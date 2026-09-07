Türk futbolunu galeyana getiren adam: MHK başkanının dokunulmazlığı mı var?

Türkiye'de insanları birbirine karşı kışkırtmanın, toplumsal huzuru bozacak biçimde kin ve düşmanlığı körüklemenin hukukta karşılığı var.

Onlarca insan sabah operasyonu ve ters kelepçeyle bu suçtan tutuklanıyor.

Futbolda bu suçun karşılığı yok.

Olsaydı, herhalde önce Merkez Hakem Kurulu'nun kapısı çalınırdı.

Çünkü MHK başkanı Ferhat Gündoğdu döneminde hakemlik sadece kötü yönetilmiyor; toplumun adalet duygusu sarsılıyor.

Bir ülkede halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçsa, milyonlarca taraftarın adalet duygusunu her hafta birbirine karşı bileyecek kadar kötü yönetilen bir hakemlik düzeninin toplumsal sorumluluğu nedir?

Bir akşam Fenerbahçeli öfkeli.

Ertesi gün Beşiktaşlı.

Sonra Galatasaraylı.

Ardından Trabzonsporlu.

Anadolu kulüplerinin sesini zaten duyan yok.

Her hafta başka bir tribün, başka bir yönetici, başka bir şehir aynı şeyi bağırıyor.

“Bize adil davranılmıyor.”

Bir futbol ülkesini galeyana getirmek için bundan daha tehlikeli bir reçete olabilir mi?

Burada Ferhat Gündoğdu'ya hukuki bir suç isnat etmiyoruz.

Ama futbolun vicdanında hesabını soruyoruz:

İki yıldır yönettiğiniz kurum neden insanları futbolun güzelliği etrafında değil, hakem öfkesi etrafında birleştiriyor?

Bir MHK'nin görevi yangın çıkınca hakemi saklamak değildir.

Yangının çıkmasını önleyecek düzeni kurmaktır.

Siz bunu kurabildiniz mi?

Hayırsa neden hâlâ oradasınız?

Kaç kulübün daha isyan etmesi gerekiyor?

Kaç başkanın daha televizyona çıkması gerekiyor?

Kaç teknik direktörün daha “adalet” diye bağırması gerekiyor?

Kaç milyon taraftarın daha hakemlerin tarafsızlığından şüphe etmesi gerekiyor?

Ve daha önemlisi:

Türk futbolunun tamamının galeyana gelmesi mi bekleniyor?

Artık mesele bir penaltı değildir.

Bir kırmızı kart değildir.

Bir VAR çizgisi hiç değildir.

Mesele güvendir.

Futbolda adaletin terazisi bozulduğunda yalnız puan cetveli değişmez; tribünler birbirine düşer, yöneticiler birbirini suçlar, futbolcular gerilir ve milyonların sevdiği oyun zehirlenir.

Bunun sorumluluğu her hafta başka bir hakemin sırtına yüklenemez.

Çünkü hakemler değişiyor.

Maçlar değişiyor.

Takımlar değişiyor.

Skandallar değişiyor.

Değişmeyen tek şey, o sistemin başındaki Ferhat Gündoğdu.

O nedenle artık kendisine “Bu haftaki hakem neden hata yaptı?” diye sormuyoruz.

Çok daha ağır bir soru soruyoruz.

Sayın Ferhat Gündoğdu, yönettiğiniz hakemlik düzeni Türk futboluna huzur değil öfke, güven değil kuşku üretiyorsa; daha kaç milyon insanın galeyana gelmesini bekliyorsunuz?

Daha ne kadar o koltukta oturacaksınız?