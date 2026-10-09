Son dakika | Fon teklifi Meclis'e sunuldu: Kime ne kadar ödeme yapılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun "adil, şeffaf ve etkin bir şekilde tasfiye edilmesini" öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, teklifin tamamlanarak Meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler teklifle birlikte sermaye piyasalarında riski azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Yaşanan fon krizinin boyutuna dikkat çeken Güler, bu sürecin özel bir yasa gerektirdiğini söyledi.

Teklif edilen yasanın sürekli olmadığını sürece özel geçici olduğunu söyleyen Güler, 9 maddelik teklif sunulduğunu söyledi. Fonlar için hiç bir şekilde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını ifade etti.

Teklife dair bilgi veren Güler "Özellikle 3 maddede yer aldığı üzere, tasfiye iş ve işlemleri SPK'nın sıkı denetim ve gözetiminde olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Güler'in teklife ilişkin söylediklerinden öne çıkanlar şunlar:

"Fonların portföyündeki varlıkların acele ile ve değer kaybedecek şekilde elden çıkarmak yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir.

Gereken hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağa satma hakkı, toptan satış, özel emir, borsa dışı satış imkanından yararlanabilmesinin önü açılmaktadır."

"ARA ÖDEME YAPILMASININ ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

"Fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılmasının önünü açıyoruz."

"Fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden kişi başına en fazla 1 milyon lira yatırılması ön görülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz ve ya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir.

"Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde, mevcut nakdin fon sahipleri arasında en fazla sayıda fon sahibine öbür ay yapılmasını ön görüyoruz."

EKİMDE ÖDEME

Kanun teklifinin yasalaşması halinde ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılabileceğini öngördüklerini söyleyen Güler, teknik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Güler, “İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır, kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır” dedi. Güler ayrıca, tasfiye kapsamındaki fonlarda oluşan kaynakların öncelikle ilgili fonun alacakları için kullanılacağını, haksız kazanç elde edenlerden geri alınan tutarların ve el konulan varlıkların satışından sağlanacak gelirlerin de yatırımcıların zararlarının karşılanmasında değerlendirileceğini belirtti.

Güler sürece dair "Ucu kime dokunursa dokunsun" diyerek gerekeni yapacaklarını söyledi.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Teklife göre, yeterli nakit oluşmaması halinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tam, diğer yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

Hazırlanan teklifle birlikte tasfiye sürecinin usulleri, yatırımcıların alacaklarının hesaplanma biçimi ve sorumluların mal varlıklarına yönelik yaptırımlar resmileşiyor.

Buna göre teklifle, belirtilen 131 fonun malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması, eksik kalan tutarların sorumlulardan tahsil edilmesi ve bu tutarların fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor.

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