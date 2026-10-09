Aziz Yıldırım'ın dev planı belli oldu: İlk iş Ali Koç ile görüşecek

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Maltepe Projesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertlilere modern bir tesis kazandırmak isteyen Aziz Yıldırım kısa sürede inşaatı tamamlamak istiyor.

MALTEPE PROJESİ İÇİN ALİ KOÇ'U DAVET EDECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım ve ekibinin Maltepe Projesi için 45 milyon euro bulması gerekiyor. Projeyi sponsorlarla gerçekleştirmek isteyen Aziz Yıldırım bu doğrultuda ilk olarak Ali Koç ile görüşecek.

HAKAN SAFİ PLANI

Aziz Yıldırım'ın en kısa sürede Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edeceği ve Maltepe Projesi için destek isteyeceği öne sürüldü. Yıldırım ayrıca son seçimdeki rakibi Hakan Safi'yi de projeye dahil ederek üçlü konsorsiyum oluşturmayı düşünüyor.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada "Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey'le konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın Koç'un hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çim sahayı biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım. Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok" demişti.