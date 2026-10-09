Fon skandalında 214 kişi 187 milyar lira kazanmış: Akın Gürlek açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü büyük fon soruşturmasında, fon şirketlerinin hesapları üzerinde yapılan incelemelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren verilere göre, üç fondan yüksek kazanç elde eden 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam kazancı 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplandı.

İncelemelerde, 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirtilen 141 gerçek kişinin toplam 100 milyar 676 milyon lira, 73 tüzel kişinin ise 86 milyar 977 milyon lira kazanç elde ettiği tespit edildi.

TERA VE PUSULA'DA REKOR KAZANÇ

Soruşturma kapsamında incelenen fonlara ilişkin verilere göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladı.

Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi.

Hedef Portföy fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladığı kaydedildi.

FON SKANDALININ VURGUNCU İSİMLERİ TMSF'YE BİLDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dev soruşturmaya ilişkin SABAH Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri TMSF'ye verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF), listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacak.

Bakan Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yaparak çıkış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alındığını açıkladı.

İSİMLER AÇIKLANMADI

Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı. Soruşturmanın bu kritik bulgular ışığında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesi dışında Tera ve Pusula Portföy yöneticilerinin isimleri duyuruldu. Bazı isimler de muhalefet partisinin açıklamalarında yer aldı ancak incelemeye alınan listedeki isimler içinde geçip geçmedikleri paylaşılmadı.

Fon skandalının içinde yer aldığı tespit edilip adli süreç başlatılan isimler kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmadı.

43 BİN YATIRIMCININ PARALARI YATIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon yatırımcısının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı.

Şimşek, 131 fonda sorun yaşandığını belirterek, bu sorunların küçümsenmediğini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kapsamlı düzenlemeler yapıldığını söyledi. Bakan Şimşek, mevcut düzenlemelere ek önlemlerin de alınacağını ifade etti.