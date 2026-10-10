Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında
Kayseri Yeşilhisar'daki Avla Kanyonu, 60 santimetreye kadar daralan geçitleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Fay kırığıyla şekillenen 3 kilometrelik parkur, 15 metreyi bulan inişli çıkışlı rotasıyla benzersiz bir macera sunuyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Avla Kanyonu, binlerce yıllık doğal süreçlerle biçimlenen masalsı kaya oluşumlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Kapadokya havzasının giriş kapısı sayılan tarihi Soğanlı Vadisi'nin devamında bulunan derin vadi, bölgenin alternatif gezi rotaları arasındaki yerini alıyor.
Milyonlarca yıl önce bölgede meydana gelen şiddetli fay kırıkları ve tektonik hareketler dev yarığın ana jeolojik çatısını oluşturuyor.
Erciyes Dağı'nın volkanik tüf tabakasını aşındıran hırçın sel suları, kanyon zeminini devasa bir heykeltıraş gibi işleyerek derinleştiriyor.
Doğa yürüyüşçülerine zorlu anlar yaşatan vadi, zemin boyunca uzanan yaklaşık 3 kilometrelik güzergahıyla dikkat çekiyor.
Kanyonun kimi noktalarında genişlik 60 santimetreye kadar daralarak ziyaretçilerin tek sıra halinde yan yürümek zorunda kaldığı özel dehlizler yaratıyor.
Taban seviyesinden göğe doğru dimdik yükselen ve yüksekliği 15 metreyi bulan sarp kaya duvarları, parkur boyunca büyüleyici gölge oyunları sergiliyor.
İnişli çıkışlı geçitlerden ve dar kayalık basamaklardan ilerleyen sporcular, kanyon zemininde adrenalin dolu bir keşif macerası yaşıyor.
Gün ışığının sadece belirli saatlerde sızabildiği korunaklı vadi tabanı, yürüyüşçülere kavurucu sıcaklarda dahi serin bir mikroiklim sunuyor.
El değmemiş vahşi dokusuyla öne çıkan parkur, farklı açılar yakalamak isteyen doğa ve manzara fotoğrafçılarının uğrak noktasına dönüşüyor.
Dağcılık kulüplerinin ve bölge rehberlerinin düzenlediği toplu yürüyüş etkinlikleri, kanyonun eko turizm potansiyeline büyük bir dinamizm kazandırıyor.
Kayseri kırsalının saklı kalmış doğal zenginliğini gözler önüne seren bu jeolojik miras, çevre illerden gelen yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.
(AA)