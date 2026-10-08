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Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı

TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 1
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TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yarın toplanacak. Kritik toplantı öncesi ortaya çeşitli iddialar atıldı. TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 2
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı hakemler soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile derbilerin hakemi Yasin Kol tutuklanmıştı. TFF yönetim kurulunda da istifalar yaşanmıştı.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 3
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Bunun üstüne A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Kupası'nda oynadığı 4 maçı da kaybetmesi eklendi. Milli takımın futbolu hayal kırıklığı yaratılırken, teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 4
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Ancak Montella, eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen görevini bırakmayacağını vurguladı ve çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 5
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TFF yönetiminin yarınki kritik toplantısında İtalyan teknik direktörün durumunun da görüşüleceği belirtildi. Hatta bazı kesimlerce yolların ayrılacağı da ileri sürüldü. Kararın toplantıda verileceği belirtildi.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 6
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Toplantının diğer gündemi ise yönetimdeki istifalar ve Hacıosmanoğlu'nun durumu. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada "Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız. Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz” diyerek görevine devam edeceğini bildirmişti.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 7
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Ancak istifalardan sonra Hacıosmanoğlu'nun tutumu merak edilirken, 8 üyenin istifa etmesi halinde bile yedek üyelerle sayının tamamlanabileceği ve olağanüstü kongre kararının zorunlu olmadığı belirtildi.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 8
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Peki Hacıosmanoğlu ne yapacak? Bırakacak mı? Olağanüstü kongre kararı alacak mı? Yoksa bir şey olmamış gibi görevine devam mı edecek? TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.

Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı - Fotoğraf: 9
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Hacıosmanoğlu'nun kendisini arayan eski bir kulüp başkanına niyetini açıkladığı öğrenildi. Kararını bildiren Hacıosmanoğlu'nun "Bırakmayacağım. Görevim devam ediyor" diyerek, TFF Başkanlığı'nı sürdürme niyetinde olduğu ortaya çıktı.

TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Montella Milli Takım Ferhat Gündoğdu
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