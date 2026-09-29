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Halk TV Yazarlar Şahin Aybek *Başka bir dünyada bir memleket varmış...*
Şahin Aybek

*Başka bir dünyada bir memleket varmış...*

Bir zamanlar o memlekette insanlar çocuklarına “Oku, bir meslek edin, çalış; kimseye muhtaç olma.” dermiş. Öğretmenin, ustanın, çiftçinin bir itibarı varmış. Zengin değillermiş ama emeğin insanı bir yere götüreceğine inanırlarmış. Hatta ülkeyi yıllarca yönetmiş, şiirler yazan yaşlı bir başbakan öldüğünde, geride kalan mütevazı hayatına bakıp kimse şaşırmamış. Devleti yönetmekle servet sahibi olmak aynı şey sayılmazmış.


Sonra memleketin masalı değişmiş.


Çalışanın ay sonunu getiremediği, üretenin borcunu ödeyemediği yıllar başlamış. Ama tuhaftır; geçinmek zorlaştıkça zengin olmak kolaymış gibi anlatılır olmuş. Her ekranda bir kazanç kapısı, her telefonda bir talih fırsatı belirmiş. Eskiden “Ne iş yapıyorsun?” diye soranlar, artık “Neye girdin, kaça katladın?” diye soruyormuş.


Ülkenin yüksek katlarında oturanlar kimseye “Çalışmayı bırakın.” dememiş elbette. Yalnızca çalışarak bir hayat kurmayı her yıl biraz daha zorlaştırmışlar. Sonra insanların önüne rengârenk umut kapıları açmışlar. Bazılarının üzerinde devletin mührü varmış, bazıları arka sokaklara açılıyormuş. Kapılar farklıymış ama içeri girenlerin hayali aynıymış: Bir defa kazanıp kurtulmak.


Çünkü o memleketi yönetenler bir şeyi iyi öğrenmiş: *Önce insanları yoksullaştırıp sonra önlerine kolay kazanç hayalleri koymak, ceplerinde kalan son kuruşu almanın en kolay yoluymuş.* Geçinebilen insan yarınını planlayabilirken, çaresiz bırakılan insan kurtulma umuduyla son parasını bile tehlikeye atabiliyormuş. Önce emeğin karşılığını azaltmış, sonra talihin vaatlerini büyütmüşler.


Çiftçi tarlasını, esnaf dükkânını, emekli yılların birikimini bu hayale bağlamış. Yatırımın yerini tüyo, hesabın yerini vaat, sabrın yerini bir gecede zengin olma telaşı almış. İnsanlar kaybettikçe yeniden deniyor, yeniden denedikçe biraz daha yoksullaşıyormuş. Düzeni kuranlar ise her kaybedenin ardından aynı cümleyi söylüyormuş: *“Kimse zorlamadı, kendi tercihiydi.”*


Kazancı toplayıp ortadan kaybolanların ardından uzun uzun açıklamalar yapılmış. Arada, kapıların sahipleriyle yönetenlerin davetlilerinin isimleri birbirine benziyormuş; fakat masal bu ya, kimse üzerinde durmamış. Milletin üç kuruşunu koruyacak tedbirler hep sonraya kalırken, o üç kuruşa uzanan yollar her gün biraz daha çoğalmış.


Bir öğretmen bütün bunlara bakıp “Çocuklara emeğin değerini nasıl anlatacağız?” diye sormuş.


Yönetenlerden cevap gelmemiş. O sırada yeni bir talih kapısının açılışı varmış.


Yıllar sonra insanlar anlamış ki mesele yalnızca ceplerindeki paranın eksilmesi değilmiş. Birbirlerine güvenleri, mesleklerine saygıları, çalışarak yarınlarını değiştirebileceklerine dair inançları da eksilmiş. Herkes kurtuluşunu tek başına ararken, neden hep birlikte yoksullaştıklarını soranların sesi duyulmaz olmuş.


Belki de yönetenlerin en çok sevdiği şey buymuş: *Hakkını isteyen bir halk yerine, sırasının gelmesini bekleyen bir kalabalık.*


*Bu hikâye başka bir dünyada geçmektedir. Bizim dünyamızla benzerlik kuranların, başlarını kaldırıp etraflarına bakmış olmaları tamamen tesadüftür.* Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Eğitim
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