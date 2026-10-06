Foncunun mesajı ifşa oldu! ‘Malı yedirdiğiniz sakın anlaşılmasın’

Fon vurgununun zeminini, doğru düzgün denetlenmeyen halka arzlar ile manipülasyonla fiyatı adeta uzaya fırlatılan hisseler oluşturuyor.

Peki foncular vatandaşı bu tuzağa nasıl çektiler?

Borsada ezelden beri bilinen yöntem ‘tahtayı kaldırmak’tır. Yani organize bir şekilde, danışıklı alım satımlarla hisse fiyatı yükseltilir. Hisse bir kere hızını aldı mı, ralli de başlar. Binlerce kişi bunun cazibesine kapılır.

Günümüzde bu işler artık çok daha kolay. Sosyal medya, Telegram grupları, borsa verilerinin yayımlandığı internet sitelerinin forumlarında üslenen ‘vurgun ordusu’ bir işaretle harekete geçer. Zehirli fısıltıları, haberleri, yorumları yayarlar.

Bu iş gerçekten büyük bir organizasyon. Zira, tezgahın sahipleri yatırım bankası, portföy şirketi sahibi. Ellerindeki finansal imkanlar geniş. Üstelik şu anda gündemde olan fonların da kurucuları.

Burada çifte vurgun var. Hem hisse üzerinden hem de o hissenin portföyünde olduğu fonun değerlenmesi üzerinden kazanç elde ediliyor.

PORTFÖY YÖNETİCİSİNDEN MESAJ

Manipülasyonun nasıl yapıldığının somut bir örneğini, şu anda tutuklu olan bir portföy şirketi sahibinin, fon skandalı patladıktan sonra ifşa olan WhatsApp mesajlarında gördük.

Anlaşıldığı kadarıyla manipülasyon yapılacak her hisse için ayrı ayrı ekipler oluşturulmuş.

Mesela; Şubat 2025’in ilk haftasında vurgunun hedefi, HDFGS hissesi…

Mesajda ‘investingi unutmayın’ deniliyor. Burası borsanın izlendiği en yaygın internet sitelerinden. Forum/yorum bölümüne her gün binlerce kişi giriyor. Sıradan yatırımcı gibi davranan ‘vurgun grubu’ burada bütün hafta yorum yapıyor, yalan haber yayıyor. Nitekim mesaj gönderen patron da “Orası olmasa milleti çekip yükseltemeyiz” diyor.

Mesajdaki bir baka diyalog da dikkat çekici.

Patron uyarıyor: “Dikkatli olun. Selva, Flap, CRDFA’da malı piyasaya yedirdiğiniz anlaşıldı. Onlar gibi dikkat çekmeyelim.”

Mesaja yanıt, “Anlasalar ne olacak. Biz her türlü yükseltiriz” oluyor.

Şimdi gerçekten de hisse manipülasyonunun sonucunun ne olduğuna bakalım…

İşte bahsedilen haftada hissenin seyri:

Gerçekten de dediklerini yapmışlar. Hisse o hafta aniden tavan yapıp düşüş seyrine girmiş. Benzer bir sıçrama Temmuz 2026’da da yaşandı ve hisse fiyatı tarihi rekor kırdı. HDFGS, Hedef Holding’e ait bir iştirakin hissesi. Sahiplerinin tamamı fon vurgunundan dolayı tutuklu.

Mesajda, “Selva, Flap, CRDFA’da malı piyasaya yedirdiğiniz anlaşıldı” denilen hisseler için bahsedilen dönemde borsada sürekli devre kesici devreye girmiş. CRDFA, Altınbaş Holding ve fon vurgununda tasfiye edilecek Atlas Portföy’ün fonlarından birisinin hissedar olduğu Creditwest Faktoring AŞ’ye ait.

SAHİBİ ÇETEDEN TUTUKLANDI

Mesajda “malı yedirdiğiniz anlaşıldı” denilen manipülasyonlar sebebiyle bu hisse için SPK tarafından olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle ‘açığa satış’ ve ‘tek fiyat’ gibi tedbirler uygulandı.

Selva Gıda hissesi ise Loras Holding’e ait bir iştirak. Sahibi pandemide yaşamını yitiren meşhur borsa manipülatörü, eski futbolcu Mecnur Çolak’ın oğlu Ahmet Çolak. Çolak, ‘yeni nesil çete’lerin en acımasızı olan Daltonlar’la iş birliğinden dolayı 2024’te hapis cezası aldı. Çolak’ın borsada işlem gören başka şirketleri de bulunuyor.

Kısaca ifşa olan WhatsApp mesajında söylenenlerin hepsi gerçekleşti.

Bu durum fonları yöneten ve bugün soruşturma altında olan portföy şirketlerinin vurgunlarının nasıl bir organize suç olduğunu kanıtlıyor.

Bu sebeple operasyonda gözaltına alınanların iletişim kanallarının incelenmesi, HRT kayıtları, telefon dökümleri hayati önemde. Eğer bunlar zamanında delil olarak alınmışsa tabi!