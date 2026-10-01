12 milyar lira ile kaçtı! İşte herkesin merak ettiği firari borsacı

Fon vurgununda en fazla konuşulan isimlerden birisi Cengiz Avcı. Hakkında yakalama kararı var. İsmi dışında bugüne kadar tek bir kare bile fotoğrafı yayınlanmamıştı.

İlk kez halktv.com.tr’nin ulaştığı fotoğrafta firari Cengiz Avcı, yine fon soruşturmasında adı geçen ve yurtdışı yasağı konulan Astor Enerji’nin sahibi Feridun Geçgel ile beraber görülüyor.

(Solda oturan Feridun Geçgel. Yanındaki kişi ise Cengiz Avcı.)

Avcı ismi, savcılığın duyurduğu bir bilgi sebebiyle ön plana çıktı. Buna göre Avcı, Pusula fonlarının şişirdiği hisselerden yıl içinde toplam 15 milyar lira kazandı ve bunun da 12 milyar lirasını nakde çevirip yurt dışına kaçırdı.

Avcı’nın özellikle Pusula Portföy’ün sahiplerinden 28 yaşındaki Muhammet Yarız’ın kaçtığına dair haberlerin gündeme düşmesinden bir gün önce PHE fonundaki tüm paylarını satması dikkat çekmişti.

PHE fonunda 159 bin yatırımcı bulunuyordu. Fondan Ağustos’ta 37.1 milyar lira, Eylül’de ise 11.8 milyar lira nakit çıkışı oldu.

Fonun merkezindeki hisse ise Odine Solutions Teknoloji’ydi. Tıpkı bu vurgunda adı geçen diğer pek çok hisse gibi Odine’nin hisseleri de Pusula fonları tarafından alınarak fiyatı şişirildi.

Öyle ki, halka arz fiyatı 30 lira olan hisse 2.5 yılda yüzde 11.600 arttı. Şirketin değeri Ağustos ayında 8 milyar dolara kadar çıkmıştı.

HEPSİ AYNI AĞIN PARÇASI

Dün savcılık yeni bir yaptırım listesi daha yayınladı.

Fon soruşturması kapsamında malvarlığı ve para hareketlerine tedbir konulan isismlerin arasında Odine’nin ortaklarından Alper Tunğa Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy da bulunuyor. Ersoy’un adına ise 2016’da patlayan uluslararası offshore skandalı Malta belgelerinde geçiyor.

Daha önce tedbir konulan diğer iki hissedar da Feridun Geçgel ile Hasan Kaytan.

Muhammet Yarız’ın firara kalkışmadan önce yaklaşık 200 milyon lira değerindeki lüks araçlarından ikisini sadece 12 bin liraya Kaytan’a devrettiği ortaya çıkmıştı. Savcılık onlara da el koydu.

Tüm bu ilişkilere bakınca fon vurgununda şu ana kadar ismi geçenlerin Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yatırım şirketlerinin etrafına örülü ilişki ağları içinde bulunduğu görülüyor. Pek çok şirkette ortaklık yapıyorlar, aynı fonlar da bulunuyorlar.