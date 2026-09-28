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Gürel Yurttaş

Mesut Özil'den sonra alın size İlkay Gündoğan: TFF'nin payı büyük bu rezalette

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan.
Bu ikisinin ortak özelliği Alman olmaları. Ya da kendilerini öyle hissetmeleri, kabul etmeleri.
İkisi ve Türk ana babadan olma Gelsenkirchen doğumlu.
Futbolda yetenekli oldukları ortaya çıkınca reddetmişler Türk olmayı, Alman olmuşlar ki; Alman Milli Takımı'nı seçmişler.
90'ın üzerinde oynamışlar Alman Milli Takımı'nda. Alman marşına eşlik etmişler maçlardan önce.
Ne zaman ki futbol yaşamlarının sonuna gelmişler; birden bire Türk kesilmişler.
Önce Mesut gelmişti Türkiye'ye... Fenerbahçe'ye.
Sonrasında olanları biliyorsunuz... Günleri kendisinin ne kadar Türk olduğunu kanıtlamak istemesiyle geçti. Dövmeler, mesajlar, AKP'ye üye olmalar...
Futbol oynamaya gelmemişti ki; onun başkaydı derdi.
Almanya'da dışlandığı için Türk oluvermişti. Zaten başarılı da olamadı. Şimdi başka işler peşinde koşuyor! Yok futbol akademisi kuruyormuş da Türkiye'nin gençlerini yetiştirecekmiş de... Türk Milli Takımı'nı değil de Alman Milli Takımı'nı seçen, parlak zamanlarında Türklüğü ağzına bile almayan adam Türk Milli Takımı'na futbolcu kazandıracakmış!
Sonra da İlkay geldi. O da Avrupa'da yolun sonuna gelmişti.
17 Mayıs 2025'te yazdım. "Ben demiştim" demeyi sevmem ama hatırlatmak zorundayım.
O günlerde bir görseniz neler yazmışlardı anlı şanlı spor yorumcuları, neler söylemişlerdi. Yok "Önemli transfermiş" de, yok "Galatasaray bombayı patlatıyormuş" da.
Yapmayın dedim, etmeyin dedim. "Galatasaray alırsa bu kişiyi Mesut Özil'den farkı olmayacak!" dedim.
Haklı çıktım maalesef! Galatasaray şimdi göndermek için yer arıyormuş! Yazık değil mi bu kişi için harcanan paraya ve giden zamana!

TFF'NİN PAYI BÜYÜK BU REZALETTE

Gelelim asıl olaya. TFF'nin payı büyük bu rezalette.
Hep soruyorum, yine soracağım:
"Bu arkadaşlar Türkiye'ye transfer olunca neden Türk statüsünde oynuyor?"
Almanya'da veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde doğan ve milli takım deyince "Türkiye" diyen gençlerimize ayıp değil mi bu?
Mesela Nuri Şahin'e!
Alman Milli Takımı'nı seçmesi için az uğraşılan, baskı gören, buna rağmen Ay Yıldız'dan vazgeçmeyen Hakan Çalhanoğlu'na!
Kenan Yıldız'a!
Hem Kanada, hem Hollanda milli takımlarında oynama şansı olan ama "Türkiye" diyen Ferdi Kadıoğlu'na!
TFF'ye sesleniyorum. Bundan sonra kapatın bu şekilde oynatanlara Türk statüsünde oynama kapısını. Emekliliklerinde birden bire Türk olduğunu hatırlayanlara!
Nuri Şahin'in şu sözüyle yazıyı tamamlayacağım:
"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Ancak benim için milli takım tercih yapılabilecek bir yer değil. Ya Türksündür ya değilsindir!"

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