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Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı

Dünyaca ünlü voleybol yıldızı seçimde kime oy vereceğini açıkladı. Olay oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 1
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Dünyada pek görülmüş şey değil sporcuların siyasi seçimlerde kullanacakları oyu açıklaması. Konuşmalarından belli olsa da açık açık söylemezler kullanacakları oyun rengini.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 2
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Ancak bu kez gerçekleşti. Dünyaca ünlü voleybol yıldızı seçimde kime oy vereceğini açıkladı. Olay oldu.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 3
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Dünyada tüm zamanların en iyi voleybolcusu olarak gösterilen isim başkanlık seçiminde kime oy vereceğini açık açık söyledi.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 4
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Bu isim 2019-2024 yılları arasında Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta forma giymişti.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 5
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Şu anda İtalya'nın Imoco Volley takımında forma giyen, Brezilya Milli Takımı'nın da yıldızı olan Gabi Guimares, ülkesindeki seçimde vereceği oyu açıkladı.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 6
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Brezilya'daki başkanlık seçimlerinde sağcı Flávio Bolsonaro, ilk turu kazanarak görevdeki solcu devlet başkanı Lula da Silva'yı geride bıraktı. Ancak seçimi doğrudan kazanmak için gerekli olan oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde edemedi.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 7
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Bu iki aday arasında 25 Ekim'de ikinci tur oylama yapılacak. Flávio Bolsonaro, son seçimi kaybettikten sonra başarısız bir darbe girişiminin planlayıcısı olmaktan 27 yıl hapis cezası alan eski sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu.

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 8
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Gabi Guimares, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 9
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"Ben siyaset uzmanı değilim, siyaset benim alanım değil ama Brezilya benim alanım. Benim için bu formayı giymekten, ülkemi temsil etmekten ve onun için mücadele etmekten daha büyük bir gurur yok."

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 10
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"Benim temsil ettiğim Brezilya; demokratik, çeşitliliğe sahip, kapsayıcı, özgür, laik, insanlarına ve azınlıklara sahip çıkan, hayata herkesle aynı koşullarda başlayamayan insanlara fırsatlar sunan bir ülke."

Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı - Fotoğraf: 11
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"Bu yüzden oyumu Lula’ya vereceğim. Ve bu, sağcı ya da solcu olduğum için 13 numaraya oy vermemle ilgili değil. Bunun nedeni, geriye gitmememiz gerektiğine inanmam. Farklı görüşlere sahip olma, bizi yönetenlerden hesap sorma ve hep birlikte mücadele ederek daha iyi bir ülke inşa etme hakkımızı koruyabilmemiz için.”

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