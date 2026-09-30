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Bahadır Özgür

Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse

Fonların halka arz edilen hisseler üzerine kurduğu ‘fon tezgahının’ bilançosu her geçen gün büyüyor.

Vurgunun zirveye çıktığı Ağustos ayına kadar hisseleri şişirilerek akıl almaz değerlere ulaşan şirketlere bir yenisi daha eklendi.

Odine Solutions Teknoloji’nin değeri de fon yağmasının başladığı Ağustos ayında 8 milyar dolara kadar çıktı.

Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse - Resim : 1

İşte bu hisseden şirketin ortağı Cengiz Avcı 15 milyar lira kazanç elde etti. Avcı, tam da fon balonunun patladığı gün paylarını satı 12 milyar lira nakitle ortadan kayboldu. Savcılık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Peki bu soygun nasıl gerçekleşti?

Odine, Mart 2024’e halka arz edildi. Hisse fiyatı 30 liraydı. Şirketin en son ortaklık yapısı da şöyle:

Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse - Resim : 2

Listede ünlü isimler dikkati çekiyor. Onlar, BİM’in kurularından ve Cüneyd Zapsu’nun ağabeyi Geylan Avdülaziz Zapsu ile fon soruşturmasında yer alan, yurt dışına çıkış yasağı konulan Astor Şirketi’nin sahibi Feridun Geçgel.

Hasan Kaytan da soruşturmaya dahil. Pusula’nın tutuklu sanığı 28 yaşındaki Muhammet Yarız kaçma teşebbüsüne girişmeden önce lüks otomobillerini devretmişti. İkisini 12 bin liraya alan Hasan Kaytan’dı!

Fırat Kerim Ersoy’un adına ise 2016’da patlayan uluslararası offshore skandalı Malta belgelerinde rastlamıştık.

Gelelim böyle bir yönetime sahip Odine’de neler olduğuna…

YÜZDE 11.600 ARTIŞ!

Şirketin hisseleri 2024 yılının ortasından 2025 yılı sonuna kadar hisse fiyatı yüzde 350 arttı. Buna karşın Ocak 2026’dan başlayarak hisse fiyatı Ağustos’ta 3512 lira ile zirveye çıktığı güne kadarki yükseliş yüzde 1000’den fazla.

Halka arz edildiği günden hesaplarsak artış korkunç boyutta: Yüzde 11.600. 117 kat demek bu!

Şirketin değeri 8 milyar doları buldu. Turkcell, Türk Telekom gibi teknoloji devlerini geçti. Üstelik Odine, BİTS 100’e girdi ve endekste en fazla ağırlığı olan 7’inci şirket oldu. Tüm borsayı etkileyen bir düzeye geldi yani.

Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse - Resim : 3

Bu ‘mucizenin’ sebebi nedir?

Fon vurgunu ortaya çıktığı günden beri aynı şeyi konuşuyoruz. Tera ve Pusula başta olmak üzere bazı fonlar borsada deyim yerindeyse at koşturmuş. Kimse de dönüp, “siz ne yapıyorsunuz?” dememiş.

Burada da başrolde patronları tutuklu olan Pusula başrolde.

PUSULA ŞİŞİRDİKÇE ŞİŞİRDİ

Odine hisselerini yoğun olarak toplayan iki fon da Pusula’nın. Ocak 2026’da portföylerinde bir tek Odine hissesi bulunmayan iki Pusula fonu, Temmuz 2026’ya kadar fiyatı şişirmek için sürekli Odine aldı. Bir fonda ağırlığı yüzde 20’lere, diğerinde yüzde 30’lara kadar çıktı.

Temmuz ayında 33.5 milyar dolara ulaşan Pusula Portföy Birinci Değişken Fonu’nda (PBR) yatırımcı sayısı da 79 bine yükseldi. Ve hisse zirvedeyken bu fondan Ağustos’ta 26.9 milyar lira nakit uçtu.

Temmuz’da 159 bin 675 yatırımcının olduğu Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu’ndan (PHE) ise Ağustos’ta 37.1 milyar lira, Eylül’de ise 11.8 milyar lira nakit çıkışı oldu.

Özetle ağırlıklı hissesi Odine’den oluşan, diğerlerinin de yine Gündoğdu Gıda, Destek Finans, Katılımevim gibi manipülasyonla balona dönüşmüş Pusula mallarıyla dolup taştığı iki fondan, birileri korkunç servetler elde ettiler.

Biri 12 milyarla kaçtı! Yağma sofrası: 117 kat artan hisse - Resim : 4

Onlardan birisi de firari Cengiz Avcı. 10 Eylül günü fon skandalının patlamasından bir gün önce PHE fonundaki tüm paylarını da nakde çevirip kaçtı.

Fon Skandalı Borsa
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