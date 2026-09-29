Suç işlemek için örgüt kurmuşlar!

Fon soygunu birkaç fon yöneticisinin manipülasyonuyla sınırlı olsaydı; sermaye piyasasının küçük bölümündeki sıkıntı olarak izah etmek mümkündü…

İktidar kanadı böyle izah etmeyi tercih ediyor ama soygun çok organize… Filmlerde izlediğimiz organize işlere taş çıkartacak boyutta…

Küçük yatırımcıdan çalınan paradan çok soygunun yöntemi, soyguna karışanlar, soygun organize edenler önemli…

Çünkü…

İşin içinde fon yöneticilileri var, işin içinde dandik paravan şirketler ve o şirketlerin patronları var, işin içinde onların hisselerine yürü ya kulum diyenler var, işin içinde borsada yıldızını parlatanlar var, (BİST 30’ a, yıldızlar listesine alanlar) işin içinde denetim grevinde olanlar var, ( SPK ) işin içinde olan bitene ses çıkarmayanlar var, (Borsa yönetimi) işin içinde siyasetçiler var, işin içinde Saray’a yakın olanlar var…

Savcılar sık sık CHP’li belediye başkanlarını suç işlemek için örgüt kurmakla suçluyor ya… Borsada yaşananlar bu tanımın vücut bulmuş hali…

Suç örgütü tanımına bire bir uyan yapılanması…

Meselenin özeti şu: Borsada suç işlemek için örgüt kurulmuş...

Savcılar borsa operasyonunu suç örgütü kapsamına sokacaklar mı bilmiyorum ama mutlaka sokmalılar. Çünkü görünen manzara; organize işler!..

Bu yüzden mesele çok büyük… Karşımızda devasa bir suç örgütü var. Ortaya çıkan yüzü bizi dehşete düşürdü, bu kadar da olmaz dedirtti. Eminim soruşturma derinleştirildikçe duyduklarımız dudak uçurtacak…

Eski Aile Bakanı gibi uygun zamanda girip (hisseler dipteyken) uygun zamanda çıkan (hisseler zirvedeyken) çıkan acaba kaç siyasetçi, kaç bürokrat var?

Kimler var?

Aile ve Sosyal Politikalardan sorumla AKP Genel Başkan Yardımcısı eşi ile birlikte Özata Denizciliğin hisselerine 163 milyon yatırıp beş ayda parasını 2 milyar 170 milyon liraya çıkardı ya…

163 milyonun 2 milyar 170 milyona nasıl çıktığını biliyoruz ama 163 milyonun kaynağını bilmiyoruz…

163 milyon lira çok büyük para. 163 milyonu borsadaki işlem hacmi olmayan, dandik kağıda yatırıp riske girdiklerine göre servetleri çok ama çok daha fazla olmalı…

Bu serveti nasıl elde etmişler?

Bu birikimin sağlanmasında Fatma Betül Sayan Kaya’nın bakanlık yapmasının rolü var var mı?

Bakanlık yapmak bal tutup parmak yalamak gibi mi?

Küçük girişimciyi silkelemişler, paralarını cukkalamışlar deyip geçmeyelim… Meselenin bu boyutu daha önemli…

2 milyar 170 milyonun kaynağını biliyoruz…

163 milyonun kaynağı ne?

163 milyonun içinde başka siyasetçilerin de parası var mı?

AKP’nin de aklanmaya ihtiyaç var galiba!..