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Sedat Kaya

Kimse kusura bakmasın: Galatasaray toparlanmazsa affetmezler

Kimse kusura bakmasın.
Ben Galatasaray’ı bu futbolla Şampiyonlar Ligi’nde düşünmek istemiyorum.
Açık konuşmakta yarar var. Toparlanmazsa affetmezler.
Diyeceksiniz ki, ligin güçlü ekiplerinden Göztepe’yi 3-2 yendi, daha ne olsun?
Evet, yendi.
Ama Galatasaray bu gece yatıp kalkıp Osimhen’e dua etsin.
Çünkü futbolun garip bir huyu vardır; skor tabelası bazen gerçeği değil, sadece maçın sonucunu yazar.
Galatasaray bu gece iki ayrı kişilik taşıyan bir takım gibiydi.
İlk 45 dakikadaki Galatasaray, eski günleri arayan bir emekli gibiydi. Tempo yoktu, orta sahada direnç yoktu, savunmanın arkasına koşu yoktu. Hücum dediğimiz şey ise topu kanada götürüp ceza sahasına havadan göndermekten ibaretti.
Arkadaş, rakibinin iki stoperi de 1.80’in üzerinde.
Sen böyle bir savunmayı sürekli havadan dövmeye çalışıyorsun.
Bu, duvarı kapıdan geçmek yerine kafayla yıkmaya çalışmaktır.
Üstelik o duvarın arkasında bekleyenler de hava topunu meslek edinmiş adamlar.
Galatasaray’ın ilk yarıdaki bütün hücum aklı neredeyse bundan ibaretti. Orta sahadaki dirençsizlik, savunma arkasına sarkamama ve topu yere indirmeme ısrarı birleşince ortaya tam da Göztepe’nin istediği maç çıktı.
Beraberlik bile tartışmalı bir faulün ardından geldi. Sanchez’e çarpıp ağlara giden top, Galatasaray’ın ürettiği bir gol olmaktan çok futbolun önüne bıraktığı küçük bir piyangoydu.
İlk 45 dakika 1-1 bitti.
Okan Buruk topu yere indirmek zorunda olduklarını anladı ki, Abdülkerim’i çıkarıp yeni transfer Batkarov’u oyuna aldı.
Ve Galatasaray topu havadan yere indirdi. Futbolun yüksekliğini birkaç metre düşürünce takımın aklı birden yükseldi.
Ve galibiyet golü geldi.
Batkarov, Osimhen paslaşması, Sara’nın şutu...
Ardından penaltı ve Osimhen’in tek vuruşu.
Bir anda 3-1.
İşte Osimhen’in Galatasaray için anlamı da burada ortaya çıkıyor. Bir gol attı, bir asist yaptı, yetinmedi, son dakikada savunmaya gelerek yüzde yüzlük golü önledi.
Bazı santrforlar takım iyi oynadığında gol atar. Büyük santrforlar ise takım kötü oynarken maçı kurtarır.
Osimhen ikinci gruptan.
Fakat şimdi Galatasaray'ın attıklarını bir kenara bırakalım.
Yediklerine bakalım,
Göztepe bu ligin duran topları en etkili kullanan takımlarından biri. Galatasaray bunu maça çıkmadan önce bilmiyor muydu?
Biliyordu.
Peki Göztepe’nin bu gece attığı iki golün başlangıcı neydi?
Duran top.
Birincisi tesadüf olabilir.
İkincisine artık tesadüf diyemezsiniz.
Şampiyonlar Ligi’nde hiç diyemezsiniz.
Çünkü orada Göztepe’nin kullandığı duran topu daha iyi kullananlar, Göztepe’nin stoperinden daha iyi yükselenler, Galatasaray’ın verdiği boşluğu çok daha çabuk görenler olacak.
Türkiye’de Osimhen çıkar, bir dokunur ve kötü oynadığınız geceyi üç puanla eve götürürsünüz.
Avrupa’da her gece bir Osimhen mucizesi bekleyemezsiniz.
Şampiyonlar Ligi’nin merhameti yoktur.
Orada kötü futbolun bahanesine değil, bedeline bakarlar.
Ve Galatasaray bu futbolu toparlamazsa o bedeli sadece puanla değil, averajla da ödetirler.

Galatasaray Göztepe
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