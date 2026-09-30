Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür 15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane!
Bahadır Özgür

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane!

Fon soruşturmasından tutuklanan Tera’nın patronu Emre Tezmen ile Hedef Holding’in patronu Namık Ziya Gökalp arasında tam bir ‘vurgun’ ortaklığı kurulmuş. Tezmen’in çok tartışılan halka açık fonu TLY’den, yüzbinlerce insanı mağdur eden tezgah yıkılmadan, Temmuz ayının başında 12.5 milyar lira Gökalp’in kapalı fonu HMV’ye aktarılmıştı.

Ancak olay sadece fonlar arası nakit trafiğinde gerçekleşmiyor.

Hisseler üzerinden de birbirine kazandırmaya devam etmişler.

İşte bunun bir örneği, tam da fonların çöküşe geçmesinden hemen önce, Beşiktaş hisselerinde yaşandı.

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane! - Resim : 1

Tarih 17 Ağustos 2026…

Tera’nın, Beşiktaş Spor Kulübü’ne sponsor olduğu törenle kamuoyuna açıklandı.

İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdar Adalaı, “Para lazım oldukça Emre’den alacağım’ esprisini yapmış, o toplantı sonrasında sosyal medya başta olmak üzere kulaktan kulağa Tezmen’in yönetimine de girebileceği, Tera’nın da transferlerde kaynak sağlayacağı dedikodusu yayılmıştı.

Zaten Tera’nın medya gücü de malum. Nefes alsa haber oluyor, küçük yatırımcının ağzını sulandıracak haberler pompalanıyordu.

Peki o sırada borsada ne oldu?

Tarih 10 Ağustos 2026…

Sponsorluk toplantısından bir hafta öncesi.

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane! - Resim : 2

Aracı kurumların takasındaki en fazla Beşiktaş hissesi, Hedef Holding’e bağlı İnfo Menkul Değerler’in elinde bulunuyordu.

Takastaki 3.2 milyar lira değerindeki toplam 1 milyon 776 bin 89 lotun yüzde 23.57’si İnfo’da duruyor. Elinde 757.6 milyon lira değerinde 418 bin 589 lot var.

O günlerde borsada Beşiktaş hisselerinin fiyatına da bakalım:

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane! - Resim : 3

Beşiktaş’ın hisseleri 14 Ağustos’ta 1.86 lira ile sert bir düşüş yaşadı.

Ağustos ayı özellikle Tera ve Pusula fonlarının manipülasyonu coşturduğu bir dönem. Son çöküşten önce kontrollerinde olan hisselerin tamamı tavan taptı. Tera’nın Beşiktaş’a sponsor olmasıyla beraber Beşiktaş hisselerinde de ralli başladı.

Ve 24 Ağustos’ta hisse 3.11 lira ile zirveye çıktı…

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane! - Resim : 4

İnfo da sadece 15 günde Beşiktaş hisselerinden kazancı neredeyse ikiye katladı. Nitekim 29 Ağustos raporuna bakıldığında diğer aracı kurumların elindeki hisseler bazılarında biraz artmış veya biraz eksilmişken, İnfo portföyünün yüzde 80’ini elden çıkardı.

Hisse sayısı 171 milyon lota inerken, payı da neredeyse 20 puan azalıp yüzde 4.3’e düştü.

15 günde yüz milyonlarca lira: Sponsorluk vesile, vurgun şahane! - Resim : 5

İnfo’nun hisselerden kazancı 700 milyon lirayı buluyor.

Bu durum vurguncu fonların sahiplerinin karşılıklı nasıl çalıştığının da çarpıcı bir örneği. Daha önce Tera’nın TLY fonundan nasıl Gökalp’in kapalı fonuna bir günde 12.5 milyar lira nakit akıtıldığını yazmıştım.

Bu da Tezmen-Gökalp kartelinin bir hisse üzerinde yürüttükleri operasyonu gösteriyor. Böyle çok sayıda hissede benzer operasyonlar düzenlediler.

Bu arada Tezmen’in tutuklanması ile beraber Beşiktaş’ın takım formasından Tera adı derhal çıkarıldı.

Beşiktaş Fon Skandalı
Yazarlar
Diğer Yazıları
Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse

Fonların halka arz edilen hisseler üzerine kurduğu ‘fon tezgahının’ bilançosu her geçen gün büyüyor.Vurgunun zirveye çıktığı Ağustos ayına kadar hisseleri şişirilerek akıl almaz değerlere ulaşan...
Tera’nın ‘kozmik kayıtları’ nerede? Uzan örneğini unutmayın!

Savcılığın fon soruşturmasında kafa karıştıran bir durum var…Tera, fon vurgununun tam göbeğinde. Belli ki siyasi ve bürokratik bağlantıları da güçlü. Yurtdışında ilişkili şirketleri var. Milyarlarca...
Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira!

Tera merkezli fon vurgunundaki para trafiği tartışılıyor. Savcılık da son aylarda gerçekleşen nakit çıkışını incelemeye aldı.Tam burada, 102 bin yatırımcı ve 244 milyar liralık büyüklük ile bir...
30 yıl önceki dava! Emre Tezmen babasının ‘gizli’ kasasıymış

Fon vurgununun merkezinde yer alan Tera’nın sahibi Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen’in 90’lardaki vukuatları da yeniden gündem oldu.Pek çok yerde haber yapıldı ama kısaca hatırlatalım:Bugün...
Tezmen’lerin parası nerede? Londra’daki şirkette 3.4 milyar TL nakit artışı!

Fon vurgununda milyarlarca liranın nerelerde olduğu merak ediliyor. Buna dair ilk ipuçları da çıkmaya başladı.Savcılık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, skandalın pimini çeken Pusula’nın...
Süt değil hisse sağdılar! İki işçi, sıfır inek: İşte milyarlık şirket

Fon skandalının pimini çeken Pusula Portföy’ün tutuklu yöneticileri 28 yaşındaki Muhammet Yarız ile Serdar Turhan’ın, İsviçre’ye milyarlarca lira transfer ettikleri de ortaya çıktı.Bu büyük soygunun...
Fon balonu patladı! Enkazı devlet temizliyor

Türkiye’nin bir haftadır gündemine damga vuran ‘fon balonu’nun yarattığı enkaz, devlet eliyle temizleniyor.Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar...
Göz göre göre… 28’lik AKP’linin yarattığı ‘kara delik’

Sonunda beklenen oldu. Az çok borsa ile ilgilenenler aylardır fonların yarattığı balonu konuşuyordu. Nihayetinde Pusula Portföy bombanın pimini çekti.Peki olay sadece bir ‘kötü finansal yönetim’...
Golden Global Bank olayı… ABD’de Halkbank gibi daha çok dosya var!

Memleketin iç gündemine Gökçek ailesinin servetinin damgasını vurduğu hafta, dış gündemin olayı ise Golden Global Bank’ın ‘İran yaptırım listesine’ alınmasıydı.Çok önemli bir karar...Zira İran...
Sebahattin Yıldız derebeyliği! Tam 21 km2 arazisi var ama işçiye kuruş yok

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri iki haftadır Enerji Bakanlığı’nın kapısında yatıyor. Çünkü Yıldızlar SSS Holding, gasp ettiği ücretleri ve diğer hakları ödemiyor. Şirketin patronu Sebahattin...
76 il, 369 şirket, bin 112 suç! Seçim haritası değil ‘Türkiye çamaşırhanesi’

Size kara para aklama suçuyla ilgili bir dosyayı anlatacağım. Daha doğrusu, anlatamayacağım, sadece tarif edebileceğim!Çünkü bu dosya, 76 ilde işlenen akla gelebilecek her suçu kapsıyor. 2022-2026...
Silah kaçakçılığı dosyası ve Beyaz TV

Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanması ile başlayan zincir önce Cem Küçük’e, dün de Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya’ya uzandı.Sarıkaya’nın savcılığa verdiği ifadelerin bir bölümü sızdırıldı. Çok...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro