Halk TV Türkiye Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında

Aklınız karışmasın, burası Büyük Kanyon değil! Türkiye'nin tam da ortasında Kayseri Yeşilhisar'daki Avla Kanyonu, 60 santimetreye kadar daralan geçitleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Fay kırığıyla şekillenen 3 kilometrelik parkur, 15 metreyi bulan inişli çıkışlı rotasıyla benzersiz bir macera sunuyor.