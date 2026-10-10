Gece uykusunda nefesi kesilenler dikkat: Kalp krizine davetiye çıkaran 5 kritik belirti

Geceleri ortaya çıkan nefes darlığı ve yorgunluk hissi, toplumda genellikle basit bir stres işareti sayılarak göz ardı ediliyor. Tıp uzmanları, üst hava yolunun daralmasıyla gelişen obstrüktif uyku apnesi sendromunun hayati organları tehdit eden 5 kritik semptomla kendini gösterdiğini bildiriyor. Gece boyunca kanda yaşanan ani oksijen düşüşü, erken teşhis edilmediğinde yüksek tansiyondan kalp krizine kadar birçok ağır soruna davetiye çıkarıyor.

1-ŞİDDETLİ VE DÜZENLİ HORLAMA

Hastalığın ilk ve en yaygın işareti olarak kabul edilen şiddetli horlama, boğaz kaslarının gevşeyip soluk borusunu daraltmasıyla ortaya çıkıyor. Daralan kanaldan geçen havanın yumuşak dokuları hızla titreştirmesi, geceleri oda dışından dahi duyulan yoğun bir gürültü yaratıyor. Hekimler, neredeyse her gece aralıksız süren bu sesin hava kanalındaki kısmi tıkanmanın öncülü olduğunu vurguluyor.

2-UYKUDA NEFESİN TAMAMEN KESİLMESİ

Sendromun en korkutucu aşamasını oluşturan istemsiz solunum duraklamaları, üst hava yolunun bütünüyle kapanması sonucu 10 ila 30 saniye boyunca devam ediyor. Kandaki oksijen seviyesinin hızla dibe vurması üzerine beyin otomatik bir koruma refleksiyle mikro uyanmalar tetikliyor. Kişinin tamamen uyanmadığı bu kısa sarsıntılar, vücudun kendini onardığı derin uyku evresini tamamen yerle bir ediyor.

3-SIK UYANMALARLA BÖLÜNEN GECE UYKUSU

Gece boyunca tekrarlayan fizyolojik stres, hastaların yatakta sürekli dönmesine ve boğulma hissiyle irkilmesine neden oluyor. Rahatsızlıktan muzdarip bireyler gece terlemeleri, çarpıntı ve sık idrara çıkma şikayetleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bireyler yatakta yeterli saat geçirse dahi uyku mimarisi bozulduğu için beden hücresel yenilenme sürecini tamamlayamıyor.

4-GÜN İÇİNDE ÖNLENEMEYEN UYUKLAMA

Geceleri yeterince oksijen alamayan ve dinlenemeyen bünye, gün ışığında aşırı uyku hali ile alarm vermeye başlıyor. Kişiler dinlenme anlarında, yemek sonrasında ve hatta trafikte araç sürerken istemsizce uyuyakalma riski yaşıyor. Bu kontrolsüz dalgınlık yalnızca iş performansını baltalamakla kalmıyor, ölümcül trafik ve iş kazalarına doğrudan zemin hazırlıyor.

5-GEÇMEYEN YORGUNLUK VE SİSTEMİK HASAR

Sendromun son temel belirtisi olan kronik yorgunluk, sabahları şiddetli baş ağrısı, asabiyet ve ciddi konsantrasyon güçlüğü ile belirginleşiyor. Sürekli alarm halinde kalan sinir sistemi damar çeperlerini yıpratarak yüksek tansiyon gelişimini hızlandırıyor. Uzmanlar, vaktinde tedavi edilmeyen tablonun şeker metabolizmasını bozarak kalp-damar hastalıklarını tetiklediği konusunda acil uyarıda bulunuyor.