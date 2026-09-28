Borsa olayı siyasete de ulaştı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Fon şirketlerinin, borsada hisse senetlerinin değerini yapay olarak yükseltip sonra paraya çevirerek vatandaşlara oynadıkları oyun siyasete de ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da bu hisseleri fiyatı düşükken aldıkları ve zirveye çıktığında sattıkları ortaya çıktı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın 63 milyon lira, eşi İlyas Kaya’nın 99 milyon lira yatırdıkları hisseleri 2 milyar 170 milyon lira sattıkları anlaşıldı.

Hisselerin zirve yapmasından sonra kimlerin satış yaptığı kayıtlarda mevcut. Savcılığın soruşturması da sürüyor.

Araştırılan isimlerin malvarlığına tedbir konmuş durumda.

Kaya ailesi, Nisan 2026’da, düşük fiyattan aldıkları hisseyi 6 ay sonra Eylül’de değeri zirvedeyken satıp 2 milyar kazandıktan kısa bir süre sonra hisseler dibe vurmuş.

Bu süreçte hisseler düşükken alan vatandaşların zararı çok büyük.

Fon şirketleri, bu borsa oyunuyla 455 bin vatandaşın parasını alıp borsadan çıkmışlar.

Hisselerin yapay olarak yükseltilmesi sonra satılarak vatandaşın parasına çökülmesi yasalarımıza göre suç oluşturuyor.

Savcılık soruşturmasının nereye varacağı tabii ki merak konusu.





Fon şirketi yöneticilerinin ve bilgi sızdırdıkları kişilerin büyük para kazandıkları anlaşılıyor.

Daha önce işlerini yapmaları engellenen ilgili denetim kurumlarının umarız bu kez görevlerini yerine getirmelerine engel olunmaz.

Tabii 455 bin vatandaşımızın kayıplarının nasıl karşılanacağı da önemli.

Fon şirketlerinin yöneticilerinin malvarlığına el konuldu. Belki bunların satılması ve elde edilecek paranın dolandırılan vatandaşlara ödenmesi gündeme gelebilir.

Bu olayda etik açısından tartışılması gereken siyasi boyuttur.

Siyaset halka hizmet için yapılır.

Siyasetin para kazanma aracı olmaması gereklidir.

Bakanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, üst düzey bürokratların ticaretle uğraşmaları, borsa da işlem yapmaları siyasi etik açısından çok uygun bir faaliyet değildir.

Siyasetçilerin borsaya girmeleri aldıkları hisselerin değerinin yükselmesine yol açabilir.

Ticaret yaparken de etkili bir siyasetçiyle iş yapmak isteyenlerin sayısı artabilir.

Çıkar beklentisiyle faaliyet gösterenler çıkabilir.

Siyasetçilerin ticaret yapmalarını veya borsada işlem yapmalarını engelleyen bir yasak yok elbette.

Ancak siyasetçilerin kendi kararlarıyla bu işlerden uzak durmaları, halk için siyaset yapmaları seçmenlerin doğal beklentisidir.

Siyasetçilerin bu beklentiye uygun davranmaları beklenir.

Bu özeni göstermeleri siyasi etiğe uygun ve vatandaşın da takdirini kazanacak bir tercihtir.

Belki son borsa olayından ders alınır ve siyasetçiler bu faaliyetlerden uzak dururlar.







Vatandaşın beklentisi de bu yöndedir.