Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı
TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.
TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yarın toplanacak. Kritik toplantı öncesi ortaya çeşitli iddialar atıldı. TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı hakemler soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile derbilerin hakemi Yasin Kol tutuklanmıştı. TFF yönetim kurulunda da istifalar yaşanmıştı.
Bunun üstüne A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Kupası'nda oynadığı 4 maçı da kaybetmesi eklendi. Milli takımın futbolu hayal kırıklığı yaratılırken, teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ancak Montella, eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen görevini bırakmayacağını vurguladı ve çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
TFF yönetiminin yarınki kritik toplantısında İtalyan teknik direktörün durumunun da görüşüleceği belirtildi. Hatta bazı kesimlerce yolların ayrılacağı da ileri sürüldü. Kararın toplantıda verileceği belirtildi.
Toplantının diğer gündemi ise yönetimdeki istifalar ve Hacıosmanoğlu'nun durumu. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız. Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” diyerek görevine devam edeceğini bildirmişti.
Ancak istifalardan sonra Hacıosmanoğlu'nun tutumu merak edilirken, 8 üyenin istifa etmesi halinde bile yedek üyelerle sayının tamamlanabileceği ve olağanüstü kongre kararının zorunlu olmadığı belirtildi.
Peki Hacıosmanoğlu ne yapacak? Bırakacak mı? Olağanüstü kongre kararı alacak mı? Yoksa bir şey olmamış gibi görevine devam mı edecek? TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.
Hacıosmanoğlu'nun kendisini arayan eski bir kulüp başkanına niyetini açıkladığı öğrenildi. Kararını bildiren Hacıosmanoğlu'nun "Bırakmayacağım. Görevim devam ediyor" diyerek, TFF Başkanlığı'nı sürdürme niyetinde olduğu ortaya çıktı.