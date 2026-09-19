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Sedat Kaya

Galatasaray'ı sel götürdü: Okan Buruk'un yaptığı kabul edilemez

Trabzon’u dün sel götürdü.
Gökyüzü Karadeniz’in üzerine kapkara bir perde gibi çekildi. Metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Caddeler dereye, yollar göle döndü. Otomobiller suya gömüldü.
Galatasaray’ın uçağı akşam Trabzon’a teker koyduğunda gökyüzü yorulmuş, yağmur nihayet dinmişti.
Meğer o sağanak pes etmemiş, sadece biçim değiştirmiş.
Sarı-kırmızılıların dün son anda sıyrıldığı felaket, bu gece Papara Park’ın çimlerine indi. Bu kez gökten su değil, Trabzonspor’un gözü kara hücumları yağdı.
Galatasaray’ın kalesine dört kez yıldırım düştü.
Bordo Mavililer maça öyle başladı ki; koştu, bastı, söktü, vurdu. Galatasaray, Karadeniz’in ortasında fırtınaya yakalanmış, pusulasını kaybetmiş bir tekne gibiydi. Dalgalar gövdesini dövdükçe hangi limana sığınacağını şaşırdı.
Bu fırtınanın en azgın, en yıkıcı dalgası Muhamed Salah’tı.
Bir yıldız futbolcu bir maçı nasıl koparır?
Adınız Salah ise bunun cevabı uzun sürmez.
Mısırlı yıldız, Galatasaray savunmasının üzerine her gidişinde başka bir yara açtı. Bir sağdan geldi, bir içeri süzüldü, bir vurdu, bir vurdurdu.
Üç gol, bir asist…
Maçın sadece yıldızı değil, fırtınanın ta kendisiydi.
Sarı-kırmızılı kaleyi yıktı geçti.
Salah’ın dışında bir kahraman daha vardı: Thomas Reis.
Bir teknik direktör iki günde bir takıma ne verebilir?
Taktik mi?
Cesaret mi?
İnanç mı?
Belli ki Thomas Reis, Trabzonspor’a iki günde ikinci bir yürek ve yeni bir akıl vermiş.
Karadeniz ekibini öyle akıllı, öyle inançlı oynattı ki Galatasaray uzun yıllardır böylesine çaresiz, böylesine kaderine boyun eğen bir futbol oynamamıştı.
Reis alkışı alırken Okan Buruk, “Huylu huyundan vazgeçmez” misali, futbolunu konuşturacağına yine çenesini konuşturdu.
Defalarca yazdık, defalarca uyardık.
Okan Buruk her maç hakemlerle didişiyor. Bir gün affetmezler, dedik.
Bu gece Batuhan Konak affetmedi.
Kırmızı kartı çıkardı.
Böylesine önemli bir maçta bir teknik direktörün takımını 25 dakika başsız bırakması kabul edilemez.
4-0’lık skor Trabzonspor için haklı bir zafer, Galatasaray içinse ders çıkarılması gereken acı bir hezimettir.
Bilmem bu hezimetten gerekli dersi çıkarırlar mı?
Dün Trabzon’u sel götürmüştü.
Bu gece Galatasaray’ı futbol seli götürdü.
Trabzonspor: 4 — Galatasaray: 0

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