Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Borsa olayı siyasete de ulaştı
Fikret Bila

Borsa olayı siyasete de ulaştı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Fon şirketlerinin, borsada hisse senetlerinin değerini yapay olarak yükseltip sonra paraya çevirerek vatandaşlara oynadıkları oyun siyasete de ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da bu hisseleri fiyatı düşükken aldıkları ve zirveye çıktığında sattıkları ortaya çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın 63 milyon lira, eşi İlyas Kaya’nın 99 milyon lira yatırdıkları hisseleri 2 milyar 170 milyon lira sattıkları anlaşıldı.

Hisselerin zirve yapmasından sonra kimlerin satış yaptığı kayıtlarda mevcut. Savcılığın soruşturması da sürüyor.

Araştırılan isimlerin malvarlığına tedbir konmuş durumda.

Kaya ailesi, Nisan 2026’da, düşük fiyattan aldıkları hisseyi 6 ay sonra Eylül’de değeri zirvedeyken satıp 2 milyar kazandıktan kısa bir süre sonra hisseler dibe vurmuş.

Bu süreçte hisseler düşükken alan vatandaşların zararı çok büyük.

Fon şirketleri, bu borsa oyunuyla 455 bin vatandaşın parasını alıp borsadan çıkmışlar.

Hisselerin yapay olarak yükseltilmesi sonra satılarak vatandaşın parasına çökülmesi yasalarımıza göre suç oluşturuyor.

Savcılık soruşturmasının nereye varacağı tabii ki merak konusu.

Fon şirketi yöneticilerinin ve bilgi sızdırdıkları kişilerin büyük para kazandıkları anlaşılıyor.

Daha önce işlerini yapmaları engellenen ilgili denetim kurumlarının umarız bu kez görevlerini yerine getirmelerine engel olunmaz.

Tabii 455 bin vatandaşımızın kayıplarının nasıl karşılanacağı da önemli.

Fon şirketlerinin yöneticilerinin malvarlığına el konuldu. Belki bunların satılması ve elde edilecek paranın dolandırılan vatandaşlara ödenmesi gündeme gelebilir.

Bu olayda etik açısından tartışılması gereken siyasi boyuttur.

Siyaset halka hizmet için yapılır.

Siyasetin para kazanma aracı olmaması gereklidir.

Bakanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, üst düzey bürokratların ticaretle uğraşmaları, borsa da işlem yapmaları siyasi etik açısından çok uygun bir faaliyet değildir.

Siyasetçilerin borsaya girmeleri aldıkları hisselerin değerinin yükselmesine yol açabilir.

Ticaret yaparken de etkili bir siyasetçiyle iş yapmak isteyenlerin sayısı artabilir.

Çıkar beklentisiyle faaliyet gösterenler çıkabilir.

Siyasetçilerin ticaret yapmalarını veya borsada işlem yapmalarını engelleyen bir yasak yok elbette.

Ancak siyasetçilerin kendi kararlarıyla bu işlerden uzak durmaları, halk için siyaset yapmaları seçmenlerin doğal beklentisidir.

Siyasetçilerin bu beklentiye uygun davranmaları beklenir.

Bu özeni göstermeleri siyasi etiğe uygun ve vatandaşın da takdirini kazanacak bir tercihtir.

Belki son borsa olayından ders alınır ve siyasetçiler bu faaliyetlerden uzak dururlar.



Vatandaşın beklentisi de bu yöndedir.

Fon Skandalı AKP Borsa
Yazarlar
Diğer Yazıları
Mansur Yavaş'ın kararı

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti.İstifa kararı CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın arka arkaya yaptıkları açıklamalardan...
Sorumlular kimler?

YÖN/FİKRET BİLÂBorsada yapılan dolandırıcılık skandalının boyutları büyüyor.Vatandaşın parsını çarpan fon şirketlerinin yaptıkları işlemlerin incelenmesi için İstanbul Başsavcılığı’nın Sermaye...
Denetim eksikliği

YÖN/FİKRET BİLÂBazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları oyunlarla milyarlarca lira kaldırdıkları ortaya çıktı.Bu şirketlerin işlemlerle 517 bin vatandaşımız mağdur edildiği ortaya çıktı. Fona...
Çocuk işçiler

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri çocuk işçilerdir.İktidarların ilgilenmediği bir sorundur çocuk işçiler ve çocuk işçi ölümleri.Çocuk işçilerin büyük çoğunluğu 15-17 yaş arasında.14 yaş ve...
Ortak aday

İktidarın önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için muhalefeti bölmeyi amaçladığı çok açık.CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarının aynı amaca yönelik olduğu da çok belli.İstanbul Büyükşehir...
İlkesizlik

Siyasetçilerde aranan en temel özellik ilkeli olmalarıdır.Seçildiği partinin ideolojisine, politikalarına uygun şekilde halka hizmet etmeleri gerekir.Siyasetçilerin parti değiştirmesi...
Mansur Yavaş'ın konumu

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi gündemde önemli yer tuttu.Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak çeşitli yorumlar...
Seçmeni reddetmek

YÖN/FİKRET BİLÂAK Parti iktidarı 30 yıl yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni seçimde kaybetmeyi içine sindiremedi.CHP’li Sinem Dedetaş, sandıkta AK Parti’yi yenerek Üsküdar Belediye Başkanı...
Kamu hizmetlerinin önemi

YÖN/FİKRET BİLÂKamu hizmetleri devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerdir.Sadece devlet tarafından sunulabilen hizmetler “tam kamu hizmeti” olarak tanımlanır.En tipik örneği yargı hizmetidir.Yargı...
Büyük Taarruz'un sonuçları

YÖN/FİKRET BİLÂBüyük Taarruz, Atatürk liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere ulaştıran son harekâttır.22 Ağustos 1922’de Atatürk’ün emriyle başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’da...
ABD'nin Suriye modeli

YÖN/FİKRET BİLÂABD ve İsrail, Beşar Esad’ı devirdikten sonra Suriye’de kendi projelerine uygun bir model kurdular.Esad’ın yerine, Suriye Cumhurbaşkanlığı’na, silahlandırıp eğittikleri El Kaide’nin...
Sürecin siyasi boyutu

YÖN/FİKRET BİLÂÇerçeve Yasa’nın çıkmasıyla uygulamaya geçen sürecin siyasi boyutu büyük önem taşıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında ilk toplantısını yapan kurul alt...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro