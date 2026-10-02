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Fikret Bila

Siyasilerin fon işleri

YÖN/FİKRET BİLÂ

Borsada dolandırıcılık yaparak milyarlarca lirayı yurtdışına kaçıran fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri göz atına alındı ve tutuklandılar.

Yargı önüne çıkarılacaklar.

Bu fon şirketlerine para yatıran siyasiler de belli olmaya başladı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın bu fon şirketlerine 163 milyon lira yatırdıkları ve kısa süre içinde hisseler zirvedeyken satış yapıp 2 milyar 170 milyon lira kazandıkları ortaya çıktı.

Kaya ailesinin malvarlıklarına tedbir konuldu.

Kaya ailesinin bu parayı Hazine hesabına yatırdıkları haberleri kamuoyuna yansıdıysa da bunun doğru olmadığı, tedbir kararı varken böyle bir işlem yapamayacakları da açıklandı.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanlığı görevinden ve partideki diğer görevlerinden istifa etti.

Kaya ailesi tartışılırken bu kez eski Ekonomi Bakanı ve AK parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin de aynı fonlara para yatırdığı anlaşıldı.

Zeybekçi para yatırdığını doğruladı ancak para kazanmadığını aksine kaybettiğini duyurdu.

Bu fon şirketlerinin mağdur ettiği 455 bin kişiden biri olduğunu duyurdu.

Zeybekçi herhalde para kazanmadığı kaybettiği için görevinden de istifa etmedi.



Oysa sorun sadece para kazanmak değil, borsada dolandırıcılık yaptığı bilinen bu fon şirketlerine iktidar partisi AK Parti’nin genel başkan yardımcılarının para yatırmasıdır.

Bu siyasi etik açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

İktidar partisi genel başkan yardımcılarının görevi ülke sorunlarına çözüm üretmek, halkın geçim derdini çözmektir.

Kendilerini borsa oyunlarıyla zengin etmek değil.

Kaya ailesi hakkında hukuki bir işlem yapılacak mı sorusu gündemde, ancak yanıtı bilinmiyor.

Fon şirketlerinin dolandırıcılığı ve 455 bin vatandaşın mağduriyeti gündemdeyken iktidar yine CHP’li ve Yeni Partili belediye başkanlarını gözaltına almaya devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve CHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve 58 kişi gözaltına alındı.

Vahap Seçer başarılı bir belediye başkanı.

Aynı zamanda Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına Vahap Seçer seçildi.

Mersinliler hizmetlerinden memnun ki Seçer’i ikinci kez yüzde 60 oyla seçtiler.

Hiçbir maddi olaya karışmamış, bütün zamanını Mersinlilere hizmete ayırmış bir belediye başkanı neden gözaltına alınır?

İktidar CHP’li ve Yeni Partili belediye başkanlarının halka hizmet etmelerini önlemeye çalışıyor.

Ayrıca önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması muhtemel belediye başkanlarını gözaltına alıyor, tutukluyor, cezaevinde tutuyor, görevden alıyor.

Vahap Seçer de eski CHP döneminde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar gibi adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen isimlerden biriydi.



Anlaşılıyor ki iktidar CHP’li ve Yeni Partili belediye başkanlarının görevlerini sürdürmelerini istemiyor.

Hele cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen belediye başkanlarından hiç hazmetmiyor.

Yargı yoluyla siyasete müdahale devam ediyor.

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