Beşiktaş'ın gazisi Metin Keçeli içimizi yaktı da gitti: Nasıl derim öldüğünü efsaneler ölmez ki!

Metin abiyi (Keçeli) ilk tanıdığımda genç bir gazeteciydim ben. Ya da gazeteci adayı mı demeliyim!

20'li yaşların başındaydım daha.

Süleyman abinin (Seba) başkanlığının ilk yıllarıydı.

Aradan neredeyse 40 yıl geçmiş. Belki de daha fazla!

O yıllarda başlayan ağabey-kardeşlik ilişkimiz hiç bozulmadı, sarsılmadı.

Şeref Stadı burası. Beşiktaş antrenmanı. Beşiktaş'ın Galatasaray'la yarıştığı sezon. Kaç yıl geçmiş aradan. En başta oturan Süleyman Seba. Yanında Metin Keçeli, onun da yanında yine çok sevgili abim Zekeriya Alp var. Diğer başta da yine sonsuzluğa ugurladığımız büyük usta, benim de ustam İlker Ateş. Arkasındaki de ben

Yöneticiliğinden sonra Bodrum'da yaşamaya başladı ama hep bir telefon kadar yakındı bana.

Nuramasını çevirip de aradığımda, "N'aber Gürel" diye sesini duyduğumda sevinir, sağlık haberini alınca da mutlu olurdum.

Yaz aylarında Faik abi de (Gürses) eşi Gülen ablayla birlikte Bodrum'da olurdu. Altlı üstlü oturdukları için yalnız olmadığını düşünür, meraklanmazdım.

Ama son yıllarda kış aylarında yalnız olduğundan meraklanırdım. "Acaba nasıl? Sağlığı yerinde mi?" diye endişe eder, haftada en az 2 kez arardım.

Yaz başında Bilal abiyle (Meşe) Bodrum'a çağırdı bizi. "Gelin, bir kaç gün kalırsınız. Eski günleri anarız" demişti. Maalesef gidemedik. Hayat şartları, en sevdiğiniz insanla bile kavuşturmuyor maalesef sizi.

Son olarak 2-3 gün önce aradım. Sesi kötü gelmişti bana. Yine "N'aber Gürel" diye açmıştı telefonu. "Abi sesin neden böyle? Bir şey mi var yoksa, rahatsız mısın?" diye sorunca da;

"Merak etme Gürel" dedi; "Tekirdağ'dayım şimdi. Bir işim var. Halledip, İstanbul'a geleceğim. Reflü var ya bende. Sesim onun için öyle. Bilal'in (Meşe) damadına (Doktor) gideceğim. Yoksa iyiyim. İstanbul'a gelince ararım seni de görüşürüz!"

Ne yazık ki son konuşmamızmış bu!

Bu konuşmadan 2-3 gün sonra acı haberi aldım. Metin abiyi kaybetmiştik. Meğer rahatsızmış da söylememiş bana.

Hayatımda hiç duymak istemediğim sözler döküldü dilimden:

"Metin Keçeli öldü ha!"

Sonra kendimi toparlamaya çalıştım.

"Nasıl derim ki öldü diye. Efsaneler ölmez ki!"

BEŞİKTAŞ VE DOSTLARI İÇİN VARINI YOĞUNU VEREN ADAM

Metin abi Beşiktaş için varını yoğunu verdi yöneticiliği döneminde. Öncesinde de sonrasında da.

Derlerdi ki mesela eskiden, "Metin eve gelince tapuları saklayın" derlermiş; çünkü Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunda gözü mal mülk görmezmiş!

Dostluğa da önem verirdi çok. Çok insanın zor anında yanında oldu her şeyiyle.

İstanbul'a zaman zaman geldiğinde çok sevdiği Levent Tenis Kulübü'nde buluşurduk. İki kadeh rakı, iki meze, bol sohbet eşliğinde.

Metin abiyle Levent Tenis Kulübü'ndeki buluşmalarımızdan bir fotoğraf. O akşama geri dönmek için neler vermem ki!

Dediğim gibi; dostluğa önem verirdi. Doyumsuzdu sohbeti. Hele de konu Beşiktaş olursa.

Beşiktaş'ın ayaklı tarihi gibiydi. Süleyman Seba döneminin yakın tanığıydı zaten.

Yine o dönemleri yaşayanlarla buluşmalarda zamanın nasıl geçtiğini anlamaz, ben de bildiğim kadarıyla katkıda bulunmaya çalışırdım.

Metin Keçeli, Faik Gürses, İsmail Ünal ve bendeniz Gürel Yurttaş. Konu elbette ki Beşiktaş.

BEŞİKTAŞ'IN GAZİSİ METİN KEÇELİ

Sene 1987. Beşiktaş'a tarihi başarılarını yaşatacak olan Gordon Milne'nin ilk sezonu öncesi. Milne imzayı attıktan sonra İngiltere'ye dönmüş, Beşiktaş ise ilk kamp için Abant'a gitmişti. Oradan da Bartın'a geçecekti, o kampa Gordon Milne de gelecekti.

Abant'ta ben de vardım; muhabir olarak. 24 yaşındaydım. Demek ki gençliğimde de şimdiki gibi erken kalkıyormuşum. Sabahtan uyandım, kendimi dışarı attım. Kahvaltı öncesi hazır futbolcular da odalarındayken yürüyüş yapayım dedim.

Otelden biraz uzaklaşınca Şan abiyle (Ökten) karşılaştım. Süleyman abinin en güvendiği yöneticisiydi, kampta da kafile başkanı. Birlikte yürüyüp, lafladık. Sonra bana "Hadi gel kahvaltıyı birlikte yapalım" dedi, otele döndük.

Kahvaltı yaparken kapı açıldı, içeriye Metin abiyle (Keçeli) Ergun abi (Gökalp) girdi. Süleyman abi onları Bartın'da kamp yapılacak yeri incelemeye göndermiş. "Gidin bakın, bize uygun mu, şartlar nasıl, sahaya iyi mi?" diye. Onlar da giderken Abant'a uğramışlar. Oradan devam edecekler.

Gerisini Metin abinin ağzından aktarıyorum. Süleyman Seba Eski Dostlar Anılar kitabından:

* * *

Miloş Milutoniviç'ten sonra Süleyman abi o dönemin enlü teknik adamlarından İngiliz Don Howe'u takımın başına getirmeyi çok istedi. Adam geldi, görüştüler de ama olmadı.

Yerine bir başka İngiliz Gordon Milne geldi. Kulüpte tanıştık, imzayı da attı ve ülkesine gitti. Bir süre sonra geri dönecekti. Takımın da sezon başı kamp planı yapılmıştı. Önce Gordon'suz Abant'ta kondisyon antrenmanı yapılacaktı, sonra da davet gelmiş; Bartın'a geçilecekti. Ama Bartın'daki yerin nasıl olduğunu bilmediğimiz için gidip görmek gerekiyordu.

Takım otobüsle Abant'a giderek kampa girdi. Kafilede Şan abi (Ökten) ile Zekeriya (Alp) vardı.

Süleyman abi yönetimde daha bana gidip gidemeyeceğimi sormadan;

- Şu Bartın'daki yere bir hafta sonra gidin. Metin zaten gidiyor, yanında biri daha olsun; dedi.

İtiraz edemedim. Yanımda da Hulusi abinin (Özdurmaz) gelmesine karar verildi. Takımdan bir hafta sonra tam gideceğiz; Hulusi abi;

- Ben gelemeyeceğim Metin; dedi.

- Neden abi ne oldu?

- Önemli bir işim çıktı. Ama merak etme yanına birini ayarladım. Ergun (Gökalp) gelecek.

- Tamam abi...

Ben Kadıköy'den Ergun'u da aldım yola çıktık. Şan abi telefon açıp bir takım da forma istemişti. Biz önce Bartın'a gidip, takımı davet ettikleri yerin uygun olup olmadığına bakacaktık, sonra da Abant'a dönecektik... Tam Abant kavşağına geldiğimizde Ergun;

- Metin, dedi; gel önce Abant'a gidip birer kahve içelim. Çocukları görürüz. Formaları da bırakırız. Oradan da Bartın'a gideriz.

- Tamam, dedim, çıktık Abant'a...

Takımın kamp yaptığı otele geldiğimizde Şan abi kahvaltıdaydı. Önce yürüyüş yapmış, o nedenle üzerinde eşofmanlar vardı. Bizi görünce sevindi, oturduk birlikte kahve içtik... Sonra biz Bartın'a gitmek için tam arabaya biniyorduk ki Şan abinin sesini duydum:

- Durun... Ben de geliyorum sizinle... Bir kaç dakika bekleyin de üstümü değiştireyim...

10 dakika sonra geldi. Ergun;

- Buyur abi öne sen geç, diyerek arkaya oturdu. Şan abi yanımdaydı, Ben de direksiyonda.

Yola çıktık... Tam Bolu'ya giriyorduk ki... O talihsiz kaza meydana geldi. Bir TIR'la çarpıştık ne yazık ki...

Acı haber çabuk yayılır derler ya... Bu kazayı hemen öğrenmiş Süleyman abi... Perişan olmuş üzüntüden. Ben gözümü açtığımda ambülanstaydım. Ambülansın önünde Zekeriya'yı (Alp) gördüm, hayali bir şekilde... Hastanede bir ara yine kendime geldim, baktım Ergun yanda sedyede yatıyor... "Ergun" dedim, sedyeden düştü! Biraz önce beni hareketsiz görmüş meğer, öldüğümü sanmış! O yaralı haliyle öyle sevindi ki...

İstanbul'a getirildik... Benim bir bacağımdan hemen ameliyat olmam gerekiyordu. Diğer bacağım için de gerekebilirmiş; öyle dediler.

Süleyman abi sürekli gelip, gidiyordu. Profesör Alp Göksan'ı getirtti başımıza... Bu arada ailem Avrupa'ya götürmek istiyordu beni.

Ben Ergun'u görmüştüm kazadan sonra görmesine de... Şan abiyi görememiştim bir türlü. Süleyman abi ziyaretime her geldiğinde;

- Şan abi nasıl? diyordum.

- İyileşecek, merak etme, karşılığını veriyordu. Ama yüzündeki ifade beni kuşkulandırıyordu.

Kazadan bir süre sonra bir sabah hastanede elime bir gazete geçti. İşte o anda öğrendim Şan abiyi kaybettiğimizi... Cenazesi bile kaldırılmış...

Hayatımın en üzücü olaylarından biriydi bu... Şan abiyi hala daha o kadar arıyor ve özlüyorum ki...

* * *

Şan abiyi özlüyordu sahiden de Metin abi. Bu özlemi aradan geçen onca yıla rağmen hiç dinmedi. Elbette ki Süleyman abiyi de.

"Şimdi kavuştular işte" diyorum kendi kendime. Yanan yüreğime bir nebze olsun ferahlık vermeye çalışarak.

Metin abi o kazadan sonra uzun süre tedavi gördü. Dizine platin takıldı. Beşiktaş'ın gazisi her nemli havada yağmur yağacağını dizinin ağrımasından önceden bilirdi.

BEŞİKTAŞ'IN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Metin abi, çok sevdiği Şan abisiyle birlikte Beşiktaş'ın tarihini de değiştirdi.

Çünkü Süleyman abi ilk başkanlığı döneminde istifa etmeye karar vermişti. Onu çeviren manevi ve maddi destekle Şan Ökten ve Metin Keçeli olmuştu.

Yine Metin abinin ağzından aktarıyorum:

* * *

Başkan seçilmesinden sonra Süleyman abiyi bir süre görmedim.

Bizim toplantı üstüne toplantı, yemek üstüne yemek olayı da bitmişti. İşe güce geri dönmüş, evdekilerin de yüzünü görür olmuştum.

Süleyman abiyi aramıyorduk da... Çünkü Şan abiyle birlikte "İşleri düzene koysun, şimdi rahatsız etmeyelim. Hem yanında sık görünürsek yöneticiler yanlış anlayabilir" diyorduk.

Kongreden bir buçuk ay sonra Şan abi beni aradı;

- Metin, dedi; Süleyman istifa etmeye karar vermiş!

- Nasıl olur abi? Neden?

- Paraya darlanmış. Çok sıkışmış!

- Eee!

- E'si ne. Etmeyecek tabi. Gel beni al, Süleyman'la buluşacağız.

Şan abiyi aldım, Beşiktaş'a indik, Hanedan'ın bahçesine geldiğimizde Süleyman abiyi gördük; bizi bekliyordu.

- Neredesiniz yahu! Aramazsınız sormazsınız? dedi.

- Yanlış anlaşılır diye gelmedik; yoksa bak bir telefon açtın hemen yanındayız, karşılığını verdi Şan abi...

- Ya sen hayırsız! dedi bana da...

- Abi buradayım ya, gibi bir şeyler söyledim ben de...

Sohbet ettik bir süre... Sonra istifa kararını tekrarladı... Şan abi;

- Olmaz öyle şey. Kaç yıl uğraştık, didindik kulüp için. Şimdi bırakıp gidecek misin? Parayı da hallederiz bir şekilde, dedi.

O da;

- İyi o zaman... Maç yayını nedeniyle TRT'den 10 milyon lira alacağız. Spor Toto'dan da 3 milyon lira gelecek...

- İyi ya!

- Ama para hemen lazım. Siz bunları paraya çevirin, zamanı gelince de gelecek paraları alın. Yani borç verin.

Şan abi 10 milyon lirayı vereceğini söyledi, ben de 3 milyonu... Verdik de... Süleyman abi de istifadan vazgeçti.

O sıralarda bir de balo yapıldı, bana da masa satıldı! Masadan haberim yoktu ya neyse!

Sonra bir gün Süleyman abi benim 3 milyon liranın hesabını kapatmak için bana geldi.

- Balodaki masanın parası şu kadar, al şu maç biletlerini de bu kadar falan, dedi. Benim masa ve bilet paraları tam 3 milyona denk geldi! Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik!

Şan abiyle de sanıyorum buna benzer bir şekilde hesaplaştı 10 milyonu!

Onun balodaki masası daha pahalıydı herhalde!

* * *

Dediğim gibi yıllarım geçti Metin abiyle.

15 yıl Beşiktaş muhabirliği yaptım ben. Beşiktaş nerede, ben orada.

Kamplar, maçlar.

Metin abi de genellikle kafile başkanı.

Yalnız bizimkisi abi kardeşlikti ama... Yeri geldiğinde o yönetici ben gazeteci!

Asla özel bir haber vermedi bana. Ben de sormadım hiç kendisine, orada ne konuştunuz, burada ne oldu diye?

Ancak bir şey öğrendiğimde yanlış olmasın diye sorardım. Öyle bir şey olmamışsa, "Yok yanlış duymuşsun" diye kestirip atar, doğruysa "Öyle mi? Ben bilmiyorum" demekle yetinirdi.

Sanıyorum Almanya'daki kamplardan biri. Takım antrenman yapıyor. Metin abiyle saha kenarında sohbet ediyoruz. Kaç yıl geçmiş aradan; en az 30 sanırım!"

BU BOŞLUK NASIL DOLACAK?

Metin abi, Faik abiyle birlikte kaleme aldığımız Süleyman Seba Eski Dostlar Anılar kitabında kendisi için ayrılan bölümün sonunda şunları söylemiş, ben de yazmıştım. Hatırlatayım:

* * *

Süleyman Seba hayatımda önemli bir yer tuttu benim.

İlk tanıştığım günden vefatına kadar her zaman yanında olmaya çalıştım.

- Metin gel beni al, dediğinde her zaman... İşimi gücümü bıraktım, yanına koştum.

Ben onu çok sevdim.

O da beni çok sevdi; bundan eminim.

Süleyman abi yaşadıkça ben çok gençtim.

Onu kaybedince yaşlandığımı hissettim.

Çünkü artık Süleyman abi diyeceğim kimse yoktu. Çünkü artık kimse bana sürpriz telefon açıp,

- Metin gel beni al, demeyecekti.

Süleyman abiden sonra hayat çok daha farklı geldi bana. Sanki büyük bir boşluk varmış gibi...

Biliyorum ki o boşluk hiç dolmayacak!

Süleyman Seba adı artık tarihin not defterinde altın harflerle yer alacak.

Biz yakınında olanlara da... Anılar ve o anları yaşamanın gururu kalacak.

* * *

Süleyman abiden sonra hayat çok farklı geldi hepimize Metin abi. Evet özellikle de sana.

Ya şimdi?

Bıraktın gittin bizi!

Biz ne yapacağız?

Haftada en az 2 kez çevirdiğim numaranı çeviremeyeceğim artık.

"N'aber Gürel" lafını duyamayacağım.

Bir şey sormak isteyeceğim, soramayacağım.

Bir daha göremeyeceğim seni, konuşamayacağım.

Sen sensizliğin nasıl olduğunu bilebilir misin Metin abi!

Dün bir bugün iki. Daha şimdiden yüreğim yangın yeri gibi.

Ama artık sabırsızlıkla bekleyeceğim ben de o son günü!

Biliyorum ki orada beni seven biri daha var artık.

Ölümden de korkmuyorum bu yüzden. Sensizlik o kadar zor ki!

Tekrar görüşeceğiz bulutların üzerinde bir yerlerde değil mi Metin abi!

* * *

Az sonra çıkacağım evden. Seni sonsuzluğa uğurlamak için geleceğim.

Çıkarken bir fotoğrafa takıldım kaldım.

Bakıyorum, o günü tekrar tekrar yaşıyorum.

Süleyman abinin doğum günlerinden biri. Nasıl da mutlulukla poz veriyoruz hepimiz. Ah o günler, eski günler.

Hayatımda hiç istemediğim bir yazı yazdım Metin abi.

Dediğim gibi daha şimdiden çok özledim seni.

Dilimde Cahit Sıtkı Tarancı'nın dörtlüğü... Senin ses tonunla kulaklarımda;

Kabrime çiçek getirenlere gülerim;

Gafil kişilermiş şu insanlar vesselâm;

Bilmezler ki, bu kabirle yoktur alâkam;

Ben o çiçeklerdeyim, ben o çiçeklerim.