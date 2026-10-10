Ünlü voleybolcu seçimde kime oy vereceğini açıkladı

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"Bu yüzden oyumu Lula’ya vereceğim. Ve bu, sağcı ya da solcu olduğum için 13 numaraya oy vermemle ilgili değil. Bunun nedeni, geriye gitmememiz gerektiğine inanmam. Farklı görüşlere sahip olma, bizi yönetenlerden hesap sorma ve hep birlikte mücadele ederek daha iyi bir ülke inşa etme hakkımızı koruyabilmemiz için.”