Eda Erdem'den Beşiktaş itirafı: Fenerbahçe bağını açıkladı

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"İstikrar, her gün yeniden başlamayı ve aynı ciddiyetle çalışmayı gerektiriyor. Bunu bu kadar uzun süre sürdürebilmemin en önemli nedenlerinden biri de voleybolu gerçekten çok sevmem. Her zaman söylüyorum, voleybol benim için oksijen gibi; hayatımın doğal ve vazgeçilmez bir parçası. Hâlâ antrenmana gitmekten, rekabet etmekten, sahada olmaktan ve yeni bir şey öğrenmekten keyif alıyorum. O sevgi var oldukça disiplinimi ve motivasyonumu korumak da daha kolay oluyor."