‘Tezmen Nijerya’da ne arıyor’ diye yazdım Bakan ve bürokratların fotoğrafı aniden uçtu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından birine tanık oluyoruz. Hem toplumsal ve iktisadi sonuçları ağır hem de iddiaların içinde çok sayıda siyasetçi ve bürokratın adı geçiyor.

Dolayısıyla devletin neredeyse tüm denetim kurumlarının gözü önünde işlediği anlaşılan bu soygun tezgahını araştırırken, her detay önemli oluyor. Milyarlarca lira hokus pokusla yok edilmediğine göre birilerine, bir yerlere gitti.

Ben de fon vurgununun ilk gününden itibaren, olayın baş aktörlerinden Tera’nın patronu Emre Tezmen’in şirket ağını incelemeye çalışıyorum.

Skandalın patladığı 15 Eylül’den bugüne, fonların buradaki ve yurt dışındaki şirket ağları ile bağlantısını anlamaya çalışan 14 yazı yazdım. İçlerinde en şaşırtanı Nijerya ile kurulan bağlantı oldu.

Belçika’da okumuş, İngiltere’de şirket kurmuş, kısa sürede Borsa İstanbul’un ‘fon kralı’ haline gelmiş Tezmen’in, Sahraaltı Afrika’da ne aradığını anlamış değilim.

PARA HARAKET LTD!

2 Ekim günü halktv.com.tr’de yayınlanan yazının başlığı şuydu:

“Fon vurguncusu Tezmen’in Nijerya’da ne işi var?”

İçeriğini kısaca hatırlatayım…

Savcılık kararı ile Tezmen’in şirketlerdeki paylarına da el konuldu. Bunların içinde pek kimsenin dikkatini çekmeyen bir şirket vardı. Adı, Savana Dış Ticaret.

2019’da kurulduğundan beri açık kaynaklarda hiçbir ticari faaliyeti görünmüyor. Borsaya da açık değil. Tezmen yüzde 51 hisseye sahip. Ortağı ise Nijeryalı Hakeem Shagaya.

Ticaret sicile verdiği Nijerya’daki adresini araştırınca, Tezmen’in hiç bilinmeyen bir şirketi daha çıktı. Adı gerçekten tuhaf ve sanki yaşadığımız skandalı özetler gibi: Para Haraket Nig. LTD.

Nijerya kayıtlarını inceleyince birebir aynı adreste, bir başka şirket daha çıktı: Karmod Nigeria LTD.

Şirketin CEO’su ise Tezmen ile ortak olan Hakeem Shagaya…

Prefabrikten ev, fabrika, güvenlik kulübeleri, askeri tesisler inşa ediyor. Shagaya’nın siyasi nüfuzunun da güçlü olduğu, kendi yayınladığı fotoğraflardan anlaşılıyor. Şirket aslında Karmod Prefabrik adlı bir Türk firmasının Afrika iştiraki.

Şirket Nevşehirli bir ailenin çocukları olan Mesut ve Mehmet Çankaya kardeşlere ait. Her ikisi de Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu. Prefabrik işinde hızla büyümüşler. Kamudan önemli ihaleler alıyorlar. Son yıllarda askeri tesis inşasında da öne çıktılar ve yurt dışına da yayılıyorlar. Oldukça başarılı tüccarlar yani.

O FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI

Mehmet Çankaya’nın, Instagram hesabında ve kendi adına açtığı internet sitesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere o kadar fazla sayıda bakan ve üst düzey bürokrat ile çekilmiş fotoğrafları yer alıyordu. Sayı o kadar fazlaydı ki, dikkat çekmemesi mümkün değildi.

Kimler yoktu ki.

Ömer Bolat, Murat Kurum, Akın Gürlek gibi bakanlar; Varlık Fonu, Halk Bankası, Ziraat Bankası, TUSAŞ başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunun müdürleri; Bilal Erdoğan, Mustafa Varank, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu gibi AKP’deki etkili isimler…

Haliyle Çankaya kardeşlerin siyasi dünyasını gösteren ve kendilerinin de açıkça sergiledikleri bu albüme, haber değeri olduğunu düşünerek yer verdim. Lakin yazı yayınlandıktan hemen sonra, bakan ve bürokratlarla olan onlarca fotoğraf her yerden kaldırıldı.

Hemen belirteyim, Çankaya kardeşlerin ne fon soruşturmasıyla ne de borsa işleri ile bir ilgileri görünüyor. Tezmen ile olan yegane ilişkileri de aynı Nijeryalı ortağı paylaşmaları.

Ama Tezmen’in, Nijerya’da kurduğu Para Haraket LTD gibi tuhaf isimli şirketinin ne işe yaradığı hala büyük bir muamma. Ve o şirketin kurucusunun da Çankaya kardeşlerin Nijerya’daki işlerinin başındaki isim olması dikkate değer bir detay.



