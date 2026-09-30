Osimhen'in artık sabrı kalmadı: 'Hemen' diyerek talebini bildirdi
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Victor Osimhen ile teknik direktör Okan Buruk görüştü. Nijeryalı golcünü talebini bildirdi.
Süper Lig'de milli ara sonrasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bir hata daha yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ile Okan Buruk bir görüşme gerçekleştirdi.
"HEMEN OYNAMAK İSTİYORUM"
Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini bildirdi.
Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcu konuşmasında "Ben hazırım. Hemen oynamak istiyorum. Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlamak istiyorum. Vakit kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.
SON KARARI SAĞLIK EKİBİ VERECEK
Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçı olmasa bile Barcelona karşısında ilk 11'de forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Oyuncu hakkındaki son kararı sağlık ekibi verecek.
KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.