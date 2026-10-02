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Mehmet Tezkan

AKP’nin iki hedefi

İlk en yakın hedefinden başlayayım: Türkiye Belediyeler Birliği’ni geri almak. Mersin Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasından sonra bu olasılık güçlendi…

Güçlenmenin ötesinde kuvvetle muhtemel oldu. TBB Başkanı 2024 yılına kadar AKP’liydi. 2024 yılının 5 Haziranın da yapılan seçimi İmamoğlu kazandı. Belediyeler Birliği başkanlığı CHP’ye geçti…

İmamoğlu’nun başkanlığı uzun sürmedi. 2025 yılının 19 Mart günü tutuklanınca başkanlığı düştü. Yerine CHP’li Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi.

Karalar da kısa süre sonra tutuklandı. TBB Başkanlığına bu defa CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi…

Seçer şu anda gözaltında. Büyük ihtimalle tutuklanacak. Nerden biliyorsunuz derseniz?

Sabahın köründe polisler tarafından evinden alınan hiçbir belediye başkanı ‘pardon yanlışlık oldu’ diye evine gönderilmedi. Hepsi tutuklandı, hapse konuldu…

Kısaca, Türkiye Belediyeler Birliği AKP’den CHP’ye geçtikten sonra CHP’li üç TBB Başkanı da aynı akıbete uğradı…

Tesadüf mü?

TBB’de yakında seçim olacak. Bu sefer AKP’li bir isim seçilecektir. Tahmin değil, gidişat bunu gösteriyor. Çünkü AKP o makamı geri almak istiyor…

31 Mart’ta CHP 14, AKP 12 büyükşehir belediye başkanlığını kazanmıştı. Aydın’ın Başkanı AKP’ye transfer olunca durum 13/13 oldu. Bursa’nın Başkanı tutuklanınca belediye Meclisi AKP’li üyeyi vekil seçti. İbre 12’ye 14 AKP’ye döndü. Ankara ve İzmir bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını ilan edince son durum 10’a 14…

Şimdi denilecek ki; binden fazla belediye başkanının oy verme hakkı var. Son seçimde 757 kişi oy kullandı. Vahap Seçer 446 oyla seçildi. (İmamoğlu 555, Karalar 463 oy almıştı) Büyükşehir hesabı yapmak yanlış…

Hiçte değil. Seçimlerde belirleyici olan büyük şehirlerdir. Büyük şehirlerdeki hem sayısal hem psikolojik üstünlük şu anda AKP’de.

Mansur Yavaş aday olup herkesten oy alır mı?

Hem Yavaş o riske girmez hem AKP ayağına gelen fırsatı başkasına hediye etmez…

Gelelim AKP’nin ikinci hedefine…

İstanbul Büyükşehir’i almak için plan üstüne plan yapıyorlar. Mecliste sayısal üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Bu uğurda gözlerini karatmışlar… Ataşehir Belediye Başkanı bir ay önce tutuklanınca yerine CHP’li meclis üyesi başkan vekili seçildi. Geçen gün bir baktık ki CHP’li 6 meclis üyesi AKP’ye geçmiş. Durum 8-8 olmuş… Bu transferle AKP’nin İBB’deki üye sayısı da bir arttı.

Galiba Adalar’da yaptıklarının kopyasını Ataşehir’de sahneye koyacaklar. CHP’li vekil sağlık sorunlarım falan diye istifa edecek veya bir sebepten tutuklanacak. Seçim yenilenince 8-8’lik durum bir gece yarısı AKP’nin lehine 9’a 7’ye dönüverecek…

Yakında Ataşehir de AKP’ye geçerse şaşırmayın…

Gelelim İBB meclisine. Geçen akşam CNNTürk’ü açtım. Kelle hesabı yapıyorlardı. Arada 15 fark kalmış. 8 kişi geçerse iş tamammışİBB AKP’ye geçermiş…

Peki nasıl olacak?

Ya Yargıtay hızlıca İmamoğlu’nun cezasını onaylayarak siyasi yasak koyacak. Belediye Başkanlığı düştüğü için vekil de düşecek. Yeniden seçim yapılacak…

Ya da Nuri Aslan bir şekilde ikna(!) edilecek. Vekilliği bırakacak. (Adalar modeli)

AKP’nin iki büyük hedefi bu. Bu uğurda engel tanımıyorlar!...

İBB TBB Mansur Yavaş
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