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Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira!
Bahadır Özgür
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Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira!

Tera merkezli fon vurgunundaki para trafiği tartışılıyor. Savcılık da son aylarda gerçekleşen nakit çıkışını incelemeye aldı.

Tam burada, 102 bin yatırımcı ve 244 milyar liralık büyüklük ile bir ‘kara deliğe’ dönüşen TLY fonundan kaçışın başladığı günlerde iki kapalı fona yapılan toplam 20.8 milyar liralık nakit akışı dikkat çekici.

Peki kim bunlar?

HMV’YE 12.5 MİLYAR LİRA

Kapalı, yani halka açık olmayan, belli nitelikteki yatırımcıların girebildiği bu fonların adı HMV ve MTL…

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 1

HMV (Hedef Mavi Hisse Senedi Serbest Fonu), Hedef Portföy’e ait. Son operasyonda sahibi Namık Kemal Gökalp ile ortaklardan Sibel Gökalp ve Yeni Şafak’ın eski yöneticisi, 2014’te Merkez Bankası Denetim Kurulu Üyeliği yapmış Mehmet Ziya Gökalp tutuklandı.

HMV fonu Nisan 2022’de kuruldu. Yatırımcı sayısı 13. Büyüklüğü 6 milyar liraya civarında.
Tera’nın çok tartışılan TLY fonu, Ekim 2025’te 112 milyon 741 bin 504 nominal değeri ile HMV aldı. Uzun süre de HMV payı alınıp satılmadı.

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 2
(Tera’nın patronu Emre Tezmen ve Hedef Holding’in patronu Namık Kemal Gökalp.)

Ta ki fon tezgahı yıkılmaya başlayıncaya kadar …

Temmuz sonunda TLY, yüklü miktarda HMV fonu daha aldı. Ve elindeki payların nominal değeri 7 kat artarak, 794 milyon 386 bin 429’e yükseldi.

Bu alımın parasal karşılığı ise tam 12 milyar 537 milyon 476 bin 899 lira!

Yani halktan toplanmış paralar, içinde sadece Hedef’e ait bir hisse bulunan, risk düzeyi zirvede olan kapalı bir fona aktı.

Gelelim diğer kapalı fon MTL’ye…

TERA FONU İLE İKİZ GİBİLER

MTL (Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon), Aura Portföy’e ait. Yatırımcı sayısı 17. Aniden Temmuz 2025’te aktifleşti. Ne tesadüftür TLY fonunun 159 kişiyle halka açıldığı ay.
Bu önemli, zira TLY ile MTL arasında tuhaf bir ilişki var.

Tera’nın patronu Emre Tezmen, MTL kurulmadan bir ay önce, 27 Haziran 2025’te, Aura Portföy’e yüzde 9.9 oranında ortak oldu. 12 Ağustos 2026’da ise Tera, Aura’nın tamamını almak için SPK’ya başvurdu. Lakin bir yıl sonra, Mayıs 2026’da, birden vazgeçildiği açıklandı.

Burada da bir gizem var.

Biz şimdilik TLY ile MTL arasındaki yakın ilişkiden devam edelim…

Tera’nın TLY fonundan, halka açılır açılmaz dikkat çekici miktarda para çıkışı yaşandı.

Çıkan paralar şöyleydi:

Temmuz 2025’te 13.1 milyar lira,
Ağustos 2025’te 8.2 milyar lira,
Eylül 2025’te 2.8 milyar lira.

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 3

Halk fona akın edince birileri de 3 ayda toplam 24 milyar lirayı fondan çıkarmıştı. Çıkışlar ise büyük oranda Destek Faktoring hissesi satılarak karşılandı.

Bu hissenin nasıl şişirildiğini biliyoruz. Değeri 25 milyar dolara kadar çıkıp Türkiye’deki bütün sanayi kuruluşlarını ve bankaları geçmişti.

TLY’nin sattığı hissenin alıcısı kimdi?

İşte burada MTL devrede. Hareketsiz fona Temmuz ayında aniden 6.3 milyar lira nakit girdi.

MTL de 1-2-3 Temmuz’da fiyatı şişen Destek Faktoring hissesinden 16.2 milyon lot topladı.

Bunun üçte ikisinin Tera’dan alındığı anlaşılıyor.

MTL kapalı fon olduğu için her şeyi açık göremiyoruz, ancak TLY ile MTL arasındaki nakit giriş çıkışları ve hisse alım satımları örtüşüyor.

Mesela; 3 Temmuz 2025 günü TLY’den 6.54 milyon lot satış oluyor, aynı gün MTL’den 6.50 milyon lot alış gerçekleşiyor.

Benzer hareketler Eylül 2025 ve Kasın 2025’te de tekrar etti.

Gelelim vurgunun son sahnesine…

SON ANDA 8.3 MİLYAR LİRA AKTI

Tera olayı patlamadan hemen önce halka açık TLY fonu tıpkı kapalı fon HMV’den aldığı gibi diğer kapalı fon MTL’den de yüksek alım yaptı. 2 Eylül 2026 günü nominal değeri 3 milyar 672 milyon olan pay Tera’nın fonuna geçerken, karşılığında 8 milyar 310 milyon lira da MTL’ye transfer oluyordu.

Ağustos ve Eylül boyunca TLY’den nakit çıkışları ile ertesi günü MTL’ye nakit girişleri arasındaki paralellik de özellikle dikkate değer:

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 4

Özetle batmakta olan TLY’de bir anda yüzde 5.06 HMV ve yüzde 3.36 da MTL fonu ağırlık kazandı. Bu iki fona nakit 20.8 milyar lira aktı.

Şimdi dönelim Emre Tezmen’in, Aura Portföy’de bir anda biten ortaklığının gizemine…

‘MÜBAREK KARDEŞLER’ VE FİNLANDİYA

Emre Tezmen’in MTL fonu harekete geçmeden hemen önce Aura Portföy’e yüzde 9.9 oranında ortak olduğunu söylemiştik. Tera da SPK’ya başvurup şirketin tamamını satın alacağını duyurmuştu. Bir yıl sonra vazgeçildi.

Tezmen’in hisseleri ne oldu öyleyse?

Yüzde 9.9 pay olduğu gibi Ruzy Finansal Hizmetler’e geçti.

Şirketin Ağustos 2026 tarihli son finansal raporunda ortaklık yapısı şöyle:

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 5

Kimin Ruzy Finansal Hizmetler?

Borsayı takip edenlerin yıllardır bildiği birine ait: Nureddin Çevik.

Sık sık ‘mübarek kardeşler’ diye anılan isimlerden birisi. Diğer kardeş fon soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Lydia Holding’in sahibi Enver Çevik. Eski Turizm Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun da ortağı olduğu şirket bu. Üçüncü kardeş de Masum Çevik.

SPK geçen ay Nureddin ve Masum Çevik hakkında, gerçekte olmayan işlemleri muhasebeleştirmek ve gerçeğe aykırı değerleme raporu düzenlenmekten, hapis cezası gerektiren bir madde uyarınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yani Tezmen’in kurduğu sistem bir ahtapot misali farklı yerlere kadar uzanıyor. Paranın izini sadece el koyulan fonlar üzerinden değil, bütün alım satımlar çerçevesinde takip etmek gerekiyor.

***

Son olarak bir önemli not daha düşelim…

Aura Portföy’ün göze batan ortakları arasında Finlandiya’dan üç isim ve bir de yatırım şirketi yer alıyor. Taaleri Investments LTD, Finlandiya merkezli özel fonlar da yöneten büyük bir varlık yönetim şirketi.

Emre’den Namık’a sevgilerle… Çöküşten önce uçan 20.8 milyar lira! - Resim : 6

Emre Tezmen’in de Finlandiya’da yatırımları var. 2025’in sonunda biçerdöver üreten Sampo Rosenlew Oy'nun tamamını satın aldı. 19 Ocak 2026’da DEİK’in Finlandiya İş Konseyi Başkanı seçildi. 1 Nisan günü de Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile savunma sanayisine yatırım konusunda görüşmüş ve AA dahil iktidara yakın medyada geniş haber olmuştu. AA bu haberlerin hepsini sildi.

Dolayısıyla Tezmen’in kurduğu şirket ve finans ağının uluslararası boyutu da soruşturma kapsamına alınmalı. Sonuçta kaçırılan servetler mutlaka kalandan büyüktür!

Fon Skandalı Borsa Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu
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