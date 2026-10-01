LGS ve YKS maratonundaki çocuklarımız sınavlara mı hazırlanıyor yoksa yaşamın kendisine mi?

“İyi tasarlanmış bir eğitim sistemi ve doğru kurgulanmış sınavlar, öğrencileri yalnızca bir sonraki sınava değil, yaşamın kendisine de hazırlar.”

Sınavlar ülkesi Türkiye’de öğrenci olmak!

Gerçekten de MEB’in, ÖSYM’nin yapmış olduğu ardı ardına yapılan sınavlar ülkemiz eğitim camiasında her zaman kendisine en ön sıralarda yer bulan bir kavram. O nedenle bugün tv program ve köşe yazılarımda her zaman altını çizdiğim gibi “Sınavlar ülkesi Türkiye”de belki de en çok desteklenmesi gereken öğrenci grubu LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler.

İşte bugün sınavları, özellikle de kamuoyunda en çok ses getiren iki sınavı yani LGS ve YKS’yi öğrencilerimiz ve aileleri adına konuşacağız.

İstedik ki bu konuda ülkemizin hem saygın hem de işini çok ciddi yapan bir eğitimciyi, profesyonel yöneticiyi bulalım ve sorularımızı hiç çekinmeden soralım. Soralım ki bu ülkenin evlatları, anne-babaları faydalansın.

Evet bugün ülkemizin yaklaşık yarım asırlık en deneyimli, en önde gelen eğitim kurumlarından duayen eğitimci Sayın Sıtkı Alp’in kurucusu olduğu Özel Arı Okulları’nın değerli Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Seva Demiröz ile LGS ve YKS maratonunu masaya yatırdık. Değerli hocam öncelikle hem kendi adıma hem de tüm öğrenciler adına size teşekkür ediyorum ve hemen sorularıma geçiyorum.

“LGS ve YKS akademik başarının yanısıra kritik bazı yaşam becerilerini de geliştiriyor.”

Türkiye, okullar arası faklılıklar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gibi nedenlerle ulusal sınavların eğitim sisteminde belirleyici rol oynadığı bir ülke. Öğrenciler 8. Sınıfta LGS’ye, 12. Sınıfta YKS’ye giriyorlar. Eğitim öğretim yılının başlaması ile bu sınavlara hazırlık çalışmaları da yoğunlaştı. Bu sınavlar çoğu kez öğrencilerde sınav kaygısı ve stres yarattığı için eleştiriliyor, siz bu konuda neler söylersiniz?

Yaşamın kendisi de bireylerden hedef belirlemelerini, emek vermelerini, zorluklarla mücadele etmelerini ve belirli performanslar ortaya koymalarını bekliyor. Bu nedenle LGS ve YKS’yi yalnızca bir sıralama aracı olarak değil, öğrencilerin kritik bazı yaşam becerilerini geliştiren deneyim alanları olarak da değerlendirmek gerekir. Bu sınavları, gençlerin kendilerini tanıdıkları, güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfettikleri, kritik yaşam becerilerini geliştirdikleri bir öğrenme süreci olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü yaşamın kendisi de farklı biçimlerde devam eden uzun bir öğrenme ve gelişim yolculuğudur.

“Sınavlar; öğrencilerin dayanıklılıklarını geliştiren, öz farkındalıklarını artıran önemli deneyimlerdir!”

Hangi yaşam becerilerinden söz ediyorsunuz?

Öncelikle hedef belirleme ve hedefe odaklanma. Bir öğrencinin aylarca, hatta yıllarca bir amaç doğrultusunda çalışması kolay bir süreç değildir. Günlük alışkanlıkları bu hedefe göre düzenlemek, çalışma disiplinini sürdürmek gerekir. Bunun yanında öz düzenleme, zamanı planlama, sorumluluk alma, dikkatini yönetebilme, önceliklerini belirleme, hatalarından öğrenme ve sürekli gelişim gösterme becerileri gelişir. Sınav süreci aynı zamanda öğrenciye sabretmeyi, hazlarını ertelemeyi, başarısızlıklarla baş etmeyi ve uzun vadeli hedeflere odaklanmayı öğretir. Bunlar yalnızca sınavda değil, üniversitede, iş yaşamında ve kişisel yaşamda da başarıyı belirleyen becerilerdir.

Hiçbir sınav bireyin tüm potansiyelini ölçemez ve hiçbir sınav sonucu bir insanın değerini belirleyemez. Ancak doğru bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde sınavlar; öğrencilerin dayanıklılıklarını geliştiren, öz farkındalıklarını artıran, hedeflerine ulaşmak için emek vermeyi öğreten ve onları yaşamın farklı zorluklarına hazırlayan önemli deneyimler olarak görülebilir.

“Sınav maratonunda amaç kaygıyı ortadan kaldırmak değil, onu yönetebilmek olmalıdır.”

Sınav kaygısı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu durum öğrencileri olumsuz etkiliyor değil mi?

Elbette yüksek düzeyde kaygı sağlıklı değildir. Ancak her türlü baskıdan ve performans beklentisinden uzak bir yaşam da gerçekçi değildir. İnsan yaşam boyunca mesleki yeterlilik sınavları, kritik karar anları, iş görüşmeleri, mülakatlar, proje teslimleri, sunumlar ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle kaygıları ve belirsizlikleri yönetmeyi, baskı altında performans göstermeyi ve duyguları düzenlemeyi öğrenmek önemli bir kazanımdır. Burada amaç kaygıyı ortadan kaldırmak değil; onu yönetebilmeyi öğrenmektir.

“Sınav sistemimiz, ne biliyorsundan bildiğini nasıl kullanıyorsuna evriliyor.”

O halde sınavlar ile beceri temelli eğitim arasında bir çelişki yok mu?

Aslında sanıldığı gibi bir çelişki yok. Geçmişte sınavlar daha çok bilgi hatırlamayı ölçüyordu. Günümüzde ise giderek daha fazla yorumlama, analiz etme, ilişki kurma ve problem çözme becerilerini ölçmeye yöneliyor. Bu nedenle soru artık “Ne biliyorsun?” sorusundan çok, “Bildiğini nasıl kullanıyorsun?” sorusuna dönüşüyor.

“Bağlam temelli soruda ölçülen şey bilgi değil, bilginin kullanılabilme kapasitesidir.”

Bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nasıl bir değişim getiriyor?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin merkezinde beceri temelli öğrenme anlayışı bulunuyor. Model, öğrencinin yalnızca bilgi edinmesini değil; bilgiyi kullanmasını, transfer etmesini, analiz etmesini ve yaşamla ilişkilendirmesini hedefliyor. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme anlayışında da dönüşüm yaşanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin yaptığı açıklamalara göre, yeni müfredatla yetişen ilk öğrencilerin gireceği 2028 LGS ve YKS’de beceri ve bağlam temelli soru modelleri daha belirgin şekilde yer alacak.

Bağlam temelli soru, öğrenciden yalnızca bilgiyi hatırlamasını istemiyor. Öğrenci soru metnini anlar, analiz eder, varsa grafikleri yorumlar, farklı bilgiler arasında ilişki kurar ve soruyu çözer. Başka bir ifadeyle ölçülen şey bilgi değil, bilginin kullanılabilme kapasitesidir. Bakanlığın son açıklamaları da öğrencilerin günlük yaşam bağlamlarında düşünmelerini ve muhakeme etmelerini ölçen soru modellerine geçileceğini göstermektedir.

“Günümüzde bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi anlamlandırmak ve kullanmak daha değerli!”

Bu durumda geleceğin başarılı öğrencileri nasıl öğrenciler olacak?

Yalnızca test çözen öğrenciler değil; okuyan, düşünen, sorgulayan, ilişki kuran ve öğrendiklerini farklı durumlara transfer edebilen öğrenciler öne çıkacak. Uzun metinleri anlayabilen, verileri yorumlayabilen, farklı bakış açıları geliştirebilen ve problem çözebilen öğrenciler fark yaratacak. Çünkü artık bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi anlamlandırmak ve kullanmak değerli olacak.

“Sonuç değerlendirmesi belli bir zamandaki performans ile ilgili geribildirim sağlarken, süreç değerlendirmesi öğrenmeyi destekleyen, geliştiren güçlü bir araçtır.”

Eğitim dünyasında sıkça konuşulan “süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi” tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Süreç değerlendirmesi öğrencinin öğrenme yolculuğunu görünür kılar; öğrenme biçimini, çabasını, stratejilerini, gelişimini, problem çözme becerisini, zorluklarla mücadelesini anlamamıza yardımcı olur. Bu yönüyle öğrenmeyi destekleyen, geliştiren ve yönlendiren güçlü bir araçtır.

Sonuç değerlendirmesi ise öğrencinin belirli bir noktada ulaştığı performansı gösterir. Bireyler yaşamda belirli bir anda belirli bir performansı ortaya koymak, belirli bir hedefe ulaşmak ya da belirli bir yeterliliği göstermek durumundadır. İşte sonuç değerlendirmesi, bireyin belirli bir zaman dilimindeki performansını ortaya koymasını sağlayarak ona önemli geri bildirimler sunar. Bir anlamda süreç değerlendirmesi “Nasıl ilerliyorum?” sorusunu yanıtlarken, sonuç değerlendirmesi “Nereye ulaştım?” sorusuna cevap verir.

“Aslında yaşamın kendisi de hem süreci hem sonucu önemser.”

O halde eğitimde süreç değerlendirmesi ile sonuç değerlendirmesinin yeri ayrı diyorsunuz. Doğru mu Hocam?

Eğitimde zaman zaman süreç değerlendirmesi ile sonuç değerlendirmesinin birbirinin alternatifi ya da rakibi gibi sunulduğunu görebiliyoruz. Oysa gerçekte etkili bir eğitim anlayışı, bu iki yaklaşımı karşı karşıya getirmek yerine, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görür. Çünkü süreç, sonuca anlam kazandırırken; sonuç da sürecin ne ölçüde etkili olduğunu gösteren önemli bir geri bildirim kaynağıdır.

Yaşamın kendisi de hem süreci hem sonucu önemser. İş yaşamında da, akademik yaşamda da yalnızca çabanız değil, ortaya koyduğunuz performans da değerlendirilir. Bu nedenle bütüncül eğitim anlayışı süreç değerlendirmesini savunurken sonuç değerlendirmesini reddetmez. Yolculuğu da önemser, varış noktasını da.

“LGS ve YKS sadece bir sınav değildir!”

Son olarak LGS ve YKS sürecindeki velilere ve öğretmenlere ne söylemek istersiniz?

LGS ve YKS’yi sadece bir sınav olarak görmemek gerekir. Elbette bu sınavlar öğrencinin tüm değerini belirlemez. Ancak doğru yönetildiğinde; hedef belirleme, öz disiplin, dayanıklılık, öz yönetim, stresle baş etme, problem çözme ve sürekli gelişim gibi yaşam boyu kullanılacak becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Bugün eğitim dünyasında asıl dönüşüm, öğrencilerin ne kadar bilgi bildiklerinden çok, bilgiyi ne kadar anlamlandırabildiklerini, ilişkilendirebildiklerini ve yaşamın farklı bağlamlarında kullanabildiklerini ölçmeye yönelmektedir.

Belki de asıl soru artık şudur: “Çocuklarımız sınavlara mı hazırlanıyor, yoksa yaşamın kendisine mi?”

Doğru cevap ise şudur: İyi tasarlanmış bir eğitim sistemi ve doğru kurgulanmış sınavlar, öğrencileri yalnızca bir sonraki sınava değil, yaşamın kendisine de hazırlar.

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