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Halk TV Ekonomi Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi

Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi

Fon skandalının etkilerine dikkat çeken Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, piyasadaki sarsıntının üretimden istihdama kadar tüm dengeleri bozarak yeni zam dalgaları halinde tüketiciye yansıma tehlikesini açıkladı.

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Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi

Sermaye piyasalarına sirayet eden fon vurgununun etkileri artarak devam edebilir. ANKA'ya konuşan Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, fon vurgunuyla ortaya çıkan güven kaybına işaret ederek, bunun faturasının halk ve ekonomi için ağır olacağını savundu.

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Yılmaz, "Fon piyasasında başlayan sarsıntı, üretim, istihdam ve fiyatlar üzerinden bütün vatandaşlara yayılabilir" ifadesini kullandı.

"İNİSİYATİF ALINMALI"

Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi - Resim : 2

Ekonomiyi ve milyonların refahını tehdit eden bu tür olayların yinelenmemesi için etkin denetimin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Belirsizlik ve karmaşa uzadıkça mağduriyet de güven kaybı da büyür. Bu nedenle Meclis’in inisiyatif alması ve Sayıştay’ın denetim kapasitesinden yararlanması yerinde olacaktır" diye konuştu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere kamu otoritelerinin izleme ve hesap sorma mekanizmalarının neden etkili işlemediğinin de açıklanması gerektiğini belirten Yılmaz, sistemin denetim zafiyetine vurgu yaptı.

MERKEZİLEŞME RİSKİ ARTIRDI

Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi - Resim : 4

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yetkilerin tek elde toplandığını ifade eden Yılmaz, yetkilerin merkezileştiğini ancak bunun etkili hesap verme mekanizmalarıyla tamamlanmadığı için riskleri artırdığını aktardı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Fon Skandalı Zam Ekonomi Sermaye Piyasası Kurulu
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