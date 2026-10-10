Adayı ele geçirdiler: Nüfusları insan sayısını geçti

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Exeter Üniversitesi istatistiksel ekoloğu Dave Hudson, bu rekor sayının bir bitiş çizgisi değil yeni bir başlangıç olduğunu hatırlattı. Verilerin takip sürecindeki önemini vurgulayan istatistiksel ekolog Hudson, "Bu sonuçlar kaplumbağalar için harika bir haber ve sahada yürütülen olağanüstü çalışmanın bir kanıtıdır. Ancak bu sayıların bir bitiş noktası değil, bir referans noktası olduğunu unutmamak önemlidir" diye konuştu.