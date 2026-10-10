Fon vurguncularını AKP'nin açıklamama sebebi 'lekelenmeme hakkıymış'

Fon skandalında resmi verilere göre 214 kişi toplamda 187 milyar lira haksız kazanç sağladı. Büyük vurgunu yaptığı tespit edilen 214 kişinin tüm hesapları incelemeye alındı. Muhalefet bu isimlerin açıklanmasını istedi ancak hükümet bu talebe sıcak bakmıyor.

AKP'nin isimleri açıklamama konusundaki kararlılığı da ayrıca dikkat çekici. Grup Başkanı Abdullah Güler, bunu ilkesel olarak yapamayacaklarını ifade etti.

Güler, "Masumiyet karinesine önem veriyoruz, savunma hakkına önem veriyoruz. Ulu orta herkesin onurunu, şerefini etkileyecek şekilde itham etmeyin." sözlerini kullandı.

Güler bu sözleri Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi açıklamasında kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurul bilgilendirmesi sırasında gündeme gelen isimlerin açıklanması taleplerine ilişkin soruya yanıt veren Güler, kişisel verilerin korunması ve masumiyet karinesine vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi:

"455 bin 578 kişi mi açıklansın? Neyin açıklanmasını istiyoruz? Bakın burada borsaya girmek suç değil. Fonlara para yatırmak suç değil ki yani. Ama bu eylemleri yapan yani herkesin ben muradını biliyorum. Yani insanlar Merkezi Kayıt Kuruluşunda bulunan bütün kişisel veri olarak kabul edilen bütün bilgiler açıklansın demiyorlardır herhalde."

Devam eden adli süreçleri ve muhalefetin tutumunu eleştiren Güler, "Türkiye bir hukuk devleti. Herkesin de kişisel güvenliği, kişisel verileri kanuni koruma altında. Öyle ulu orta, sırf birileri istiyor diye bütün Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları açıklanamaz. Öyle bir şey olmaz. Ben de açıkça söylüyorum: Bu konuda, bu mahiyette, bu olaylara sebebiyet veren kim varsa açıklansın, hiç önemli değil. Ama bunun içerisinden alıp bütün borsa yatırımcıları açıklansın, kim ne yapıyor gibi bir şeye giriliyorsa bu doğru bir şey değildir arkadaşlar" dedi.

GRUP BAŞKANVEKİLİ "AÇIKLANSIN" DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise konuya bambaşka yerden bakarak "Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın" ifadeleriyle Meclis'te konuşmuştu.