem soruşturmalarının ardından 6 yönetici istifa etmişti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Bayram Saral, Bayram Akgül, Ceyhun Kazancı daha önceden, Mevlüt Aktan, Seymen Geçtürk, Adem Doğrul olağanüstü seçim istedikleri için, Ural Aküzüm de bahis hesabı bulunduğu gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildiği için ayrıldı.
Haberde kalan 20 üyeden Mustafa Temel Bozbağ ve Kazım Şengöçgel’ün TFF Yönetim Kurulu olarak topluca istifa etmeleri gerektiği görüşünü savunacakları ifade edildi.

"DEVAM" DİYENLER VE "KARARSIZLAR"

TFF Yönetim Kurulu’nda Ali Fuat Göktaş, Hasan Surözü, Zehra Neşe Kavak, Cengiz Gökay, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray, Bilal Arslan, Gürkan Uğur, İbrahim Özbay, Esma Ersin, Lale Cander, Metin Akgüz, Muhammet Akçay ve Hüseyin Yangın'ın son anda bir değişiklik olmadığı takdirde göreve devam yönünde oy kullanacakları ileri sürüldü.
Kararsız olan 4 üyenin ise Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin, Fazlı Çilingir ve Zafer Bahadır Saraç olduğu belirtildi. Bu 4 üyenin bugünkü toplantıda kesin kararlarını verecekleri de haberde yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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