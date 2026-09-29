TFF'de deprem! Hacıosmanoğlu'nun yerine kim gelecek? Montella'nın yerine kim geçecek

Deveye sormuşlar;

"Boynun neden eğri?"

Cevap vermiş;

"Nerem doğru ki!"

Bizimki de bunun misali.

Akşamdan sabaha gündem değişiyor! Olumlu bir şey yok. Hepsi kötü maalesef!

Yatarken "Milli takım" diyorduk, kalktık TFF'deki deprem ortaya çıktı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu açıklamayı yaptı:

"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.

Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.

Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."

*

Yıllardır hakem hataları konuşuluyor. Kulüpler feryat ediyor. Başkanlar dert yanıyor. Teknik adamlar bağırıyor, çağırıyor! Şikayet konusu hep MHK ve başkanı Ferhat Gündoğdu.

Ama TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kulağının üstüne yattı hep!

Konuşanı, hakkını arayanı "Futbolun itibarını zedelemekle" PFDK'ya sevk edip ceza verdiler hep.

Ali Koç bunların yüzünden kaybetti belki de başkanlığı!

Dursun Özbek geçen sezon TFF ile ilişkileri askıya aldıklarını açıklamadı mı?

Serdal Adalı daha yeni isyan bayrağını açmadı mı?

Ertuğrul Doğan açıklama yapmadı mı?

TFF'nin bütün liglerinde hemen her hafta bunlar yaşanmadı mı?

Geçmişinde doğru dürüst bir hakemlik başarısı da olmayan Ferhat Gündoğdu'yu kim koruyup kolladı?

Adam başarısız! Her sezon ortalığı toz duman kapladı!

Yahu 2026 Dünya Kupası'nda tek Türk hakemi bile yer almadı!

Ama Ferhat Gündoğdu hep görevde kaldı.

Sonunda inadın sonu bu oldu. TFF'de deprem yaşanıyor şimdi!

Gerçi TFF Başkanı ne ki MHK başkanı ne olsun?

Zaten bu TFF'nin başkanının ve kurullarının bunca zamandır görevde kalması! Kim neyle izah edebilir ki bunu!



*

Şimdi ne olacak?

Soruşturmalar nereye varacak? Maçlara uzanacak mı? Maçlardaki hakem kararlarıyla ilgili bir şey çıkacak mı? MASAK kayıtları geçiyor Akın Gürlek'in açıklamasında... Sonu nereye çıkacak?

Maçların sonuçlarına da etki ettiler mi?

Hakemleri neye göre tayip ettiler?

Ortaya çıkacak hepsi; bekleyip göreceğiz.

TFF BAŞKANI'NIN YERİNE KİM GELECEK, MİLLİ TAKIMIN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Artık bu saatten sonra TFF Başkanı'nın da Milli Takım hocasının da koltuğunda fazla oturabileceklerini sanmıyorum.

İbrahim Hacıosmanoğlu dün Bursa'da taraftarların "İstifa" tezahüratları ve "Villa versene villa versene Hacıosmanoğlu villa versene" tezahüratları üzerine maç bitmeden stadı terk edip gitti.

Galibiyetlerden sonra futbolculardan önce demeç vermek için mikrofon arardı. Bu kez kayboldu ortadan!

Ama stadyumdan kaçmakla kurtulamaz!

Sadece stadyumdaki binler değil, Türkiye'deki milyonlar da istiyor bunu:

"Hacıosmanoğlu istifa!"

Hele de şu son MHK depreminden sonra! Nasıl kalacak o koltukta!

Ya Montella'nın onca başarısızlığa ve saçmalıklarına rağmen pişkin pişkin istifa etmeyeceğini açıklaması!

Ama o da devam edemeyecek; göreceksiniz!

İstifalar an meselesi!

Onun için, sonraki aşamaya geçelim.

Yeni TFF Başkanı kim olacak?

Milli takımın başına kim geçecek?

Önce TFF Başkanlığı'ndan başlayayım. Lütfen ayakkabıcı, müteahhit, sanayici, hastaneci, bürokrat vs olmasın. Sporun içinden gelen tecrübeli bir isim olsun.

Mustafa Denizli olsun mesela! Fatih Terim, Şenol Güneş olsun!

Tugay Kerimoğlu olsun! Feyyaz Uçar, Ali Gültiken olsun! O jenerasyondan pırıl pırıl, dil bilen, dünyaya hakim, futbol bilgisi olan insanlarımızdan biri olsun!

Milli takımın hocasına gelince...

2 kere 2 4 eder! Öncelikle Türk olsun.

Fatih Terim, İtalya maçında yorum yaparken TV'de durum 3-0 olunca kaç defa söyledi; "Devre arasında soyunma odasında bir şey yapmak lazım, ateşlemek lazım" diye. Bunu yapacak biri olsun.

Aykut Kocaman olsun! Rıza Çalımbay olsun!

İlhan Palut var! Selçuk İnan ne güne duruyor! Nuri Şahin olsun!

*

Sonuçta diyeceğim şu.

Artık yeniden başlamak şart. Tepeden tırnağa temizlik lazım.

Pırıl pırıl futbolcularımız var bizim. Böyle bir jenerasyon her zaman gelmez.

Ama işi bilmez adamların elinde heba ediyoruz yılları.

Bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor.

Herhalde artık o koltuklarda kalamaz diyorum ama. Yine de içimde bir şüphe!

Ya kalırlarsa!

Olacakları söylemeye dilim varmıyor!