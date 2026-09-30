15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane!

Fon soruşturmasından tutuklanan Tera’nın patronu Emre Tezmen ile Hedef Holding’in patronu Namık Ziya Gökalp arasında tam bir ‘vurgun’ ortaklığı kurulmuş. Tezmen’in çok tartışılan halka açık fonu TLY’den, yüzbinlerce insanı mağdur eden tezgah yıkılmadan, Temmuz ayının başında 12.5 milyar lira Gökalp’in kapalı fonu HMV’ye aktarılmıştı.

Ancak olay sadece fonlar arası nakit trafiğinde gerçekleşmiyor.

Hisseler üzerinden de birbirine kazandırmaya devam etmişler.

İşte bunun bir örneği, tam da fonların çöküşe geçmesinden hemen önce, Beşiktaş hisselerinde yaşandı.

Tarih 17 Ağustos 2026…

Tera’nın, Beşiktaş Spor Kulübü’ne sponsor olduğu törenle kamuoyuna açıklandı.

İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdar Adalaı, “Para lazım oldukça Emre’den alacağım’ esprisini yapmış, o toplantı sonrasında sosyal medya başta olmak üzere kulaktan kulağa Tezmen’in yönetimine de girebileceği, Tera’nın da transferlerde kaynak sağlayacağı dedikodusu yayılmıştı.

Zaten Tera’nın medya gücü de malum. Nefes alsa haber oluyor, küçük yatırımcının ağzını sulandıracak haberler pompalanıyordu.

Peki o sırada borsada ne oldu?

Tarih 10 Ağustos 2026…

Sponsorluk toplantısından bir hafta öncesi.

Aracı kurumların takasındaki en fazla Beşiktaş hissesi, Hedef Holding’e bağlı İnfo Menkul Değerler’in elinde bulunuyordu.

Takastaki 3.2 milyar lira değerindeki toplam 1 milyon 776 bin 89 lotun yüzde 23.57’si İnfo’da duruyor. Elinde 757.6 milyon lira değerinde 418 bin 589 lot var.

O günlerde borsada Beşiktaş hisselerinin fiyatına da bakalım:

Beşiktaş’ın hisseleri 14 Ağustos’ta 1.86 lira ile sert bir düşüş yaşadı.

Ağustos ayı özellikle Tera ve Pusula fonlarının manipülasyonu coşturduğu bir dönem. Son çöküşten önce kontrollerinde olan hisselerin tamamı tavan taptı. Tera’nın Beşiktaş’a sponsor olmasıyla beraber Beşiktaş hisselerinde de ralli başladı.

Ve 24 Ağustos’ta hisse 3.11 lira ile zirveye çıktı…

İnfo da sadece 15 günde Beşiktaş hisselerinden kazancı neredeyse ikiye katladı. Nitekim 29 Ağustos raporuna bakıldığında diğer aracı kurumların elindeki hisseler bazılarında biraz artmış veya biraz eksilmişken, İnfo portföyünün yüzde 80’ini elden çıkardı.

Hisse sayısı 171 milyon lota inerken, payı da neredeyse 20 puan azalıp yüzde 4.3’e düştü.

İnfo’nun hisselerden kazancı 700 milyon lirayı buluyor.

Bu durum vurguncu fonların sahiplerinin karşılıklı nasıl çalıştığının da çarpıcı bir örneği. Daha önce Tera’nın TLY fonundan nasıl Gökalp’in kapalı fonuna bir günde 12.5 milyar lira nakit akıtıldığını yazmıştım.

Bu da Tezmen-Gökalp kartelinin bir hisse üzerinde yürüttükleri operasyonu gösteriyor. Böyle çok sayıda hissede benzer operasyonlar düzenlediler.

Bu arada Tezmen’in tutuklanması ile beraber Beşiktaş’ın takım formasından Tera adı derhal çıkarıldı.