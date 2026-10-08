Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti: Telefonda fısıldadı kararını açıkladı

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Peki Hacıosmanoğlu ne yapacak? Bırakacak mı? Olağanüstü kongre kararı alacak mı? Yoksa bir şey olmamış gibi görevine devam mı edecek? TFF'nin yarınki toplantısı öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu kararını telefonda fısıldadı. Hacıosmanoğlu niyetini itiraf etti.