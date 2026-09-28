AKP’de ‘fon’ paniği

Fon krizinin ekonomiyi sarsmayacağını, sermaye piyasasının sınırlı bir bölümünde yaşandığı söylense de kazın ayağı öyle değil…

AKP yöneticileri rahat değil…

Ekonomi sarsılmaz ama AKP’nin kalesi zangır zangır sallanır…

Neden mi?

Eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya eşi ile birlikte vurgun yapmış da ondan…

Aile Bakanı aileleri dolandırmış da ondan… Vurgun yaparak servetine servet katmış da ondan... Üç beş kuruş parasıyla fona girenleri çarpmış da ondan… Büyük soygunun başrolünde yer alanlardan biriymiş de ondan…

Eski Aile Bakanı fona nisanda girmiş eylül de çıkmış. Biri operasyon geliyor diye haber vermiş olmalı ki tatlı kazancı bırakıp parasını almış, kaçmış…

Soru şu: Eski Aile Bakanı gibi bu fonlara girerek vurgun yapan kaç AKP’li eski/yeni bakan var? Kaç AKP’li eski/yeni milletvekili var? Kaç bürokrat var?

İkinci soru şu: Büyük soyguna neden göz yumuldu? Kimler göz yumdu? SPK ile Borsa yönetiminin elini birileri mi tuttu, yoksa onlar da işin içinde mi?

Fon yöneticileri AKP’liydi. AKP’lilere yakın isimlerdi. Bu yüzden gözler AKP’nin üzerinde…

Bu sebeple AKP’de küçük çaplı deprem yaşanıyor…

Yoksa… Eski Bakan Sayan gelmekte olan büyük depremin habercisi mi?

Meselenin ekonomik boyutu toplumu sarsacak kadar olmasa bile psikolojik boyutu çok büyük.

Çürümüşlüğün göstergesi… Kamu kaynakları tüketilince AKP’de siyaset yapanlar doğrudan halkın cebine mi el attı sorusu yanıt bekliyor…

Başsavcılık son üç ayda fondan çıkanların listesini istemiş. Güzel gelişme. Kim onlar, o paralar kimlerin cebine gitmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır’ dedi…

Sayan’dan da hesap sorulacak mı? İki milyarlık vurgun parasına el konulmasının ötesinde, sorgulanacak mı, yargılanacak mı?

Sayan fona girip soyguna katılan tek AKP’li değildir herhalde. ‘Acayip para kazanıyorum sizde, hisse alın girin’ diye fona soktuğu arkadaşları vardır mutlaka…

O isimler açıklanacak mı?

Nefes Gazetesi’nden Murat Muratoğlu yazdı TLY fonunda halka açılmadan 11 değil 159 yatırımcı varmış… Kim bunlar ne zaman girdiler, kaç liradan aldılar, kaçı daha sonra parasını çekti? Diye sordu…

159 yatırımcının kaçı siyasetçi, kaçı bürokrat bilmiyoruz. Ama hepsinin AKP’li veya AKP’ye yakın olduklarını tahmin etmek zor değil…

AKP’de fon paniği yaşanıyor… AKP Sözcüsü Çelik’in vurgun yapan eski Aile Bakanı’ndan söz etmemesi, adını anmaması, yok sayması paniğin göstergesi…

Eski Bakan 63 milyon yatırmış beş ay sonra 1 milyar 344 milyon alarak fondan çıkmış. Eşi 99,6 milyon yatırıp 826 milyon kapmış. Eski Bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı bu nedenle görevinden istifa etmiş; büyük haber değil mi?

Büyük haber….

Açın iktidara yakın gazeteleri, Hürriyet’i, Sabah’, Yeni Şafak’ı ve diğerlerini birinci sayfalarında tek satır haber yok. İktidara zarar verir diye görmezden gelmişler…

AKP’deki paniğin medya yansıması desem yanlış mı olur?

Paniğin asıl nedeni şu; 2001 banka krizi iktidarı sandığa gömmüştü (DSP/MHP/ANAP koalisyonunu) fon krizi de AKP’yi vurabilir!...

Üstüne gidilirse, üstü örtülmezse, isimleri açıklanırsa fonların iktidar ayağı veya bağlantısı büyük siyasi kriz yaratmaya aday!..

Büyük siyasi depreme hazır olun!