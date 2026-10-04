Benzine peş peşe zam onları gözde yaptı: Hibrit otomobillerde en ucuz 10 model

Hafta içinde benzinde uygulanan eşel mobil sistemin kalkmasıyla bu ay litre fiyatına 7,9 TL ÖTV zammı geldi. Zam oranı Kasım’da 11,36 TL’ye, Aralık’ta ise 14,82 TL’ye yükselecek. Devlet açısından ‘altın yumurtlayan tavuk’ olan otomotiv sektörü, hem yakıt fiyatlarının artışı hem de yeni araçlara enflasyon oranında gelen zamlarla iyice daraldı. Yılın dörtte üçlük döneminde otomobil satışları yüzde 15,4 geriledi. Benzinli araç satışları yüzde 30,7, dizeller yüzde 68,6 düşerken, elektrikliler yüzde 10,4 azalışla nispeten daha az zarar aldı. Fakat hibrit araç satışlarındaki düşüş yüzde 0,8 ile genel tabloya bakınca neredeyse yok düzeyinde. Güncel fiyatlarla en ucuz on model şöyle sıralanıyor:

10- TOYOTA COROLLA HATCHBACK

Ürün gamının büyük bölümü hibrit modellerden oluşan Toyota’nın Türkiye’de ürettiği Corolla Sedan ve C-HR modelleri listeye giremezken, Japonya’dan ithal edilen Corolla Hatchback 2.230.000 TL’den satılıyor. 1,8 litre hacimli tam hibrit model 100 km ortalamada 4,5 litre yakıt tüketiyor.

9- JEEP AVENGER E-HYBRID

Daralan Türkiye otomobil pazarında satışlarını olağanüstü oranlarda artırabilen Jeep’in başarısının arkasında daha ulaşılabilir nitelikteki hibrit modeller bulunuyor. Avenger E-Hybrid 2.224.000 TL’lik etikete sahipken, ortalama yakıt tüketimi 5 litre olarak açıklanıyor.

8- CITROEN C3 AIRCROSS

B sınıfı bir araç olmasına rağmen, C sınıfındaki kardeşlerinden daha pahalıya satılan C3 Aircross’un fiyatı 2.190.000 TL’den başlıyor. Benzinli motoru 136, elektrikli olanı 21 beygir güç sağlayan aracın ortalama yakıt tüketim verisiyse 5,3 litre.

7- CITROEN C4 VE C4 X

Markanın fiyat politikasının ilginç durumu C sınıfı araçlarının daha ucuz olmasında ortaya çıkıyor. C3 Aircross ile aynı motoru taşıyan, ama daha büyük boyutlara sahip C4 ve tasarımıyla ondan biraz farklılaşan C4 X, 2.140.000 TL’den satılıyor.

6- SUZUKI VITARA

1,4 litre hacimli yarı hibrit motor taşıyan Vitara’nın karma yakıt tüketimi 5,7 litre seviyelerinde. Araç tek renk seçeneğiyle alınırsa fiyatı 2.133.000 TL’den başlıyor. Dört teker çekiş alternatifi de bulunan model altı farklı donanımla sunuluyor.

5- TOYOTA YARIS

Ortalamada 3,8 litre yakıt tüketimiyle hibrit araçlar arasında en az yakanı Yaris’in için 2.080.000 TL talep ediliyor. B hatchback sınıfı araçta 1,5 litre hacimli 116 beygirlik motor kullanılıyor.

4- SUZUKI SWIFT

1,2 litre hacimli yarı hibrit motorlu modelin tek renk seçeneklisi 2.079.000 TL’den başlıyor. Aracın karma yakıt tüketimi 4,8 litre olarak açıklanıyor.

3- FORD PUMA

Ford Otosan’ın Romanya fabrikasında üretilen Puma 1 litrelik motoruyla 125 beygir güç sağlıyor. Aracın son getirilen “ST-Line Black Edition” versiyonu kampanyalı olarak 1.998.700 TL’den satılıyor.

2- OPEL FRONTERA

Stellantis Grup markalarının birçok modelinde kullanılan 1,2 litre hacimli 136 beygirlik motorla üretilen Frontera’nın bu aya özel kampanyalı satış fiyatı 1.975.000 TL’den başlıyor.

1- OPEL CORSA

En ucuz hibrit araç konumundaki Corsa’nın, 100 ve 136 beygirlik motoru bulunan iki seçeneği var. Düşük olanı için 1.848.000 TL, yüksek olanı içinse 1.955.000 TL talep ediliyor.