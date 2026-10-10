Hacıosmanoğlu ne dedi Montella ne cevap verdi: Türk yapacaktı ham yaptı!

Türkiye'nin en kötü TFF Başkanı olma konusunda kendisinden önceki başkan Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, son ataklarıyla kılpayı öne geçti gibi geliyor bana.

Onca rezalete rağmen koltuğunda oturmakta inat ediyor.

TFF kongresini kazanırken yanında duran, birlikte yola çıktığı ve seçimden sonra da vekili yaptığı Mecnun Otyakmak da dayanamadı rezaletlere.

"Benden bu kadar" dedi, bıraktı ve gitti.

Olağanüstü kongre isteklerine karşı direnen İbrahim bey ise istifalara karşın yedekleri aldı yanına.

İlle de kalacak orada!

Ne olursa olsun! Kalacak!

Giden gitsin! Herkes suçlu da tek suçsuz o!

Örneğin... "Ben olduğum sürece görevde kalacak" dediği MHK Başkanı şimdi cezaevinde.

En güvendiği ve derbilerde görev verdirdiği Yasin Kol da öyle.

Haklarındaki iddialar inanılmaz!

Bu kişileri parlatıp, göreve getiren İbrahim beyin ise yapılanlardan hiç haberi yokmuş gibi havalara bakıyor!

Onun haberi olmadan bu işleri yapabilirler mi?

Eğer sahiden haberi yoksa "Bunları bile duymuyor, bilmiyorsun" diyerek koltuğunda oturtturlar mı adamı!

Herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa çoktan gitmişti.

Zaten böyle bir kişi asla başkanlığa da getirilmezdi. Yani seçilmezdi!

Pes yani!

Gelelim Vincenzo Montella meselesine.

Durduk yere 30 Haziran 2025'te Vincenzo Montella'nın sözleşmesini uzattı Hacıosmanoğlu. Hem de görkemli bir törenle.

2026'da biten sözleşmesini yüklü bir de zam yaparak 2028'deki Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzattı.

Ama birliktelik dün resmi bir açıklamayla son buldu.

Montella'nın tazminatı nedir, sözleşmesi uzatılırken konan maddeler nasıldır; bilemiyorum.

Ama daha düne kadar görevine devam edeceğini üstüne basa basa vurgulayan, istifa etmeyeceğini açık açık söyleyen İtalyan'ın tazminatsız gideceğini sanmıyorum.

Kimbilir kaç paraya ikna edilecek?

Ağanın eli tutulmaz!

Belki de Bodrum'dan villa verecek!

TÜRK YAPACAKTI, HAM YAPTI!

Ben yine 30 Haziran 2025'e dönmek istiyorum; o sözleşmenin uzatıldığı imza törenine...

Hacıosmanoğlu ne dedi, Montella ne cevap verdi?

Özetle aktarıyorum:

HACIOSMANOĞLU: "Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş ve benimsemiş. Hatta kızı birlikte okuduğu ülkede arkadaşlarına ABD maçını izletmiş. Arkadaşlarına Türkiye formalarını giydirmiş. Maçtan sonraki sevinci, sanki Montella'nın kızı değil, bizim Trabzon'da Mehmet'in kızı gibi, aynı şekilde. Bu da gösteriyor ki yakında Montella'yı da Türk vatandaşı yapabiliriz. Buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Daha da önemlisi, çok güzel bir kolej havası yakalanmış. Çocuklarla birlikte aile ortamı kurmuş. Oyuncular da onu çok seviyor, hoca da çocukları çok seviyor. Sevginin olduğu yerde başarı da olur. Biz buna inanıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana da ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen 'Hoca forvetsiz oynuyor' diye eleştiri geliyor. 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diye bazen takılıyorum. Hep söylüyorum, tarihin en yetenekli kadrosu."

MONTELLA: "Özellikle Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten başladığımız günden itibaren, Başkanımız da devraldıktan sonra, karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Çok fazla göz önünde değildik, perde arkasında çok çalışarak, sessiz şekilde, icraat konusunda benim gibi çok fazla hemfikir olduğunu gördüm. Mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki, İbrahim Başkanımızla birlikte bir dostluğumuz var, kendisini bir arkadaşım olarak görebiliyorum. Benzer konularda aynı şeyi düşündüğünüz ve etrafınızda size inanan pozitif insanlar olduğunu gördüğünüzde her şey daha kolay oluyor."

Şimdi sıralayalım:

- "Ben olduğum sürece görevde kalacak" dediği MHK Başkanı şimdi cezaevinde. İstifa etti. Kılını kıpırdatmadı!

- Kendisi gibi Trabzonlu olduğundan mıdır; bilemiyorum. Her derbide görev verdirdiği Yasin Kol da ceza evinde. Hakemliği bitti. Tek kelime etmedi.

- Yola birlikte çıktığı, kendisine belki de seçimi kazandıran Mecnun Otyakmaz'ı dinlemedi, istifasına bile ses etmedi.

- Türk yapacağı Montella'yı ham yaptı! Görevine son verdi.

Bakalım daha o koltukta ne kadar kalacak? Acaba bundan sonra neler olacak?

Tahmin bile etmek istemiyorum!

Türk futbolu adına çok ama çok üzülüyorum!