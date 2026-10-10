Son Dakika | YENİ Partili ve CHP'li üyeler Ataşehir seçimine katılmayacak

Ataşehir Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi öncesi meclis aritmetiği değişti. CHP ve Yeni Parti grubunun aday çıkarmama ve seçime katılmama kararı aldı.

AKP ATAŞEHİR'DE TEK BAŞINA SEÇİM DÜZENLİYOR

Ataşehir Belediyesi’nde Başkan Vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından yapılması beklenen başkan vekilliği seçimi için meclis toplandı.

YENİ Partili ve CHP’li üyeler oturuma katılmadı. Buna karşın AKP’nin 16, MHP’nin 2 ve 3 bağımsız üyenin salonda bulunmasıyla salt çoğunluğun sağlandığı belirtilip seçim kararı alındı. Böylece oturumda toplam 21 üyenin yer aldığı ifade edildi.

CHP’li üyelerin katılmadığı oturumda AKP ve MHP üyeleri ile 3 bağımsız üyenin salonda yer almasıyla seçim kararı alındı. Seçimde tek adayın AKP’nin adayı Serdar Orhan olduğu açıklandı.

OYLAMA BAŞLADI

Oy sayımı başladı. Sadece 2 boş oy çıktı. Başka aday olmadığı için kalanların hepsi Serdar Orhan'a oy verdi.

YENİ PARTİ VE CHP İLÇE SEÇİM KURULUNA YÜRÜYOR

Ataşehir Belediyesi’nde Başkan Vekili Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından bugün yeniden başkan vekilliği seçimi yapılması bekleniyor.

Halk TV'den Gamze Altunay'ın aktardığına göre; Seçim öncesi Yeni Parti’nin Cumhuriyet Parkı’na yaptığı çağrının ardından partililer parkta toplandı. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekili Ali Gökçek, meclis üyeleri ve partililer buradan İlçe Seçim Kurulu’na yürüyüşe geçti. Meclis üyelerinin mazbatalarıyla yürüdüğü görüldü.

Ataşehir seçimi öncesi abluka Ataşehir Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi öncesi belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yollar kapatılırken gazetecilerin binaya yaklaşmasına izin verilmedi. https://t.co/Bmy7azrOqk https://t.co/I8cWlWFdBn — Halk TV (@halktvcomtr) October 10, 2026

SEÇİM ÖNCESİ AKP ÇOĞUNLUĞA GEÇTİ

Operasyon öncesinde 6 CHP’li meclis üyesinin AKP’ye geçmesiyle Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki denge değişmişti. Seçim öncesi son değişiklik ise CHP’li meclis üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ederek bağımsız devam etmesi oldu.

Güncel tabloya göre Cumhur İttifakı’nın 18, CHP-Yeni Parti grubunun 14, bağımsızların ise 3 oy kullanabilecek üyesi bulunuyor.

AKP ve MHP’nin başkan vekili adayı Serdar Orhan oldu. CHP ve Yeni Parti grubunun ise aday çıkarmama kararı aldığı, meclis üyelerinin de seçime katılmayacağı belirtildi.

Seçim öncesi Ataşehir Belediyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Belediye binasına çıkan yollar kapatılırken, basın mensupları yine binaya alınmadı. Gazetecilerin seçimi belediye binası dışından takip edebildiği aktarıldı.