Mersin operasyonunda evinden alınan bir kadının pijamalı görüntüsü paylaşıldı! "Hiç utanmanız kalmadı mı?"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dünkü operasyona ilişkin servis edilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde, şafak operasyonu sırasında gözaltı işlemi için gelen polisler ile kapıyı pijamasıyla açan bir kadın yer aldı.

Kapısına gelen polisleri büyük şaşkınlıkla karşılayan kadının pijamalı anlarının servis edilmesi eleştirilere neden oldu. Polislerin izin istemeden hızlı bir şekilde evin içine girdiği, kadının ise bu sırada büyük şok yaşadığı görüldü. Bu anların servis edilmesi tepki topladı.

"HİÇ UTANMANIZ KALMADI MI SİZİN?"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, X hesabından görüntünün servis edilmesine isyan etti.

"Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin?" diyerek tepki gösteren Gökçen şunları ifade etti:

"Bu ne rezalet ya? Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, “kapatır mısınız” diyen kadına “sıkıntı yok bilgi amaçlı” diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak? Bu ülkede bir ayrıcalıklılar var, bir de hakları fiilen askıya alınmış olan çoğunluk. Ayrıcalıklı bir avuç azınlık, gücü ele geçirmiş olmanın şımarıklığıyla herkesin namusuna, hakkına, özgürlüğüne göz dikmede hiçbir mahsur görmüyor. Bir taraftan da iktidarın gücüyle milyarlar götürenler evinde rahatça uyuyor. Çünkü onlara göre “düşman”a ne yapılsa mübah. Toplumun vicdanında büyük yaralar açılıyor. Bugünler unutulur zanneden çok yanılır."

"AL SANA AİLEM GÜVENDE"

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de X hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Al sana ailem güvende!

Bu nedir ya….

Hiç bir mahremiyet algınız yok anladık da…

Video çekip bunu yayınlamak hukuk devletinde nasıl olabiliyor???"

"YAZIKLAR OLSUN"



YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun da "Yazıklar olsun" diyerek görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi:

"Sabahın köründe bir kadının evini basıp, daha üstünü başını toparlayamadan geceliğiyle görüntüsünü çekip medyaya servis etmek nedir?

Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmıyor, ama kendilerinden olmayanın kapısına dayanıp rezil etmeye kalkıyorsunuz.

"ARAMA KARARI TEŞHİR RUHSATI DEĞİLDİR"

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da durumun hukuki boyutuna dikkat çekerek tepki gösterdi:

"ARAMA KARARI,

TEŞHİR RUHSATI DEĞİLDİR.

Bir insanın evine soruşturma kapsamında girilmesi, o evin mahremiyetinin kameraya alınıp basına ve sosyal medyaya servis edilmesi anlamına gelmez.

CMK 157 açık: Soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

TCK 285 açık: Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlali suçtur. Üstelik bu fiilin kamu görevlisi tarafından görevin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi hâlinde ceza artırılır. Soruşturma veya kovuşturmadaki kişileri suçlu gibi gösterecek biçimde görüntülerinin yayımlanması da ayrıca düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 20’nci maddesi özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasını, 21’inci maddesi konut dokunulmazlığını güvence altına alıyor.

Dahası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 1’inci maddesine göre polisin görevi mesken dokunulmazlığını korumaktır.

Polis hukukun gücüdür; siyasi teşhirin aracı değildir.

Soruşturma dosyasından çıkan görüntülerle kamuoyu oluşturulamaz.

İnsanların yatak odası, salonu, ailesi, özel yaşamı siyasi propaganda malzemesine çevrilemez.

Arama yapılabilir; teşhir yapılamaz.

Delil toplanabilir; mahremiyet dağıtılamaz.

Soruşturma yürütülebilir; peşinen suçlu ilan edilemez.

Şimdi soruyoruz:

Bu görüntüleri kim çekti?

Kim dışarı çıkardı?

Kim basına servis etti?

Kim buna izin verdi?

Hukuk herkese lazımdır.

Cumhuriyet savcılığı bu görüntülerin kaynağını derhal ortaya çıkarmalı; sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatmalıdır.

Devlet soruşturma yapar; teşhir yapmaz.

Hukuk devleti intikam görüntüsü üretmez."

DENİZ BAYRAMOĞLU'NDAN DA TEPKİ

Halk TV'de Gün Doğarken programını sunan Deniz Bayramoğlu da görüntülerinin paylaşılmasına tepki gösterdi.

"Sizin ananız bacınız yok mu?" diyen Bayramoğlu şunları ifade etti:

"Bu operasyon kapsamında akşam saatlerinde kim olduğunu söylemeye hiç gerek yok, o görüntüleri de asla ekranlara getirmiyoruz, getirmeyeceğiz de. Hiç kimse için getirmeyeceğiz bu arada onun da altını çizelim. Fakat hatırlayacaksınız işte az önce bir gazetenin birinci sayfasında yer alan bir fotoğraf vardı. Eli kelepçeli olan birisinin fotoğrafı. Biz o 65 kişinin tutuklandığı davada tek fotoğraf olarak onu gördük. Keşke onu da görmeseydik, gazeteleri vermek zorunda kaldığımız için onu da aktardık sizlere sevgili seyirciler.

Fakat Mersin'deki operasyonla ilgili gece yarısı bir kadının kapısı çalınıyor, genç bir kadın ev haliyle polislerin karşısına çıkıyor. Normal öyle de... yani ev hali çünkü. Fakat bu videolarla çekiliyor ve servis ediliyor. Yani bunun hani biz söyleriz ya halk arasında, ifade ederiz; 'Sizin ananız bacınız yok mu?' sorusu. Gerçekten önemli. Bir genç kadının bu mahrem hallerini bu şekilde servis etmek nasıl bir mantık ürünü? Diğerlerinde hiçbir şey yapılmıyorken burada yatak odalarına kadar, en mahrem durumlara kadar girilmesi ne kadar vicdani? O soruyu da yine sizlere bırakalım, o sorunun yanıtını da."