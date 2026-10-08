Son Dakika | 43 bin fon katılımcısının paraları yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün TBMM'de yaptığı sunumda ödeme takvimi bugün devreye gireceğini açıklamıştı.

Yılmaz'ın açıklamalarına göre; 1 milyon liraya kadar ana parası bulunan mağdurların paraları yatırılıyor. Açıklmaaya göre Ekim ayı içerisinde bu süreç tamamlanacak.

A1 Capital, Bulls ve Pardus'un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapıldı. Ödemeler fonların kendi kaynaklarından karşılandı.

Bugün başlayacak ilk ödeme dalgası A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve olağan tasfiye kapsamına alınan 17 fonu kapsıyor.

Ödemelerin tutarı ise yatırımcının fondaki katılma payı ve tasfiye kapsamında hak ettiği tutara göre belirlenecek. Dolayısıyla 43 bin 643 yatırımcının tamamına aynı miktarda ödeme yapılmadı.

PARA NEREYE YATIRILDI?

Yatırımcıların bugün öncelikle fon paylarının bulunduğu yatırım hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Bulls Portföy, tasfiye kapsamındaki BPZ, BMU ve BOS kodlu üç fonun portföylerinin Ziraat Bankası tarafından nakde çevrildiğini ve tasfiye tutarlarının 8 Ekim'den itibaren yatırımcı hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu da tasfiye edilen fonlarla ilgili ödemelerin, SPK tarafından görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü ve yatırımcıların ayrıntılı bilgi için yatırım hesabının bulunduğu kurum ile tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlara başvurabileceğini belirtiyor. Güncel portföy durumunun ise MKK'nın e-YATIRIMCI uygulamasından takip edilebileceği bildiriliyor.