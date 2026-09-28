Üstün yetenek bulunmaz, beslenir

“Üstün Yetenek Bir Ayrıcalık Değil, Bir Sorumluluktur.”

Prof. Dr. M. Şahin BÜLBÜL ile üstün yetenek, eğitim ve insan potansiyeli üzerine konuştuk.

Üstün yetenekli çocuk denildiğinde sizce en büyük yanlışımız nedir?

En büyük yanlışımız, üstün yeteneği çocuğun sahip olduğu sabit bir özellik gibi düşünmemizdir. Sanki bazı çocukların içine doğuştan daha fazla zekâ konmuş ve bizim görevimiz de onları bulup etiketlemekmiş gibi davranıyoruz. Oysa mesele bundan çok daha derin.

Ben üstün yeteneği bir sonuçtan çok gelişme ihtimali yüksek bir potansiyel alanı olarak görüyorum. Potansiyel, uygun çevreyle karşılaşırsa büyür; uygun çevreyi bulamazsa sessizleşir. Hatta kimi zaman davranış problemi, başarısızlık veya ilgisizlik görüntüsünün arkasına saklanır.

Bir çocuk matematikte olağanüstü olabilir ama yazmada zorlanabilir. Başka bir çocuk hiç parmak kaldırmaz ama zihninde sınıftaki herkesten daha karmaşık modeller kuruyor olabilir. Bir diğeri sorulara hızlı cevap vermez, çünkü cevap vermeden önce sorunun kendisini sorguluyordur.

Bu nedenle temel sorumuz şu olmamalıdır: “Bu çocuk üstün yetenekli mi?”

Daha güçlü soru şudur:

“Bu çocuk hangi koşullarda, hangi alanda ve ne tür bir destekle bugün gördüğümüz sınırların ötesine geçebilir?”

Eğitim sisteminin görevi çocukları yetenekli ve yeteneksiz diye ayırmak değil, henüz görünür olmayan potansiyelleri ortaya çıkarabilecek ortamlar kurmaktır.

Çünkü bazen kaybettiğimiz şey bir sınav puanı değildir.

Henüz ortaya çıkmamış bir bilim insanını, sanatçıyı, düşünürü veya problem çözücüyü kaybediyoruz.

Türkiye'de üstün yetenekli çocukların eğitimindeki temel problem sizce nedir?



Bence en temel sorun, üstün yetenek eğitimini hâlâ büyük ölçüde “çocuğu bulma problemi” olarak görmemizdir.

Çocuğu buluyoruz, tanılıyoruz, bir kuruma yönlendiriyoruz ve görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Oysa asıl mesele tanılamadan sonra başlıyor.

Bir çocuğun bugün yüksek performans göstermesi, yarın gelişmeye devam edeceğinin garantisi değildir. Aynı şekilde bugün yeterince görünür olmayan bir çocuğun yarın olağanüstü bir performans ortaya koyamayacağını da söyleyemeyiz.

Bu nedenle tek bir sınava dayanan düşünce biçiminden, çoklu kanıta dayalı ve gelişimi izleyen bir sisteme geçmemiz gerekiyor.

Öğretmenin gözlemi olmalı.

Ailenin bilgisi olmalı.

Çocuğun ürettiği ürünler olmalı.

Problem çözme biçimi olmalı.

Merakı olmalı.

Zaman içindeki değişimi olmalı.

Özellikle iki kere farklı çocukları düşünün. Çok yüksek potansiyele sahip ama aynı zamanda disleksi, dikkat güçlüğü, otizm ya da başka bir özel gereksinimi bulunan bir çocuk, klasik ölçme sistemlerinin arasında kolayca kaybolabilir.

Ben buna eğitim sisteminin kör noktası diyorum.

Çünkü sistem çoğu zaman çocuğun güçlü yanını değil, sistemle ne kadar uyumlu olduğunu ölçüyor.

Oysa gerçek yetenek bazen uyum sağlamaz.

Soru sorar. İtiraz eder. Başka yol dener. Daha önce kimsenin fark etmediği bir bağlantıyı görür.

Bizim ihtiyacımız, itaat eden yüksek başarılı öğrenciler üretmek değil. Bilinmeyen bir problemle karşılaştığında düşünmeye devam edebilen insanlar yetiştirmektir.

Üstün yetenekli bir çocuğun eğitiminde öğretmenin rolü ne olmalıdır?



Öğretmenin görevi çocuğun önünde yürümek değildir. Her zaman arkasında yürümek de değildir.

Bazen yanında yürümektir.

Bazen yolu açmaktır.

Bazen de kenara çekilmeyi bilmektir.

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde yapılan önemli hatalardan biri, onlara sürekli daha fazla bilgi vermeyi gelişim sanmaktır.

Bir çocuk matematikte iyiyse daha çok matematik sorusu veriyoruz. Fen bilimlerinde iyiyse daha ileri konuları anlatıyoruz.

Ama üstün yetenek eğitimi “daha fazla” eğitim değildir. “Daha farklı” eğitimdir.

Çocuğa yüz soru çözdürmek yerine, henüz cevabı bilinmeyen bir soru vermek bazen çok daha değerlidir.

Bilgiyi öğretmek yerine bilgiyi tartıştırmak gerekir.

“Doğru cevap nedir?” sorusunun yanına şu soruları koymalıyız:

Bu cevabın yanlış olabileceği bir durum var mı?

Başka nasıl açıklanabilir?

Hangi kanıt fikrini değiştirirdi?

Bu problemi yeniden tasarlasaydın neyi değiştirirdin?

Kimsenin sormadığı hangi soruyu sorardın?

Bence iyi öğretmen her şeyi bilen kişi değildir.

Çocuğun zihninde yeni sorular doğurabilen kişidir.

Ve belki öğretmenlikte ulaşılabilecek en güzel anlardan biri şudur:

Öğrenci öyle bir soru sorar ki öğretmen birkaç saniye susar ve şöyle der:

“Bunu ben de bilmiyorum. Gel birlikte düşünelim.”

İşte eğitim tam o anda başlar.

Yapay zekânın yükseldiği bir çağda üstün yetenek kavramı değişecek mi? Geleceğin üstün yetenekli çocuğu nasıl biri olacak?



Kesinlikle değişecek. Çünkü insanlık tarihinde ilk kez bilgiye ulaşmanın maliyeti bu kadar hızlı düşüyor.

Yakın gelecekte çocuklar bizim yıllarca öğrenmek zorunda kaldığımız birçok bilgiye saniyeler içinde ulaşabilecekler. Yapay zekâ metin yazacak, kod üretecek, problem çözecek, görsel oluşturacak.

Bu durumda eğitim için çok ciddi bir soru ortaya çıkıyor:

Bilgi üretiminin önemli bir kısmını makineler yapabiliyorsa, insanı değerli kılan nedir?

Bence cevap yine düşünmenin niteliğinde yatıyor.

Geleceğin güçlü öğrencisi en fazla bilgiyi ezberleyen çocuk olmayacak.

Doğru problemi fark eden, iyi soru soran, farklı alanları birbirine bağlayan, belirsizlik içinde karar verebilen, gerektiğinde kendi düşüncesinden şüphe edebilen ve ürettiği bilginin sonuçlarını etik açıdan değerlendirebilen çocuk olacak.

Bu nedenle üstün yetenek eğitiminde yeni bir döneme giriyoruz.

Artık yalnızca zekâyı ölçmek yetmeyecek.

Eleştirel düşünmeyi, yaratıcı düşünmeyi, bilimsel akıl yürütmeyi, sistem düşüncesini, bilişsel esnekliği, üstbilişi ve geleceğe dönük düşünmeyi birlikte ele almak zorundayız.

Yapay zekâ çocuklarımızdan daha hızlı cevap verebilir.

Ama eğitimin büyük hedefi daha hızlı cevap veren insanlar yetiştirmek değildir.

Daha değerli sorular sorabilen insanlar yetiştirmektir.

Ve benim eğitim konusunda giderek daha fazla inandığım temel düşünce şu:

Bir toplumun geleceğini, çocuklarının bugün bildikleri değil; henüz bilmedikleri bir şeyle karşılaştıklarında ne yaptıkları belirleyecektir.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...