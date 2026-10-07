Cevdet Yılmaz'dan Meclis'te fon sunumu: Ödeme takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de fon krizine ilişkin bilgilendirme sunumunu yaptı.

Yılmaz vekillere seslendiği konuşmasında fon krizinin ortaya çıkasının ardından yürütülen adli ve idari süreçleri aktardı. 220 kişi hakkında işlem yapıldığını vurgulayan Yılmaz, bu krizin tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını ve alacaklarını söyledi.

Ayrıca Yılmaz tasfiye sürecinde ödeme bekleyen yatırımcılara da seslendi. Ekim ayı içinde ana parası 1 milyona kadar olan ücretlerin ödeneceğini söyleyen Yılmaz, 43 bin 643 yatırımcının yarın ödemelerini alacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz toplam bedelin ödenme sürecinin ise 6 ayı bulacağı belirtti.

Yılmaz konuşmasında "finans piyasalarımızın risk sorunu yok" derken şu ifadeleri kullandı:

- " Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır. Bu konu hakkında istismara izin vermeyeceğiz. Etkin bir biçimde mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz."

- "Tasfiyedeki fonların pörtföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2'sine denk geliyor. Son sınırlı bir alanda yaşandı."

- "Yatırımcılar yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kaybı göze alır. Fonların hali hazırda kendi uhtelerinde bulunan kaynakları kullanacaktır."

- "Kurul oluşturduk kurulumuz kanuni gereklilikle Meclis ile ortak çalışıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu süreci şeffaf yürütecek. Hızlı ve doğru şekilde yürütülecek."

- " Ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paranın ödenmesi gerçekleşecek. Küçük yatırımcı korunacaktır."

- Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Şu an 10 müfettiş çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir ekiple sahada olan kurul tarafından yapılan incelemeler sonrası sorunun tekrarlanmaması için bizlere ışık tutacak."

- "SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayınladı. İşlemlerde önemli kurallar getirildi. Rehberle birlikte sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan fonlar görünür hale geldi. Bu adımla birlikte sorunlu fonlar ortaya çıktı."

- "SPK tarafından riski azaltmak için 131 fonun tasfiyesine karar verildi. Şirketlere ait fonlar işleme kapatıldı. Sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alındı. BDDK TMSF devirlerini kararlaştırdı. Emlak Katılım tarafından Birevim ve Katılımevim devir alınma süreci başlatıldı. Bunların yanı sıra adli süreçler de devreye girdi"

220 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

- "220 kişi hakkında işlem yapıldı ve 85 kişi tutuklandı. Suç gelirlerinin kaçırılmasının engellemek için 21 el koyma kararı verildi. 67 kişi ve şirketin varlıklarına el konuldu. Fon çıkış tarihi esas alınarak 42 kişinin mal varlığı donduruldu."

- "Ayrıca SPK kararı ile fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 şirketin hesaplarından çıkış işlemi kontrollü olarak yapılıyor."

- "Koordinasyonu sağlamak üzere Fon Koordinasyon Kurumu oluşturuldu. Bu kurum ilk toplantısında önemli kararlar aldı. Kanun teklifi taslağı kurulun toplantılarında kapsamlı şekilde ele alındı. Taslak Meclis'e sunulacak."

ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

- "131 fonla ilgili olarak tasfiye süreci için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlendi. Fonlara ilişkin pay senetlerinin kontrolü denetlenecek"

- "Borçların ödenmesi konusunda süreç yürütülecek 5-6 ay gibi bir süreç içinde tamamlanacaktır. Ekim ayı içinde 1 milyona kadar ana parası olan yatırımcıların paralarını ödeyeceğiz. 43 bin 643 yatırımcı Perşembe günü ilk ödemelerini alacaklar."

- "Ara ödeme en fazla 1 milyon olacak. 1 milyon üstü olanlar ise sadece 1 milyona kadarını alacak ama sonraki ödemeler süreç içinde sağlanacak."

- "Devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan bir anlayışla yürütmektedir. Yapısal bazı hususları içeren bir kanun çalışması da sürdürüyoruz. Ancak bu hazırlık Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra Meclis'e sunmayı düşünüyoruz."