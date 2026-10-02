Yeter artık! Pılınızı pırtınızı toplayın gidin

Bir ülke futbolu düşünün...

​Federasyon başkanı, hakem ataması konuşurken kulüp başkanının talimatına uyuyor.

Merkez Hakem Kurulu’nun başkanı ve yöneticileri; manipülasyon, resmi evrakta sahtecilik ve müstehcenlik suçlamalarının gölgesinde...

İki Süper Lig hakemi yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltında.

Onlarca kulüp yöneticisinin adı bahis dosyalarında dolaşıyor, disiplin kurulunun kapısında kuyruk uzuyor.

​WhatsApp yazışmaları saçılıyor ortaya.

Telefon konuşmaları dökülüyor.

İhbarlar, suçlamalar, inkârlar…

Birbirini ele verenler, birbirini kurtarmaya çalışanlar…

​Rezillik diz boyu.

​Sonunda UEFA ülkeye gözlemci gönderiyor. Ve tam bu hengâmenin ortasında bir akşam ışıklar yanıyor. Bayraklar çıkıyor, formalar giyiliyor, İstiklal Marşı okunuyor.

​Sonra spiker, hiçbir şey olmamış gibi o sihirli cümleyi söylüyor:

“Milli Takımımız sahaya çıkıyor…”

​İşte insan tam orada duruyor.

Çünkü sahaya çıkan artık sadece on bir futbolcu değil!

​Arkalarında hakem odalarının fısıltısı, federasyon koridorlarının karanlığı, telefon kayıtlarının uğultusu, bahis kuponlarının gölgesi var.

​Biz bu çocuklardan bütün bu kara çamurun ortasında bembeyaz futbol oynamalarını bekliyoruz.

​Olmuyor.

Bu ortamda olması zaten bir futbol mucizesi olurdu.

​Yine yenildik. Fransa ve İtalya’dan sonra Belçika’ya da boyun eğdik.

Hem de 3 farkla.

Uluslar Ligi’nde sıfır puanla son sıradayız.

8 gol yedik, sadece bir gol atabildik.

Ne acı ki, bu kadar kaliteli bir kadroyla averaj takımıyız.

​Bu maçın analizi olmaz. Tekniği, taktiği olmaz.

Kim iyi oynadı, kim kötü oynadı; kim yanlış değişiklik yaptı, kim top kaybetti…

Hepsi teferruat.

​Çünkü bu memleket futbolunun asıl meselesi, topun hangi kaleye gireceğinden çoktan çıktı.

Asıl mesele, bu kadar kirin içinde futbol, hâlâ futbol kalabilir mi?

​Kalamıyor.

​Bir zamanlar milli maç günü başka bir gündü bu memlekette.

Sokak biraz erken boşalırdı. Kahvehanelerde sandalyeler televizyona çevrilirdi. Evlerde sofranın saati maça göre ayarlanır; ay-yıldızlı forma sahaya çıktığında milyonlarca insanın kalbi aynı anda, aynı ritimle atardı.

​Şimdi milli maç haberi geldiğinde insanların içine heyecan değil, ağır bir bezginlik çökeyor:

“Eyvah, yine mi milli maç?”

​Bir ülkenin futbolunu getirdiğiniz yer işte tam olarak burasıdır.

​Mesele artık skor tabelasındaki bir yenilgi değil.

Mesele, bu milletin futbola ve adalete olan inancını kaybetmesidir.

​Kaçan maç geri alınır.

Kaybedilen puan yeniden kazanılır.

Kaçan turnuvanın yerine yenisi gelir.

​Ama bir seyircinin kaybolan inancını geri getirmek, doksan dakikadan çok daha uzun sürer.

​Bu işin artık lamı cimi yok.

Bu enkazın bir sorumlusu olmak zorunda.

​Federasyonuyla, Merkez Hakem Kurulu'yla, sahadaki kadroyu oynatmayı beceremeyen teknik yönetimiyle…

Kim bu çürümenin, bu başarısızlığın, bu güvensizliğin altına imza attıysa hesabını vermek zorunda.

​Çünkü futbol kimsenin tapulu malı değildir.

Bu forma sizin değil.

Bu bayrak sizin değil.

Bu tribün sizin değil.

Hele Milli Takım, hiç sizin değil!

​Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve Montella dahil Milli Takım’ın tüm sorumluları…

​Pılınızı pırtınızı toplayın, gidin!

Giderken Montella'nın 5 milyon euroluk tazminatını da kendi cebinizden ödeyin.

​Yeter artık.

Düşün futbolumuzun yakasından!