Harvard'da artık Türk dekan var

Küresel sağlık sistemleri alanındaki araştırmaları ve uluslararası akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H Chan Halk Sağlığı Okulu'nda Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak atandı.

Kıbrıs'ta hekim bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Prof. Dr. Rıfat Atun, tıp eğitimini Birleşik Krallık bursiyeri olarak Londra Üniversitesinde tamamladı ve kariyerine böyle başladı.

"GENÇLERİMİZ İÇİN MOTİVE EDİCİ BİR ÖRNEK"

Kariyeri boyunca saygın tıp ve bilim dergilerinde 500’den fazla makalesi yayımlanan Prof. Dr. Rıfat Atun, atamanın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıslı Türk bir bilim insanının Harvard’ın tepe yönetiminde yer almasının, ülkemizdeki ve dünyadaki gençlerimiz için motive edici ve ilham verici bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum."