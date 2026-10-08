Fon skandalı araştırılsın önergesi: AKP ve MHP tarafından reddedildi

Türkiye gündemine bomba gibi düşen fon skandalının tartışmaları devam ediyor.

Yeni Yol grubu, fon skandalının araştırılması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Kamuoyunun kamuoyunun gündemine oturan fon skandalına ilişkin verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AKP ve MHP grubu, önergeye “ret oyu” verdi.

NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı. Daha sonra ise, Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 49 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.

Skandal AKP’nin yöneticilerine de sıçramış eski bakan AKP MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya fon skandalına adı karıştığı için görevlerinden istifa etmişti.