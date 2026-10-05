Canan Dağdeviren Aşık Veysel'den Karatoprak'ı söyledi Aziz Sancar da dinledi

ABD’deki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi, bilim insanlarını ve akademisyenleri bir araya getiren bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

TASSA 2026 Konferansı, 2–4 Ekim 2026 tarihlerinde Kuzey Karolina'da gerçekleştirildi. Bilim dünyasının dev isimlerini buluşturan organizasyonda, ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren’in seslendirdiği türkü dikkat çekti.

Bu yıl "Yapay Zekâ Çağında İnovasyon Köprüleri: ABD ve Türkiye Arasında Ulusötesi Etki" temasıyla hayata geçirilen konferans, Türkiye ve Amerika’dan çok sayıda bilim insanı ve akademisyeni aynı çatı altında buluşturdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Medikal teknoloji alanında birçok buluşa imza atmış olan dünyaca ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, Aşık Veysel'in ölümsüz eseri "Kara Toprak"ı seslendirdi.

Dağdeviren'in performansını izleyenler arasında 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da yer aldı. Sancar'ın, Dağdeviren'in performansını büyük bir hayranlık ve tebessümle dinlediği anlar dikkat çekti.

Dağdeviren, etkinliğin ardından o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.