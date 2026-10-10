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Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında

Kayseri Yeşilhisar'daki Avla Kanyonu, 60 santimetreye kadar daralan geçitleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Fay kırığıyla şekillenen 3 kilometrelik parkur, 15 metreyi bulan inişli çıkışlı rotasıyla benzersiz bir macera sunuyor.

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Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 1
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Avla Kanyonu, binlerce yıllık doğal süreçlerle biçimlenen masalsı kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 2
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Kapadokya havzasının giriş kapısı sayılan tarihi Soğanlı Vadisi'nin devamında bulunan derin vadi, bölgenin alternatif gezi rotaları arasındaki yerini alıyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 3
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Milyonlarca yıl önce bölgede meydana gelen şiddetli fay kırıkları ve tektonik hareketler dev yarığın ana jeolojik çatısını oluşturuyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 4
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Erciyes Dağı'nın volkanik tüf tabakasını aşındıran hırçın sel suları, kanyon zeminini devasa bir heykeltıraş gibi işleyerek derinleştiriyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 5
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Doğa yürüyüşçülerine zorlu anlar yaşatan vadi, zemin boyunca uzanan yaklaşık 3 kilometrelik güzergahıyla dikkat çekiyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 6
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Kanyonun kimi noktalarında genişlik 60 santimetreye kadar daralarak ziyaretçilerin tek sıra halinde yan yürümek zorunda kaldığı özel dehlizler yaratıyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 7
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Taban seviyesinden göğe doğru dimdik yükselen ve yüksekliği 15 metreyi bulan sarp kaya duvarları, parkur boyunca büyüleyici gölge oyunları sergiliyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 8
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İnişli çıkışlı geçitlerden ve dar kayalık basamaklardan ilerleyen sporcular, kanyon zemininde adrenalin dolu bir keşif macerası yaşıyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 9
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Gün ışığının sadece belirli saatlerde sızabildiği korunaklı vadi tabanı, yürüyüşçülere kavurucu sıcaklarda dahi serin bir mikroiklim sunuyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 10
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El değmemiş vahşi dokusuyla öne çıkan parkur, farklı açılar yakalamak isteyen doğa ve manzara fotoğrafçılarının uğrak noktasına dönüşüyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 11
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Dağcılık kulüplerinin ve bölge rehberlerinin düzenlediği toplu yürüyüş etkinlikleri, kanyonun eko turizm potansiyeline büyük bir dinamizm kazandırıyor.

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında - Fotoğraf: 12
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Kayseri kırsalının saklı kalmış doğal zenginliğini gözler önüne seren bu jeolojik miras, çevre illerden gelen yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

(AA)

Kayseri Doğa
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