Aşırı sağcı AfD'nin sessiz Ankara ziyareti

Uğur ERGAN

Yazının başlığında okuduğunuz bu bilgiye, yaklaşık bir haftadan beri sahibim.

Niye şimdiye kadar bekledim, anlatayım.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) isimli partiden bir heyetin adeta parmaklarının ucuna basarak sessiz sedasız Ankara’ya geldiğini duyduğumda, şaşırmadım desem yalan olur.

Bilgiyi çok sağlam bir yabancı kaynaktan aldım ancak yine de doğrulatmak istedim.

Alman heyeti olduğu için, tahmin edeceğiniz büyükelçiliğe, “AfD’den bir heyetin Ankara’ya gelip gelmediğini” yazılı olarak sordum.

Sorular içerisinde “Heyetin hangi isimlerden oluştuğu, Türk yetkililerle görüşüp görüşmediği, Ankara’da BM’nin mültecilerle ilgili birimleriyle bir araya gelip gelmediği” de vardı.

Aradan bir gün geçmesine rağmen sorularıma yanıt gelmedi.

Bu soruları gönderdiğimde, Almanya’nın ileride potansiyel başbakan adayı olarak görülen ve Ankara ziyaretinde muhalefetten kimseyle görüşmeyi nedense tercih etmeyen Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Hristiyan Demokrat Birlikli (CDU) Başbakanı Hendrik Wüst İstanbul’daydı.

“İstanbul’daki yoğunluktan sorularım görülmemiş olabilir” diye düşünerek, geçen hafta Çarşamba günü (30 Eylül) bu kez telefonla yazılı soru gönderdiğim kişiyi aradım.

“Gönderdiğiniz sorularla ilgili gerekli bilgileri ileteceğim” dedikten sonra, “Ne zamana kadar süreniz var?” diye sordu.

“Öğlene kadar” dedim.

Bu telefon görüşmesinde “Böyle bir heyet gelmedi” diye bir şey söylenmedi. Gönderileceği söylenen bilgiler gönderilmedi. Bunun üzerine ne zaman arasam, telefon meşgule alındı.

Konuyu üst düzey bir Türk kaynakla da görüştüm.

Bu kaynağım da “Dışişleri’nde yapılmış bir görüşme yok. Dolayasıyla bir bilgi sahibi değilim. Ancak kimi zaman Almanya’dan gelen karma parlamenter heyetler içinde AfD’den de milletvekili oluyor” dedi.

Ben de kendisine, “Yok bu karma bir heyet değil. Sadece AfD’lilerden oluşan bir heyet” deyip, teşekkür ettim.

Hakikaten Federal Meclis’in internet sitesine baktığımda da, Alman Türk Parlamenter Grubu’nun Türk kökenli Federal Milletvekili Serdar Yüksel(SPD) başkanlığında, Ayşe Asar (Yeşiller), Mirze Edes (Sol Parti) ve Achim Köhler’den (AfD) oluşan heyetin 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret ettikleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil, AKP, YENİ Parti, DEM’li yetkililerle görüştüğü ve bazı siviltoplum örgütleriyle de bir araya geldiği bilgisine ulaştım.

Ancak yazımızın konusu bu karma heyetin ziyareti değil, sadece AfD’lilerden oluşan bir heyetin Ankara’ya yaptığı ziyaret.

Hangi isimlerden oluştuğu bilgisine ulaşamadığım heyetin, Ankara’da BM’nin mültecilerle ilgili birimleriyle görüştüğü ve bu görüşmede Türkiye üzerinden Almanya’ya geldikleri anlaşılan mültecilerin durumu, Avrupa’ya göç yolunun tamamen kapanması gibi konuların ele alındığını öğrendim.

Benim anladığım, yaklaşık 2-3 hafta önce Ankara’ya gelen bu heyetin ziyaretinin resmi nitelik taşımadığı, dolayısıyl a Dışişleri’nde, TBMM’de herhangi bir görüşme yapmadığı.

Her ne kadar ziyaret resmi olmasa da, Almanya’da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yakın takibinde olan AfD’nin, Ankara’da izlenmediğini düşünmek saflık olur.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Federal Şansölye Friedrich Merz ve iktidardaki “Büyük Koalisyon”u n çöküşü sürerken, AfD’nin federal düzeyde oy oranı yüzde 30’a çıkmış durumda.

Bu durumda insan, “Bir sonraki aşamada iktidaragelecekmiş gibi hareket eden AfD, daha şimdiden ülkedeki mültecileri Türkiye’ye geri göndermenin yollarını mı arıyor?” diye sormadan edemiyor.