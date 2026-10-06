Okullarımızdaki güvenlik problemi nasıl çözülür?

“Güvenli okul, çocuğun evinden çıktığı andan yeniden evine döndüğü ana kadar kendisini güvende hissetmesidir.”

Güvenlik Uzmanı, Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Şair/Yazar, CSG City Security Group Kurucusu Osman Öztürk ile okul güvenliği üzerine konuştuk.

TÜRKİYE’DE OKULLARDA GÜVENLİK BUGÜN NASIL SAĞLANIYOR?

Osman hocam, en temelden başlayalım. Okullarımız açıldı ve iki haftayı geride bıraktık. Türkiye’de okullarda güvenlik bugün nasıl sağlanıyor?

Hocam, ben iyi bir gelişmeyle başlamak istiyorum.

Bu yıl 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi görevlendirildi. Öncelikli okullarımıza 2 bin 804 el dedektörü temin edildi.

Okullarımız risk durumlarına göre değerlendirildi. Riskli görülen okullara okul kolluk görevlisi, diğer okullara ise güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve ilgili güvenlik yapılanmaları oluşturuldu.

Örneğin yalnızca İstanbul’da 719 noktada, 1.276 ekip ve 2.469 personelle okul güvenliği tedbirleri uygulanıyor.

Bunlar önemli adımlardır.

Neden önemli?

Biz CSG City Security Group ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’nin ilk kapsamlı güvenli okul çalışmalarından birini gerçekleştirdik.

O dönemde araştırmamız bize şunu göstermişti:

Okullarımızın yaklaşık yüzde 15’inde özel güvenlik görevlisi vardı. Yüzde 62’sinde güvenlik görevlisi bulunmuyordu. Yüzde 59’unda güvenlik, nöbetçi öğretmen ve öğrenci uygulamalarıyla sağlanmaya çalışılıyordu. Okulların yüzde 65’inde giriş-çıkış kontrolü tam olarak sağlanamıyordu.

İşte bu yıl atılan adımlar, tam olarak bu ihtiyaca cevap vermesi bakımından önemlidir.

Burada öğretmenlerimizle ilgili bir noktayı özellikle vurgulamak isterim:

Öğretmenimizin asıl işi eğitimdir.

Öğretmenimiz elbette okul düzeninin ve güvenli okul ikliminin önemli bir parçasıdır. Ancak öğretmenimizden aynı anda ders vermesini, koridoru izlemesini ve ciddi bir güvenlik olayına profesyonel olarak müdahale etmesini beklememeliyiz.

Öğretmenimizi yalnız bırakmamalıyız.

Uzun vadede hedefimiz; okulun risk durumuna göre, gerekli okullarda yasal yetkileri bulunan, eğitimli ve sertifikalı özel güvenlik görevlilerinin de sistem içinde yer alması olmalıdır.

BU YIL OKULLARIN ELİNDE HANGİ YENİ GÜVENLİK ARAÇLARI VAR?

Peki hocam, bu yıl okul yöneticilerinin elinde hangi yeni araçlar var? Bir okul müdürü bunları nasıl kullanmalı?

Ben bunu üç başlıkta ele alıyorum hocam.

Birincisi, 19 Ağustos tarihli Millî Eğitim Bakanlığı genelgesi.

Burada çok önemli bir kavram var:

Güvenli okul iklimi.

Okul ve çevresindeki risklerin değerlendirilmesi, giriş-çıkışların kontrolü, yaya ve araç trafiğinin ayrılması, kör noktaların aydınlatılması, tahliye yollarının açık tutulması gibi konular üzerinde duruluyor.

Ben okul yöneticilerimize şunu öneriyorum:

Bu genelgeyi yalnızca bir yazışma olarak görmeyin. Onu okulunuz için bir güvenlik kontrol listesine dönüştürün.

İkinci önemli gelişme, 28 Temmuz tarihli yönetmelik değişikliği.

Okulun veya öğrencilerin güvenliğini tehdit eden bir ihbar ya da şikâyet bulunması durumunda belirlenen yerlerde tedbir amaçlı arama ve inceleme yapılmasına ilişkin hükümler getirildi.

Ancak burada çok önemli bir denge var.

İşlem öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden yapılacak. Gerekçe ve yapılan işlemler kayıt altına alınacak. Kişisel veriler korunacak.

Çünkü çocuk kendisini aşağılanmış veya korkutulmuş hissediyorsa orada tam anlamıyla güvenli okul ikliminden söz edemeyiz.

Üçüncü başlık ise okul bahçe görevlileri.

Bu uygulamayı önemli buluyorum. Çünkü araştırmalar akran zorbalığının önemli bölümünün bahçe, koridor ve teneffüs alanları gibi gözetimin azaldığı yerlerde ortaya çıktığını gösteriyor.

Ancak bir ayrımı da bilmemiz gerekir:

Bahçe görevlisi ile özel güvenlik görevlisinin görevleri ve yasal yetkileri aynı değildir.

Bu nedenle her okulda kimin hangi durumda ne yapacağı önceden belirlenmelidir.

BUGÜN ÇOCUKLARIMIZI BEKLEYEN EN ÖNEMLİ RİSKLER NELER?

Hocam, bugün okullarımızda ve öğrencilerimizin hayatında en önemli güvenlik riskleri neler?

Üç başlığı özellikle önemsiyorum:

Akran zorbalığı, dijital şiddet ve zararlı maddeler.

Millî Eğitim Bakanlığımızın 26 ilde 7 bin 511 lise öğrencisiyle yaptığı Şiddet Algısı Araştırması önemli bulgular ortaya koyuyor.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 37’si şiddetin en çok dijital ortamda yaşandığını ifade ediyor.

Yüzde 53’ü en az bir kez sosyal medyada hakarete uğradığını, yaklaşık yüzde 41’i ise kendisinin de en az bir kez başkasına hakaret ettiğini söylüyor.

Burada çok önemli bir sonuç var:

Çocuk dijital ortamda hem mağdur hem de uygulayan tarafta bulunabiliyor.

O halde sadece çocuğu korumamız yetmez. Ona dijital davranış kültürü de kazandırmamız gerekir.

Akran zorbalığında da okulun fiziksel alanı önemlidir.

Öğretmenlerle yapılan bir araştırmada zorbalığın en fazla okul bahçesinde görüldüğü belirtiliyor. Ardından sınıf, sosyal medya ve okul dışındaki ortamlar geliyor.

Bu bize aslında çözümün adresini de gösteriyor.

Okul kendi zorbalık haritasını çıkarmalıdır.

Hangi koridorda?

Hangi bahçede?

Hangi saatte?

Hangi teneffüste?

Risk nerede yoğunlaşıyorsa gözetim orada artırılmalıdır.

Bazen çok büyük bütçelerden önce doğru yerde ve doğru zamanda bulunmak güvenliği artırabilir.

Zararlı maddeler konusunda da özellikle 15-24 yaş grubu üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor.

İlk temaslarda arkadaş çevresinin ve merakın etkisi önem taşıyor.

Bu nedenle çocukla aile arasındaki iletişim son derece değerlidir.

YAŞANAN ACI OLAYLARDAN HANGİ DERSİ ÇIKARMALIYIZ?

Geçtiğimiz eğitim döneminde hepimizi üzen olaylar yaşandı. Bir güvenlik uzmanı olarak bunlardan çıkarılması gereken temel ders nedir?

Öncelikle kaybettiğimiz öğretmenlerimize ve çocuklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Benim güvenlik açısından çıkardığım en önemli ders şu:

Ciddi olaylar çoğu zaman bir anda ortaya çıkmaz; öncesinde birtakım işaretler oluşabilir.

Bazen çocuk konuşur.

Bazen arkadaşına bir şey söyler.

Bazen öğretmen davranış değişikliğini fark eder.

Bazen aile evdeki değişimi görür.

Bazen de dijital ortamda bir işaret ortaya çıkar.

Sorun şu ki bu bilgiler farklı yerlerde kalabilir.

Öğretmen bir şey biliyor, rehberlik servisi başka bir şey fark ediyor, aile başka bir değişiklik görüyor.

Benim önerim bunları erken uyarı sistemi içerisinde bir araya getirmektir.

Bu kesinlikle çocuğu damgalamak veya fişlemek değildir.

Tam tersine:

Çocuğu kaybetmeden önce fark etmek ve ona destek olmaktır.

Bir çocukta ciddi davranış değişiklikleri görülüyorsa okul yönetimi, rehberlik servisi, öğretmen ve gerektiğinde aile birlikte değerlendirme yapmalıdır.

Burada amaç cezalandırmak değil, erken fark etmek ve desteklemektir.

Ayrıca evinde silah bulunan yetişkinlere de önemli bir sorumluluk düşmektedir.

“Benim çocuğum buna ulaşamaz” diye varsaymak yerine gerekli güvenlik tedbirleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Çünkü ev güvenliği de okul güvenliğinin bir parçasıdır.

DÜNYA OKUL GÜVENLİĞİNDE NEREYE GİDİYOR?

Hocam, dünyada okul güvenliği nasıl ele alınıyor? Türkiye dünyadaki tecrübelerden ne öğrenebilir?

Dünyadaki deneyimin bize öğrettiği çok önemli bir şey var:

Kamera önemlidir, teknoloji önemlidir, fiziksel güvenlik önemlidir; fakat bunların hiçbiri tek başına yeterli değildir.

Bugün dünyada giderek daha fazla öne çıkan yaklaşım tehdit değerlendirmesi ve erken müdahaledir.

Yani soru artık yalnızca:

“Okulun kaç kamerası var?”

değildir.

Asıl soru şudur:

“Risk ortaya çıkmadan önce onu fark edebiliyor muyuz?”

Bir çocukla ilgili öğretmende, ailede, rehberlik servisinde veya başka bir yerde farklı bilgiler bulunuyorsa bunların uygun hukuki ve mesleki sınırlar içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Çocuğa destek verilmelidir.

Türkiye’nin burada önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum.

Dünyanın uzun yıllar içinde edindiği tecrübelerden yararlanarak fiziksel güvenlik ile önleyici güvenliği birlikte kurabiliriz.

Bu yıl yürürlüğe giren çeşitli düzenlemeler de çocuk güvenliğine ilişkin yeni araçlar getiriyor.

Özellikle silahların çocukların erişemeyeceği biçimde muhafaza edilmesi, çocukların dijital risklerden korunması ve çocuklara ilişkin adli süreçlerde koruyucu yaklaşımın güçlendirilmesi önemlidir.

Buradaki ortak düşünce şudur:

Çocuğu yalnızca olaydan sonra değil, olaydan önce korumak.

GÜVENLİ OKUL İÇİN YOL HARİTANIZ NEDİR?

Son olarak hocam; okul yöneticilerine, öğretmenlere ve ailelere ne öneriyorsunuz? Güvenli okul için nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?

Üç ayrı kesime üç mesaj vermek istiyorum hocam.

Okul yöneticilerimize:

Her okul kendi risk analizini ve risk haritasını çıkarmalıdır.

Çünkü her okulun riski aynı değildir.

Okulun giriş ve çıkışı, bahçesi, kör noktaları, aydınlatması, kamera sistemi, servislerin öğrencileri indirdiği ve bindirdiği noktalar, tahliye güzergâhları düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Ve güvenliği yalnızca okul kapısının içiyle sınırlamayalım.

Güvenli okul, çocuğun evinden çıkıp okuluna ulaşması ve yeniden evine dönmesiyle tamamlanan bir güvenlik zinciridir.

Öğretmenlerimize:

Sizden güvenlik görevlisi olmanızı beklemiyoruz.

Sizden istediğimiz şey fark etmenizdir.

Bir çocukta belirgin davranış değişikliği gördüğünüzde bunu yalnızca öğretmenler odasında konuşup bırakmayın. Uygun şekilde kayıt altına alın ve rehberlik sistemi içerisinde değerlendirin.

Ben buna erken uyarı kaydı diyorum.

Amaç çocuğu etiketlemek değil; ona zamanında ulaşabilmektir.

Ailelerimize:

Çocuğunuzu dinleyin.

İçe kapanma, ani öfke, arkadaş çevresindeki belirgin değişiklik, okul başarısında ani düşüş, devamsızlık veya okuldan uzaklaşma gibi değişiklikleri önemseyin.

Her değişiklik mutlaka ciddi bir risk anlamına gelmez. Ama bir değişiklik süreklilik gösteriyorsa çocukla iletişim kurulmalı ve gerektiğinde uzman desteği alınmalıdır.

Çünkü bazen çocuğun sessizliği bile bize bir şey anlatır.

Ben yıllardır şunu söylüyorum:

En iyi güvenlik sistemi, en çok kamerası olan sistem değildir.

En iyi güvenlik sistemi;

riski önceden gören,

çocuğun sesini duyan,

öğretmeni yalnız bırakmayan,

aileyi sisteme katan

ve olay meydana gelmeden harekete geçen sistemdir.

Ben buna önleyici okul güvenliği diyorum.

Güvenlik yalnızca olay meydana geldikten sonra müdahale etmek değildir.

Asıl güvenlik, mümkün olan olayları meydana gelmeden önleyebilmektir.

Ve unutmayalım:

Bir çocuğun kendisini güvende hissettiği yerde eğitim vardır.

Çocuklarımızın güvende olduğu bir ülkede ise güvenli bir gelecek vardır.

Yeni eğitim öğretim yılının bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı ve güvenli bir yıl getirmesini diliyorum.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...