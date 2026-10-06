AKP’de mızrak çuvala sığmıyor

Fon vurgunu veya borsadaki nitelikli dolandırıcılık ortaya çıkınca iktidara yakın yazarlar aşağı yukarı aynı şeyi yazdılar…

Türkiye’nin yıldızı parladığı dönemde…Erdoğan BM Genel Kurulu’na damgasını vurduğu sırada… Dünya lideri olarak parmakla gösterilirken… Milyonlarca insan “Sen bu milletin kabul edilmiş duasısın” diyerek oy verirken… Milletin adamı ilan edilmişken… Türkiye’nin yüzyılı başlamışken…

Erdoğan’a bu yapılır mı? Bunlar Erdoğan’a reva mı?

Erdoğan’a bu yapılmaz peki millete bu yapılır mı? 10 bin 20 bin 50 bin lira tasarrufu olanlara yapılan reva mı?

Meselenin o kısmına henüz gelemediler. Fon ateşi AKP çatısını öyle sarmış ki, birçok isim fon öyle batağına batmış ki, krizin boyutları AKP’yi sarsacak belki de iktidardan devirecek boyuta ulaşmış ki… AKP’li yazarlar Erdoğan’a bu yapılır mı diye isyan ediyor…

Bu fonların AKP’lilerin küçük yatırımcıyı dolandırmak için kurduğu yapı olduğu ortaya çıktı… Kimi AKP’li siyasetçi fırsat bu fırsat cebimizi dolduralım diye fona balıklama dalmış… Kimi dalmış yükünü doldurup çıkmış, kimi biraz daha kazanayım derken fon havuzunun içinde kalmış…

Fonculara nerden bakarsan bak; alayı AKP’li…

Fonu kuranlar AKP’li, nitelikli dolandırıcılık tezgahına katılanlar AKP’li, denetlemeyenler AKP’li, göz yumanlar AKP’li, bilip de sesini çıkarmayanlar AKP’li, üzerime vazifemi diye susanlar AKP’li…

Her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Eski bürokrat, iki kere AKP’den milletvekili adayı olan Osman Arıkan Nacar’ın 20 milyon lira çarpıp yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı…

Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre fon vurguncusunun kısa bir süre önce AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Bodrum’da tatil yaptığını iddia etti…

Doğruysa Çelik, Nacar’ın yaptığından çevirdiği dolaplardan haberim yoktu diye işin içinden sıyrılabilir mi?

Sıyrılamaz…

Fona bulaşan kaç AKP’li yönetici var bilmiyoruz. Büyük paralar kazanan 5 bin kişiden söz ediliyor. 26 kişilik VİP listesi de varmış…

Kayıtlar borsada mevcut, SPK’nın elinde, iddiaya göre Erdoğan’ın önünde… Dediklerine göre Erdoğan çok kelle uçuracakmış ama zamanlamayı iyi ayarlamak istiyormuş…

Erdoğan’ın işi gerçekten zor. Milleti soyma operasyonunun başrolünde AKP’liler var. Er veya geç vurgun yapan o isimler açıklanacak. Haksız kazançlarını İBAN yoluyla iade etseler de açıklanacak, etmeseler de…

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak hiçbir sorumluluğu yok ama tek kişilik hükümet sistemine göre, hükümetin yegane temsilcisi olduğuna göre siyasi sorumluluğu var…

Çünkü bu tür büyük krizlerde seçmen faturayı hükümete keser…

Seçmen hükümeti sorumlu tutar…

İşin içinde bir fiil olmasa bile önlem almakta geciktiği için, büyük vurgunu görmediği için hükümeti sorumlu tutar…

Bugüne kadar hep böyle oldu… Batı demokrasilerinde de böyledir. Bütün aksaklıkların, her türlü olumsuzlukların siyasi sorumlusu hükümettir…

Bu sebeple iktidara yakın yazarlar günlerdir; Erdoğan’a bu yapılır mı diye hayıflanıp duruyor. Birilerinin paçasına yapışıp aşağıya çektiğini söylüyorlar…

Siyasi faturanın Erdoğan’a kesileceğinden endişe ediyorlar…

Erdoğan ya baltayı eline alacak, vurguncu listesini açıklatıp en yakın çalışma arkadaşlarını bile yargıya teslim edecek ya da siyasi bedeline katlanacak…

Çünkü dediklerine göre artık mızrak çuvala sığmıyormuş!..