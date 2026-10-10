Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı
Dünyaca ünlü voleybol yıldızı seçimde kime oy vereceğini açıkladı. Olay oldu.
Dünyada pek görülmüş şey değil sporcuların siyasi seçimlerde kullanacakları oyu açıklaması. Konuşmalarından belli olsa da açık açık söylemezler kullanacakları oyun rengini.
Ancak bu kez gerçekleşti. Dünyaca ünlü voleybol yıldızı seçimde kime oy vereceğini açıkladı. Olay oldu.
Dünyada tüm zamanların en iyi voleybolcusu olarak gösterilen isim başkanlık seçiminde kime oy vereceğini açık açık söyledi.
Bu isim 2019-2024 yılları arasında Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta forma giymişti.
Şu anda İtalya'nın Imoco Volley takımında forma giyen, Brezilya Milli Takımı'nın da yıldızı olan Gabi Guimares, ülkesindeki seçimde vereceği oyu açıkladı.
Brezilya'daki başkanlık seçimlerinde sağcı Flávio Bolsonaro, ilk turu kazanarak görevdeki solcu devlet başkanı Lula da Silva'yı geride bıraktı. Ancak seçimi doğrudan kazanmak için gerekli olan oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde edemedi.
Bu iki aday arasında 25 Ekim'de ikinci tur oylama yapılacak. Flávio Bolsonaro, son seçimi kaybettikten sonra başarısız bir darbe girişiminin planlayıcısı olmaktan 27 yıl hapis cezası alan eski sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu.
Gabi Guimares, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben siyaset uzmanı değilim, siyaset benim alanım değil ama Brezilya benim alanım. Benim için bu formayı giymekten, ülkemi temsil etmekten ve onun için mücadele etmekten daha büyük bir gurur yok."
"Benim temsil ettiğim Brezilya; demokratik, çeşitliliğe sahip, kapsayıcı, özgür, laik, insanlarına ve azınlıklara sahip çıkan, hayata herkesle aynı koşullarda başlayamayan insanlara fırsatlar sunan bir ülke."
"Bu yüzden oyumu Lula’ya vereceğim. Ve bu, sağcı ya da solcu olduğum için 13 numaraya oy vermemle ilgili değil. Bunun nedeni, geriye gitmememiz gerektiğine inanmam. Farklı görüşlere sahip olma, bizi yönetenlerden hesap sorma ve hep birlikte mücadele ederek daha iyi bir ülke inşa etme hakkımızı koruyabilmemiz için.”