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Uğur Ergan

Skandalı İnönü'ye bağlama saçmalığı

Uğur ERGAN

Fon rezaleti nedeniyle AKP içinde kılıçlar çekilmiş, partinin içindeki kavga artık iyice dışarıya yansımış durumda.

Skandalı gündemden düşürmek her türlü operasyon yapılıyor ama nafile toplum yemiyor.

Sırasıyla gidelim.

Neredeyse tüm kulüpler ve bazı spor yazarları MHK’da yaşananları yıllardan beri gündeme getiriyordu ama kimse umursamadı.

Ne tesadüf ki, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin fon rezaletinden 2 milyar lirayı aşan haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı, MHK’da operasyon için düğmeye basıldı.

MHK operasyonu dafonlu gündemi” değiştirmeye yetmeyince, belediyeler yeniden devreye alındı.

CHP’den ayrılan ve Yeni Parti’ye katılmayan, uzun bir süredir de AKP’ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erdoğan-Tugay ikilisinin fotoğrafı hemen servise konuldu.

Ziyaretle ilgili açıklamayı Tugay sosyal medya hesabından yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.”

“Yersen rafta dolma var” hesabı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel görüşmeyi önemsemediğini bir cümleyle ifade etti:

“Değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum.”

Muhalif seçmenin çoktan sildiği Tugay’ın, Erdoğan’la görüşmesi de kesmeyince, bu kez Mersin’de operasyon yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi dün gözaltına alındı.

Operasyonun gerekçesi, ihale ve doğrudan temin dosyalarında yapılan yolsuzluklarla, kamunun 331 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası.

500 bine yakın insanın etkilendiği 25 milyar dolara yakın fon varlığı buharlaşınca kamu zarara uğramış olmuyor!

Fatma Betül Sayan Kaya eşi ile birlikte, Mersin’de iddia edilen rakamın 6.5 katından fazlasını götürünce, nefsine yenik düşmüş oluyor!

“2.2 milyar lira ne ki, yeter ki eski aile bakanının ‘ailesi güvende’ olsun” diyeceğiz, ama anlaşılan o da yetmemiş.

Türkiye’nin en önemli bağımsız haber portallarından T24’e, “Aileler güvende” olsun diye erişim engeli getiriliyor.

Orhan Veli deyişiyle, “Geç bunları anam babam, geç...”

Ancak itiraf edeyim, iktidar medyasında skandalın AKP içindeki yarattığı kargaşayı örtbas etmek için fon rezaletini İsmet İnönü’ye bağlama çabası, beni benden aldı.

İnanmıyorsanız internet adresi aşağıda:

(https://www.sabah.com.tr/yasam/son-dakika-tera-yoneticisi-emir-munir-sarpyenerin-ismet-inonu-ve-keriman-halis-baglantisi-desifre-oldu-dededen-toruna-piyangodan-fona-7670986)

İnsan, “Ne yiyip, ne içiyorlar, nasıl bir hava soluyorlar?” diye sormadan edemiyor.

Nasıl bir kafaysa?..

Fon Skandalı AKP
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